Gecenin ibadeti yürekte güçlü bir yer edinir. Gece ibadeti kalbi Allah'a yönlendirir.

Tenhada yapılan zikir, ibadet kula ruh hürriyetini kazandırır.

Onun için sürekli veya en azından haftada bir, gece ibadetini yapmalıyız.

Gece ibadeti derken 5 vakit namazı gece bölümüne düşen akşam, yatsı ve sabah namazlarını kastetmiyoruz. Bu zaten farz olan ibadettir.

Benim kastettiğim nafile namazlarıdır.

Nafile ibadetleridir. Gece kıyamı sadece namaz gibi algılanmamalıdır. Elbette gece kıyamının en önemli bölümü namaz sonra ise diğer ibadetlerdir.

Teheccüd Namazı: Gece kılınan namazdır teheccüd. Gece yatsıdan sonra uyananın uyanıp namaza durması lazım.

Yatsı sonrası ve sabah öncesi kılınan namaz, teheccüddür. Teheccüd diyebilmek için gece kalkıp öyle namaz kılmak gerekir.

Kur'an Tilaveti: Teheccüd vaktinde yapılacak en önemli ibadet Kur'an-ı Kerim'i düşünerek okumaktır. "Mümin her geceyi on ayet okuyarak ihya ederse gafillerden yazılmaz." (Ebu Davud, Salat, 326) buyurulmuştur.

İstiğfar, Tövbe ve Tefekkür: Geceleyin bunları da ihmal etmeyin. Bilipbilmediklerinizden bağışlanma dileyiniz.

Hz. Peygamber (s.a.v.)'in bile (bize öğretmek için) günde 70'ten fazla tövbe ettiğini biliyoruz.

Allah'ı Zikir Etmek: Dille, kalple ve bütün varlıkla zikir yapmak lazımdır. 'La ilahe illallah' en faziletli zikirdir. Ancak kul Yüce Allah'ın isimleriyle Allah'a yalvarabilir.

Çünkü bütün güzel isimler Allah'a aittir ve bu güzel isimlerle Allah'a dönülür. "En güzel isimler Allah'ındır. O'na o güzel isimleriyle dua edin ve O'nun isimleri hakkında gerçeği çarpıtanları bırakın. Onlar yaptıklarının cezasına çarptırılacaklardır" (A'raf, 180)



HZ. SÜLEYMAN VE KARINCA

KUR'AN-I Kerim, Hz. Süleyman'dan bahsederken iki hayvanı; Hüdhüd ve karıncayı öne çıkarır. Kıssanın en önemli mesajlarından birisidir Hüdhüd ve karınca. Birisi Hz. Süleyman'a haber taşıyan haberci; kuş gibi hafif bir davetçi… Ötekisi ise Hz. Süleyman'ın ordusuna karşı arkadaşlarını uyaran ve iyi bir savaşçı olan karınca… Ayette Hz. Süleyman'ın ordusu ile karıncalar arasında ilginç bir benzerlik vardır. Hz.

Süleyman'ın ordusu cin, vahşi hayvanlar, insanlar gibi değişik unsurlardan oluşmuştur. Karıncalar da koloni halinde yaşarlar ve işçi, savaşçı, köle, çöpçü gibi sınıflara ayrılırlar. Bugün 9 bin 500 karınca türü vardır ve hepsi koloniler halinde yaşar. Karıncaların lideri kraliçe olan karıncadır.

Bunda da bir kraliçe olan Hz. Belkıs'a işaret vardır.

Karıncaların bu özelliklerine 1400 sene önce işaret edilircesine Hz. Süleyman kıssasında karıncanın öne çıkarılması müthiş bir mucizedir.

Hz. Süleyman ordusu ve karınca ordusu… Karıncalar saldırı sırasında zehir kesesinde sakladıkları zehir ve formik asidi kullanırlar. Saldırı sırasında salgı bezelerini parçalayarak zehir salgılar ve aynı anda da ölürler. Kendilerini feda ederler.

Hz. Süleyman'ın müthiş ve gizemli ordusu gibi… Bu nedenledir ki Hz. Süleyman'ın ordusunun geçişinde bahsedilebilecek binlerce hayvan arasında özellikle karınca öne çıkarılmıştır. Bu bir Kur'an mucizesidir.



BİR DUA

Hz. İbrahim'in duası

EY Allah'ım! Bu yepyeni bir gündür. Bu bakımdan bugünü benim için ibadetle aç, mağfiret ve rızanla kapat. Bugün de bana nezdinde kabul olunacak haseneyi ihsan eyle. O haseneyi geliştir ve benim için onu kat kat çoğalt ve bugün de işleyeceğim günahlarım için beni affet. Çünkü çok affeden ve her çeşit nimetlerle kullarına ihsanda bulunan, kullarını çok fazla seven, daha istemezden önce onların isteklerini bilip takdir eden sensin!



BİR AYET

"(EY Muhammed!) De ki: "Gelin, Rabbinizin size haram kıldığı şeyleri okuyayım: Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anaya babaya iyi davranın. Fakirlik endişesiyle çocuklarınızı öldürmeyin. Sizi de onları da biz rızıklandırırız. (Zina ve benzeri) çirkinliklere, bunların açığına da gizlisine de yaklaşmayın. Meşrû bir hak karşılığı olmadıkça Allah'ın haram (dokunulmaz) kıldığı canı öldürmeyin. İşte size Allah bunu emretti ki aklınızı kullanasınız."" (En'am, 151)



BİR HADİS

"HURMA bulabilen hurma ile orucunu açsın hurma bulamayan da su ile iftar etsin. Çünkü su temizdir."(Ebû Dâvûd, Sıyam: 21; İbn Mâce, Sıyam: 25)



SORU - CEVAP

Piyango bileti almak haram mıdır?

Piyango bileti almak haramdır. Çünkü birçok kişinin parası o ödülün içindedir.



Çocuk emziren kadın oruç tutmak zorunda mıdır?

Anne tutmak isterse tutabilir. Fakat kadınların durumuna göre değişir. Doktorun tavsiyesi önemlidir. Bazı kadınların sütü çoksa oruç tutabilir ama az ise tutmayabilir, mecburiyet yoktur.



Evlat durumu iyi olmayan anneye zekât verebilir mi?

Hayır, evlat durumu iyi olmayan annesine zekât veremez. Çünkü evlat durumu iyi olmayan anneye de babaya da bakmak zorundadır. Başka biri anneye zekât verebilir ama evlat veremez. Anne - babanızın ihtiyacını Allah rızası için karşılamalısınız. Senin paran, malın zaten annenin malıdır. Bir Müslüman annesine zekât vermeyi aklından geçirmemelidir. Evlat, anne ya da babasına zekât vermeyi aklından geçirecek ahlakta olmamalıdır.