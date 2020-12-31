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Haberler Zeynep Turan 2021 yılında ünlüleri neler bekliyor?
ZEYNEP TURAN
31 Aralık 2020, Perşembe ZEYNEP TURAN'LA ASTROLOJİ ZEYNEP TURAN

2021 yılında ünlüleri neler bekliyor?

Sanatın uyuduğu bir yılı geride bırakırken 2021 yılında sanat camiasını neler bekliyor? Gelin beraber bakalım yıldızlara, yıldızların seyrinden.

2021 YILINDA EN CEBİ DOLACAK KOÇ BURCU ÜNLÜLERİ:

(16 Nisan 1977)
(19 Nisan 1982)
Aleyna Tilki (d.28 Mart 2000)

2021'DE EN SKANDALLARA KARIŞACAK BOĞA BURCU ÜNLÜLERİ:

(19 Mayıs 1972)
(5 Nisan 1965)

2021 YILINDA EN ŞÖHRETİNE ŞÖHRET KATACAK İKİZLER BURCU ÜNLÜLERİ:

(4 Haziran 1986)
(18 Haziran 1974)

2021 YILINDA EN KONUŞULACAK YENGEÇ BURCU ÜNLÜLERİ:

(6 Temmuz 1972)
Serenay Sarıkaya (d. 1 Temmuz 1991)

2021 YILINDA EN YUVA KURAN ASLAN BURCU ÜNLÜLERİ:

Hakan Altun (13 Ağustos 1972)
Öykü Gürman (4 Ağustos 1982)

2021 YILINDA EN İHTİŞAMLI BAŞAK BURCU ÜNLÜLERİ:

(4 Eylül 1953)
(25 Ağustos 1990)

2021 YILINDA EN YÖNÜ DEĞİŞECEK TERAZİ BURCU ÜNLÜLERİ:

(1 Ekim 1990)
(2 Ekim 1976)

2021 YILINDA EN RİSK ALACAK AKREP BURCU ÜNLÜLERİ:

(27 Ekim 1983)
Özge Ulusoy (28 Ekim 1982)
Aslı Bekiroğlu (16 Kasım 1995)

2021 YILINDA EN TOPARLANACAK YAY BURCU ÜNLÜLERİ:

Sertab Erener (4 Aralık 1964)
Tülin Şahin (13 Aralık 1979)

2021 YILININ EN AŞKI BULACAK OĞLAK BURCU ÜNLÜLERİ:

Mustafa Sandal (11 Ocak 1970)
Çağla Şıkel (2 Ocak 1979)

2021 YILINDA EN İNZİVAYA ÇEKİLECEK KOVA BURCU ÜNLÜLERİ:

Serdar Ortaç (16 Şubat 1970)
Cihan Ünal (22 Ocak 1946)
Ajda Pekkan (12 Şubat 1946)

2021 YILINDA EN TOPARLANACAK BALIK BURCU ÜNLÜLERİ :

Işın Karaca (7 Mart 1973)
Beren Saat ( 1984)
Demet Özdemir (26 Şubat 1992)

ASTRO GÜNDEM
Venüs-Ay Düğümü, mutlak kaderin bir günde yazılmadığını gösterebilir. Ülkemiz, savunma sanayi alanında dev adımlar atarken, 24 Temmuz 1963'de Satürn Kova döngüsünde kurulan TÜBİTAK bilime teşvik edici çalışmalarına bir yenisini katabilir. Gençlerimiz yeni buluşlara imza atabilir.

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