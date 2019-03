Beka sorunu nedir? İşte budur.

Kılıçdaroğlu ağzını açar açmaz beka sorununun ne olduğunu gördük.

"PYD bize mi saldıracak?" diyor.

Evet PYD Türkiye'nin bir numaralı güvenlik sorunudur. Ama Kılıçdaroğlu ve yancılarının tavrı bir beka sorunudur. Türkiye'nin 40 yıldır savaştığı bir terör örgütü ve onun Suriye kolunu temize çıkaran, görmezden gelen ve hafife alan bir muhalefet liderinin varlığı daha hayati bir meseleyle karşı karşıya olduğumuzu gösterir.

FETÖ'ye dair verdiği beyanatlarla da aynı şeyi yapmadı mı?

15 Temmuz darbe girişimine 'kontrollü bir darbedir' demedi mi? FETÖ ağzını kullanmadı mı? Gidin bakın FETÖ sanıkları da 15 Temmuz'a "kontrollü darbe" diyor. Ülkenin en büyük muhalefet partisinin başkanı da aynı dili kullanıyor. Biz yurtdışında Türkiye'ye yönelik saldırıları anlatmaya çalışırken sözüm ona siyaset adına Kılıçdaroğlu çıkıp ülkenin en hayati meselelerinde ülkeye darbe vuruyor.

Batı kamuoyları zaten Türkiye düşmanlığı için bu tür lafların peşinde. Kılıçdaroğlu da onlara bu şansı bol bol veriyor.

Türkiye aylardır ve hatta yıllardır "dünyaya PYD bir terör örgütüdür ve Türkiye'yi tehdit etmektedir" derken, sınırımızdaki bir terör yapılanmasıyla canını dişine takarak mücadele ederken, Batılı müttefiklerini buna ikna etmek için uğraşırken, çıkıp bu sorumsuz açıklamayı yapmak bizatihi ülkenin ulusal çıkarlarına zarar vermekten başka bir anlam taşımaz.

Kılıçdaroğlu öyle bir hale geldi ki, AK Parti iktidarı zarar görsün de ülkeye ne olursa olsun. Fırat'ın doğusu için müzakerelerde hükümet ne yapsın şimdi? Türkiye müzakerelerde "PYD bize tehdittir" dediğinde Amerikalılar "abartmayın bu işi.

Kılıçdaroğlu bile inanmıyor buna" demez mi? Bunun adı siyaset değil. Bunun adı düpedüz ülke çıkarlarına zarar vermektir.

Hatırlayın. Aynı Kılıçdaroğlu Afrin operasyonu sırasında da Türk ordusunun Afrin şehir merkezine girmesine de karşı çıkmıştı. O zaman da Türkiye'yi zor durumda bırakmak için elinden geleni ardına koymamıştı.

Bütün bunları birleştirdiğinizde ortaya tek bir gerçek çıkar. Kılıçdaroğlu kime çalışıyor ve kumandası kimin elinde bilmem ama Türkiye'ye hizmet etmiyor.

Aksine ülkenin bekasına açıkça zarar veriyor. PYD, FETÖ, DEAŞ ve diğerleri Türkiye için çok tehlikeli güvenlik sorunlarıdır. Ama Kılıçdaroğlu'nun hali hareketi beka sorunudur.

Ortakları da ondan farklı değil.

Gözlerini öyle bir kin ve nefret bürümüş ki, her şeyi mubah görüyorlar. Temel Karamollaoğlu 28 Şubatçıların desteğini talep etmiş. Allah hiç kimseyi 28 Şubatçılar medet umar hale getirmesin.

Hele Erbakan'ın mirasına sahip çıktığını iddia edenlerin bu hale gelmiş olması acıklı bir hikayedir. Allah'tan korkun.

Etrafınıza bir bakın. Erdoğan size nasıl bir kötülük etmiş olabilir ki bu kadar alçalıyorsunuz?

Bu nasıl bir acziyet nasıl bir aymazlıktır?

At izi it izine karıştı. Ancak şunu artık açık açık konuşmak lazım. Bu partilerin neredeyse tamamı siyaset falan yapmıyor. Ülke çıkarlarına zarar vermek pahasına düşmanca tavırları nedeniyle birilerinin oyuncağı haline geldiler.