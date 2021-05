Sevginin içerisindeki kıskançlık olmazsa olmazdır. Tabii aşırıya kaçıldığı takdirde de tartışmaları, ayrılıkları da beraberinde getirebilir. Acaba seven gerçekten kıskanır mı, yoksa kendisine karşı güvensizliğini mi yansıtır? Burçlar kıskançlığı etkiler mi? Sevdiğiniz kişinin burcuna göre ne kadar kıskanç olduğunu öğrenmek ister misiniz? O zaman gelin beraber bakalım…



İKİZLER, YAY VE KOVA

Karşılıklı sevgi ve saygıya çok önem veren İkizler, Yay ve Kova burçları, empati yapmaktan asla geri durmazlar. Seven kıskanır sözünün aksi anlamına gelen burçlardır. Sorunsuz bir ilişki için aradıkları uyumu bulmaları yeter. Sosyal hayatının önemini bilen burçlardan olan bu üç burç, özgürlüğüne de düşkündür. Baskıya gelemezler. O yüzden de kıskanılmaktan hiç hoşlanmazlar.



OĞLAK, ASLAN VE BAŞAK

Bu üç burcun ortak özelliği, genellikle bulunduğu ortama göre hareket ederler. Bulundukları ortamda aykırı davranışlarda bulunmak istemezler. İletişim kurma konusunda son derece başarılı olan, Oğlak, Aslan ve Başak burçları, objektif bir görüntü sergilerler. İletişim kurmak bu üç burçla kolaydır. Bazen kıskanmış olmak için kıskanır bazen içgüdüsel olarak bir tehlike hisseder ve kıskanma ihtiyacı hissederler. Kıskandıkları zaman da dozu çok iyi ayarlamayı başarabilirler.



AKREP, YENGEÇ VE BOĞA

Kıskançlık konusunda dozu biraz kaçıran burçlardan olsalar da saf duygularını da görmezden gelmezler. Ne var ki bir şekilde kıskanılacak bir konuyu açmayı başarırlar. Akrep, Yengeç ve Boğa burçları, sevdikleri kişilerin hakkında her şeyi bilmek isterler. Bir şekilde kıskanılacak konuyu gündeme getirebilirler. Çevrenizdeki kişilerin yaşadıkları olaylardan bile etkilenebilirler. Akrep, Yengeç ve Boğa burçları için kıskançlıkları had safhada olan burçlar desek yanılmış olmayız.



KOÇ, TERAZİ VE BALIK

Koç, Terazi ve Balık burçları, kıskançlıklarını kamufle etme konusunda oldukça başarılıdırlar. Kıskançlıklarını sevgilerinin arkasına saklayabilirler. Çevresindeki kişilere kendini bir şekilde belli etmeyi başarır. Bu üç burç size fark ettirmemeye çalışsa da kıskançlıklarını sevgilerinin arkasına saklamaya çalışırlar. Çok severler, bu yüzden de kıskansalar da sizi mutlu etmeyi başarırlar.







