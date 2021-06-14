KOÇ: Yeni haftaya, hareketli bir başlangıç yapıyorsun. Bütün hafta boyunca taşınma konusu karşına gelebilir. Somut bir adım atman gerektiğinin farkına varabilir ve bu hafta harekete geçebilirsin.

BOĞA: Sosyal yaşantın ile kariyerin arasındaki dengeyi sağlıyorsun. Planlarını bu hafta özelinde erteleyecek ya da değiştireceksin. Kararsız kaldığın konularda adım atman gerektiğinin farkına varmalısın.

İKİZLER: Merkür retrosunun etkilerini hissedebilirsin. Girdiğin ortamlarda, yanlış anlaşılmamak isterken, kendini ifade etmekte zorlanabilirsin. Bu hafta senin için salı günü öne çıkan gün olacak.

YENGEÇ: Gökyüzü, bu hafta karşına istediğin konuları çıkaracak. Ancak üzerindeki duygusallığın etkisinden sıyrılman gerekiyor; bunun zaten sen de farkına varacaksın. Tatil konuları bu hafta sıklıkla karşına gelebilir.

ASLAN: Savaş gezegeninin burcundaki hareketi devam ediyor. Geçmiş ile muhasebeni ertelememelisin. Arkadaşlarınla görüşmek için programını baştan aşağı değiştirebilirsin. Cumartesi senin günün.



BAŞAK: Kendinle ilgilenmediğinin farkında mısın? Bu hafta kendine vakit ayırmalısın. Onun dışında maddi konularda birtakım haberler alabilirsin. Perşembe günü ailevi konular karşına gelebilir.

TERAZİ: Yakın çevren ile yaşadığın tartışmalar, bu haftaya damga vurabilir. Kendinden ödün vermemelisin. Beklenmedik aksilikler, bu hafta özelinde harcamalarını etkileyebilir.

AKREP: Tutulmanın etkileri devam ediyor. Alacağın kararlarla, uyguladığın davranışların farklı olabilir. Estetik konusu bu hafta gündeminde. Kendi isteklerine yön vermeyi başarıyorsun.

YAY: Haftanın ilk günü senin için birçok anlamı bünyesinde barındırabilir. Pazartesi gününden, eksiklerini tamamlamak için harekete geçiyorsun. İhmal ettiğin bir şeyler olabilir, dikkat etmelisin.

OĞLAK: Ailevi konular bu hafta gündeminde. Sürpriz ziyaretler gerçekleştirebilirsin. Cuma günü senin için önemli dönüm noktalarını bünyesinde barındırabilir. Önemli başlangıçlar ya da bitişler karşına gelebilir.

KOVA: Geleceğe yönelik planların şekilleniyor. Merkür retrosunun olduğunu unutmamalı, iletişiminde dikkatli olmalısın. Hiç ummadığın kişilerin, ummadığın konuşmalarına tanıklık edebilirsin.

BALIK: Takvimin haftanın ilk gününden şekilleniyor. Kendine vakit ayırmak için bazı konuları görmezden gel. Kendi gücünün farkına var. Çarşamba günü öne çıkan gün olacak.