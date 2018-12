Takıntı nelere mal oluyor? Kendi siyasi gündemine odaklanmak yerine Erdoğan'ı indirme derdine düşen CHP kimlik krizine doğru gidiyor. Her türlü deneme yapıldı. Ama bir türlü başarı gelmiyor.

Önce transfer ettiler. Ekmeleddin İhsanoğlu'nu denediler. CHP seçmeni şaşırdı. Ama tıpış tıpış gitti. Oy verdi. Ama tutmadı. Kimse transferi benimsemedi.

Ama Kılıçdaroğlu'nda numara biter mi? Altyapıya dönüyor numarası çekti. "Gel bakalım Muharrem" dedi. "İçimizden" diye sunuldu. Ama Muharrem İnce de kendi olmaktan çıktı. Haftanın her günü cuma namazına gitti. Belki sadece cuma günleri gitseydi bir şansı olurdu ama her gün gidince biraz abartılı göründü. Ne kendi gibi görünebildi ne de başkası gibi. Gerçi İnce aday gösterildiğinde de kazansın diye gösterilmedi. Kaybetsin ve partiden uzaklaşsın diye aday gösterildi. Öyle de oldu. Ve şimdi esamisi okunmuyor. Kenara itildi. Hatta şimdi partide kendisine yakın belediye başkanları da temizleniyor.

Sanırım Kılıçdaroğlu şöyle düşünüyor. "Biz biz oldukça seçim kazanma şansımız yok. Bize benzemeyen adaylar gösterelim. O adaylarla Erdoğan'ı bir devirelim. Sonrasına bakarız." Ama sorun şu ki Erdoğan'ı o adaylarla da deviremiyor. Şimdi İstanbul'a Ekrem İmamoğlu'nu aday göstermiş. İhsanoğlu'yla deviremediği Erdoğan'ı belki İmamoğlu'yla devirebilir. Hoca'yla olmadı. Hacıyla olmadı Belki İmamoğlu'yla olur. Ne kadar da sembolik ne kadar da ince düşünülmüş. Böylesi orijinal fikirlere bayılıyorum. Hep kıskanıyorum.

Ankara adayı da transfer. Mansur Yavaş eski ülkücü. Şimdi neci bilmiyorum. İP'li de olabilir. CHP'li de. Veya çok fark etmez. Kendisini aday gösterecek her partiden olabilir. Bunu ispatladı. CHP'nin kapısında yeterince bekledi. Ve Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan düşmanlığı sayesinde adaylığı kaptı. Ama ilk denemesi değil. Bir kere daha aday olmuştu. Kaybetmişti. Sanırım yine kaybedecek.

CHP neden böyle yapıyor? Bence iki nedeni var. Bir kendi içlerinde gerçekten millete hitap edecek bir aday olmadığını biliyorlar. Ya transfer etmek zorundalar ya da kendi adaylarına yeni dini hasletler kazandırmaya çalışıyorlar. Her iki halde de CHP CHP olmaktan çıkıyor. Hayır kazansa belki. Ama o da yok. Bu da bizi ikinci sebebe getiriyor. Kılıçdaroğlu böylesi adımlar atıyor çünkü kimseye hesap verdiği yok. Maşallah herkes geliyor herkes gidiyor ama Kılıçdaroğlu koltuğuna sapasağlam yapışmış bir yere gittiği yok.