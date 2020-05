Ramazan ayının veda edeceğinin de bir ilanı olan ‘Kadir Gecesi’ bize son bir fırsat sunuyor. Bin aydan daha hayırlı bu geceyi iyi değerlendirelim. Rabbimizin kapısından alacağımızı almadan ayrılmayalım

'Kadir Gecesi' bin aydan daha faziletli olan bir gece. Bir gece, bin aydan daha hayırlı sayılıyor. Bu elbette ki müthiş bir haber. Müthiş bir fırsat. Yüce Rabbimiz zamanın içinde özel zaman yaratıyor. Hem on bir ayın fırsatı olan ramazan hem de ramazanın fırsatı olan Kadir gecesi. Bu gecede melekler yer yüzüne iniyor. Özellikle de Cebrail'in (as) kontrolünde. Bütün her yere dağılıyorlar. Zikreden, sohbet eden, namaz kılan, Kur'an okuyan, iyilik yapan, yetim başı okşayan, anne duası alan her bir yere rahmet kanatlarını yayıyorlar. Ve dua edenlerle beraber dua ediyorlar. "Allah'ım selamet, esenlik ver" diyorlar. Ve bu bekleyiş sabahın şafağına kadar sürüyor.



BU GECE NELER OLDU?

1 Kur'an-ı Kerim Hz. Peygamber'e bu gecede inmeye başladı.

2 Bu gece yapılan bir ibadet, bin ayda yapılan bir ibadete feyz ve fazilet itibariyle denk sayılır.

3 Bu gece için özel melekler yaratıldı veya bu gece daha önce yeryüzüne hiç inmeyen melekler indirildi.

4 Bu melekler yeryüzüne dağılıp Allah'a eğilenlerin saflarına dağıldı.

Onların dualarına amin diyecekler.

5 Bu gece vahiy meleği sayılan ve bütün meleklerinde lideri olan Hz Cebrail yeryüzüne inecek. Hem de melekler ordusuyla beraber.

Cebrail'in (as) inmesi gecenin feyzini, itibarını daha da artırıyor.

Geceye verilen değeri yüceltiyor. Bu gecenin feyzinden habersiz olanların dehşetini ve pişmanlığını da o miktarda çoğaltıyor. Öyle ya! Rahmet, af kapıya gelmiş ama sen hiç yararlanamıyorsun.

Göremiyorsun. Be ne denli bir kayıp ve hüsran.

6 Bu gece sabaha kadar bütün dünyayı esenlik, rahmet, hidayet, barış, kurtuluş nurları kuşatacak. Alabilen herkes alabildiğiyle kalacak.



BU GECEDE NE YAPMALI?

1 Bu gece Kur'an-ı Kerim gecesidir.

Kur'an'la ahdimizi, birlikteliğimizi yenileyeceğimiz bir fırsat gecesidir. Bu gece bol bol Kur'an okumak lazım. Düşünerek, anlamını da okuyarak, ibret alarak, kendimizle hesaplaşarak, Kur'an'ı niye terk ettiğimizi kendimize sorarak.

Kur'an-ı Kerim'in sadece okunmak için değil de, anlaşılmak için, yaşanmak için indiğini düşünerek.

2 Bu gece tevbe edelim. Günahımız var, hepimizin. Günahsız olanımız yoktur. Ufak günahlar bile olsa. Belki ufak bildiğimiz günahımız, Allah katında çok büyüktür.

3 Annemizin ve babamızın duasını alalım. Vefat etmişlerse, okuyalım onlara. Mezarlarına gidelim. Baba ve annesi sağken duasını alamayanlardan olmayalım.

4 Kaza namazlarımızı kılalım. Vakit dar. Zaman çabuk geçiyor. Bakın, ne kadar hızlı akıyor her şey. Çevrenize bakın. Daha dün konuştuğunuz birçok kişi bugün belki hayatta değiller. Fırsatı kaçırmayalım.

