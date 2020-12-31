Sanatın uyuduğu bir yılı geride bırakırken 2021 yılında sanat camiasını neler bekliyor? Gelin beraber bakalım yıldızlara, yıldızların seyrinden.

2021 YILINDA EN CEBİ DOLACAK KOÇ BURCU ÜNLÜLERİ:



Ceyda Düvenci (16 Nisan 1977)

Kadir Doğulu (19 Nisan 1982)

Aleyna Tilki (d.28 Mart 2000)

2021'DE EN SKANDALLARA KARIŞACAK BOĞA BURCU ÜNLÜLERİ:



Özcan Deniz (19 Mayıs 1972)

Aykut Kocaman (5 Nisan 1965)



2021 YILINDA EN ŞÖHRETİNE ŞÖHRET KATACAK İKİZLER BURCU ÜNLÜLERİ:



Fahriye Evcen (4 Haziran 1986)

Kenan İmirzalıoğlu (18 Haziran 1974)

2021 YILINDA EN KONUŞULACAK YENGEÇ BURCU ÜNLÜLERİ:



Ata Demirer (6 Temmuz 1972)

Serenay Sarıkaya (d. 1 Temmuz 1991)



2021 YILINDA EN YUVA KURAN ASLAN BURCU ÜNLÜLERİ:



Hakan Altun (13 Ağustos 1972)

Öykü Gürman (4 Ağustos 1982)

2021 YILINDA EN İHTİŞAMLI BAŞAK BURCU ÜNLÜLERİ:



Fatih Terim (4 Eylül 1953)

Aras Bulut İynemli (25 Ağustos 1990)



2021 YILINDA EN YÖNÜ DEĞİŞECEK TERAZİ BURCU ÜNLÜLERİ:



Hazal Kaya (1 Ekim 1990)

Burcu Esmersoy (2 Ekim 1976)



2021 YILINDA EN RİSK ALACAK AKREP BURCU ÜNLÜLERİ:



Kıvanç Tatlıtuğ (27 Ekim 1983)

Özge Ulusoy (28 Ekim 1982)

Aslı Bekiroğlu (16 Kasım 1995)



2021 YILINDA EN TOPARLANACAK YAY BURCU ÜNLÜLERİ:



Sertab Erener (4 Aralık 1964)

Tülin Şahin (13 Aralık 1979)

2021 YILININ EN AŞKI BULACAK OĞLAK BURCU ÜNLÜLERİ:



Mustafa Sandal (11 Ocak 1970)

Çağla Şıkel (2 Ocak 1979)



2021 YILINDA EN İNZİVAYA ÇEKİLECEK KOVA BURCU ÜNLÜLERİ:



Serdar Ortaç (16 Şubat 1970)

Cihan Ünal (22 Ocak 1946)

Ajda Pekkan (12 Şubat 1946)



2021 YILINDA EN TOPARLANACAK BALIK BURCU ÜNLÜLERİ :



Işın Karaca (7 Mart 1973)

Beren Saat (26 Şubat 1984)

Demet Özdemir (26 Şubat 1992)



ASTRO GÜNDEM

Venüs-Ay Düğümü, mutlak kaderin bir günde yazılmadığını gösterebilir. Ülkemiz, savunma sanayi alanında dev adımlar atarken, 24 Temmuz 1963'de Satürn Kova döngüsünde kurulan TÜBİTAK bilime teşvik edici çalışmalarına bir yenisini katabilir. Gençlerimiz yeni buluşlara imza atabilir.