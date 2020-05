Hepimizin günahı var. Çünkü insan kötülüğe meyleden bir nefse sahip. Bu yüzden günahlarımız için geciktirmeden samimi ve içten bir şekilde tövbe edelim

Günahtan tövbe eden şunlara dikkat etmelidir.

1- İşlediği günahı tamamen terk etmelidir.

2- İşlediği günahı dile getirmemeli, konuşmamalı ve başkalarına anlatmamalı.

3- Kendisini günaha iten ortamlardan uzaklaşılmalı.

4- İşlediği günaha benzer günahlardan da uzak kalmalı.

5- Günahları konuşanları dinlemekten uzak kalmalı ve kulağıyla da günah dinlememeli.

6- Yüreğinden günahı silmeli ve asla düşünmeyecek içinden böyle bir niyet geçirmemeli.

7- Tövbesinde samimi olup olmadığını tartmalı.

8- Tövbesinin yaşantısına yansıyıp yansımadığına bakmalı.

9- Kalbinin, niyetinin, ihlasının düzgün olup olmadığına bakmalı.

10- Tövbe edecek ama tövbeye de aldanmayacak. Sürekli tövbesine devam edecek.

Kur'an-ı Kerim övünmeyi, kendini öne çıkarmayı, takva sahibi olduğunu seslendirmeyi doğru bulmaz. Bu nedenle de şöyle buyurur: "Öyleyse kendinizi temize çıkarmayın. O sakınanı, çok iyi bilir." (Necm, 32)



KALK! CEHENNEM ATEŞİNİ SÖNDÜR

Her namaz vakti girdiğinde bir melek şöyle der: "Ey insanoğlu! Kalk da işlemiş olduğun günahlardan dolayı kendi ellerinle yaktığın cehennem ateşini söndür." Bunun üzerine iman ehli olan kişiler kalkar ve temizlenirler. Abdest alırlar. Sonra öğleyi kılarlar. Bu namazdan dolayı sabahla öğle arasında işledikleri küçük günahlar bağışlanır. İkindi vakti girince yine aynı şey olur. Akşam olunca yine aynı hal olur. Yatsı vakti de aynı hal tekrarlanır. Sonra da insanlar uyurlar. Bir kısmı şer içinde gecelerler. Zina, hırsızlık, zulüm gibi kötülükleri işlerler. Bir kısmı ise, hayırda gecelerler. Namaz kılmak, Allah'ı anmak gibi iyi işler yaparlar.



NAMAZA MAZERET ŞEYTAN OYUNUDUR

Bazı kardeşlerimiz şöyle diyorlar; "Ben namaz kılacağım ama falanca kişi namaz kılmasına rağmen şöyle şöyle sahtekârlık yapıyor, ben ondan dolayı namaz kılmıyorum."

Aslında bu mazeret tam şeytanın bir oyunudur. Namazdan alıkoymak için kötü bir örnektir. Eğer kişi namaz kılmasına rağmen dürüst olamıyorsa bu onun namazının makbul olmadığını gösteriyor. Sen neden onu örnek alıyorsun ki? Sen Hz. Peygamber (sav)'in, Hz. Ebubekir'in, Hz. Ali'nin namazını örnek al. Falanca kişi su içiyor ama sahtekârdır diyerek su içmekten vazgeçtiğin oluyor mu hiç?



ŞEYTANI CESARETLENDİRMEYİN

Tasavvufun zirve isimlerinden Belhli Şakik şöyle der: "Bizler beş şeyi aradık. Onları beş yerde bulduk. Rızkın bereketini, kuşluk namazında, kabrin ışığını teheccüd- gece namazında, Münker ve Nekir'in sorularının cevaplarını Kur'an-ı Kerim okumakta, sırat köprüsünden rahat geçebilmeyi oruç tutmakta ve bol bol sadaka vermekte, mahşerde arşın gölgesinde gölgelenmeyi de halvette (yalnızlıkta) Allah'ı anmakta bulduk."

Hz. Peygamber (sav) namazın koruyucu bir kalkan ve zırh olduğunu şöyle anlatıyor:

"Müslüman beş vakit namaza önem verdiği sürece şeytan ondan korkar, çekinir. (Çünkü namazın kişiye kazandırdığı manevi bir heybet hali olur) Ama bu kişi namazlarında gevşeklik göstermeye başlayınca şeytan ona karşı cesaretlenir. Onun zayıf anını bulduğuna sevinir. Ve bütün gücüyle onu azdırıp yoldan çıkarmaya çabalar.



BİR HADİS

Ebu Hureyre (ra) şöyle rivayet ediyor:

Resulullah (sav), "Gıybet nedir, bilir misiniz?" diye sordu. Sahabe, "Allah ve Resulü bunu daha iyi bilir" dedi. Resulullah (sav), "Gıybet, bir müslüman kardeşini onun hoşlanmayacağı şekilde anmaktır" buyurdu. "Eğer söylediğim şeyler kardeşimde varsa?" denildi, Resulullah (sav), "Eğer söylediğin hususlar kardeşinde varsa onun gıybetini yapmış, şayet yoksa iftira etmiş olursun" buyurdu. (Müslim, Birr 70; Tirmizi)



BİR AYET

"Kendilerine ulaşmış hiçbir kanıt bulunmadığı halde Allah'ın ayetleri hakkında tartışanlar, gerek Allah yanında, gerekse müminler yanında büyük bir gazap ile karşılanır. Allah, büyüklük taslayan ve zorbalık yapan her insanın kalbini işte böyle mühürler." (Mümin 40/35)



BİR SEVAP

Ahireti düşünmek

"Kimin niyet ve düşüncesi ahiret olursa Allah ona gönül zenginliği verir, iki yakasını bir araya getirir ve dünya ona boyun eğerek arkasında gelir."



SORU - CEVAP



1- İbadetler cennete girmek için mi yapılmalıdır?

Mü'min, ibadeti Allah istediği için yerine getirir. Müslüman elbette cenneti ister ve elbette de cehennemden korkar. Ama ibadetini cehennem korkusu veya cennet arzusuyla yerine getirirse ibadetin ruhunu anlamamış olur. Hz Ali, cennet veya cehennem niyetiyle ibadet edenleri paralı kölelere benzetir. Allah rızası ve sevgisi, ibadetin gayesi olmalıdır.



2- Borç ödememek için, malı hanımın üzerine kaydırmak haram mıdır?

Elbette haramdır. Zira bu hareketimizle hukuku ve hak sahibini aldatmış oluruz.



3- Bilardo ve benzeri oyunları oynamanın dinimize göre hükmü nedir?

Oyun sonunda oyun malzemesinin kirasını veya içilen çayların parasını yenilen tarafın ödemesi gibi, küçük de olsa bir menfaat karşılığında oynanan her türlü oyun kumardır. Dinimizde kumar haram kılınmıştır. Menfaat sağlamak söz konusu olmasa da sadece vakit geçirmek amacıyla oynanan tavla, kağıt ve tombala gibi oyunlar, insanın vaktini boşa harcaması ve kumara vesile olmaları itibariyle mekruh görülmüştür. İbadeti veya çalışmayı engellemeden ve yenilen tarafın yenen tarafa bir menfaat temin etmeden oynanan bilardo ve benzeri sportif oyunların oynanmasında ise sakınca yoktur.