5 Kul haklarını helal ettirelim.

6 İçki, kumar gibi kötü alışkanlıklarımızdan uzaklaşalım. Günahlar bizi bırakmadan, biz onları bırakalım. Yıllarca içki içen birisi, Allah için içkiyi bırakamıyor da, hastalandıktan sonra doktorun talimatıyla bırakmak zorunda kalıyorsa bunun ne kadar değeri olur? O zaten bırakacak artık. Keşke daha önce Rabbi'nin hatırı için bırakabilse.

7 Bol bol dua edelim. Bu gece dua gecesidir. Kendimize, birbirimize, ülkemize, sevdiklerimize dua edelim.



Bu geceden mahrum olanlar

Bu büyük gecenin mahrumları da var elbette. Bu gece gelmesine rağmen içkiye devam edenler, anne ve babasını hatırlamayanlar, zina yapmaya devam edenler, kumara devam edenler, kul hakkı yemeye devam edenler bu geceden bir fayda sağlayamayan insanlardır. Onlar için ne kadar büyük bir kayıp!.



BİR SEVAP

Allah'tan yaptığı işin meşakkatini hafifletmesini isteyen kimse

"KIZI Hz. Fatıma kendisi ve Hz. Ali için Peygamber (sav)'den bir hizmetçi isteyince ona şöyle dedi: "Benden istediğinizin daha hayırlısını size öğreteyim mi? Yatağa girdiğiniz zaman 34 defa Allahu Ekber, 33 defa Sübhanallah, 33 defa Elhamdülillah dersiniz. Bu size hizmetçiden daha hayırlıdır."



BİR AYET

"ŞÜPHESİZ, biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin! Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh (Cebrail) o gecede, Rableri'nin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir." (Kadr, 1-2-3-4-5)



BİR HADİS

"HZ. PEYGAMBER (sav)'e ümmetinin ömrü gösterilmiş. Resulullah (sav}, önceki ümmetlerin ömrüne nisbetle kısa olduğu için, amelde onların uzun ömürde işlediklerine yetişemezler diye bu ömrü kısa bulmuş. Bunun üzerine Cenab-ı Hakk bin aydan hayırlı olan Kadir Gecesini vermiştir." (Muvatta, İ'tikaf 15, 1,321)



SORU - CEVAP



1 Ziynet eşyalarının zekatı verilir mi?

Altın ve gümüş dışındaki ziynet eşyaları zekata tabi değildir. Altın ve gümüşten oluşan ziynetler ise zekatta aranan nisaba ulaşırsa zekata tabi olur. Bilindiği gibi altın ve gümüşteki nisab miktarı, 80.18 gr ve daha fazla miktardaki altındır. Özelliklede bu miktar altının üzerinden bir yılın geçmiş olma şartı vardır.



2 Amelim eksik ve ibadetlerim az. Bu hal imanımın azlığına mı işaret eder?

Bazı âlimler 'Amel imandan bir parçadır' derler. 'İbadetin azlığı imanın azlığına işaret eder' derler. Ama kabul gören anlayışa göre ibadet (amel) imandan bir parça değildir. Amelin azlığı, imanın azlığına değil, zayıflığına işaret ediyor olabilir. İmanımız güçlü olursa amelimiz de daha düzgün olabilir.



3 Namazlarda 'tadil-i erkân' farzdır diye bir şey duydum. Açıklar mısınız?

'Tadil-i erkân' demek namazlardaki secde, kıyam, rükû, itidal gibi rükünleri yerli yerinde ve düzenli yapmak demektir. Mesela; Rükûdan doğrulduktan sonra bir süre ayakta bekleme (kavme) gibi durumlar tadil-i erkândan sayılır. Buna dikkat etmeden namaz kılan, namazdan hırsızlık yapana benzetilir. Üç mezhebe göre (Maliki-Şafii-Hanbelî) farzdır. Hanefilere göre ise vaciptir.