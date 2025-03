Çağımızın büyük günahı: Gıybet

Kuran, gıybetin, gizli olanı araştırmanın ölü eti yemek kadar tiksindirici olduğunu söyler. Gıybette bulunanın yaptığı hayır ve ettiği dua da kabul olmaz

Kuran-ı Kerim, anlamak isteyenler için çok çarpıcı bir ifadeyle uyarıda bulunuyor: "Bilmediğiniz şeyin ardına düşmeyin. Çünkü göz, kulak ve kalp hepsi sorumludur" (İsra 36). Göz günahı gözlüyor, özlüyor ve pişkin pişkin izliyor. Mahreme, kalbe, iffete göz dikmiş göz, günahkâr ve asi gözdür. Kendisine ateşin dokunacağı göz bu türden gözdür. Bizler gözün günahı olarak sadece "harama bakma"yı bildik. Nice asi, yoldan çıkmış ve sınırı aşan göz var ki hiç düşünülmedi.

CAMİDE DİLENEN GENÇ

Kulak da sorumlu. Haramı, mahremi, kendisini ilgilendirmeyen şeyleri dinleyen her kulak yaradılışının dışına çıkmış kulaktır. Öyle ya; kulak Kuran, zikir, hayır ve iyilik sözlerini dinlemek için yaradılmışken haddini aşabiliyor. Bu kulak ve sahibi sorumludur.

Kalp de şaşkın. Rabb'ine dönecekken kıblesini, gayesini şaşırıyor. Başka şeylere, dünyevi aşklara, zevklere kendini ram ediyor. Bu ayette kınanan her organ; mahreme dokunma yönüyle de ele alınmış.

Hz. Peygamber (SAV) perdeyi aralıyor: "Kişiye yalan olarak her duyduğunu anlatması yeter." Aslında yalanın tam ortasındayız. Kuran, gıybet ve tecessüsün dünyevi cezasını "ölü insan eti yemek" kadar tiksindirici bir forma büründürmüş (Hucurat, 12), hemen akabinde sormuş "Tiksindiniz mi?" ve öncesinde de bam teline dokunmuş "Tecessüs etmeyin". Yani, gizli ve mahremi kazımayın.

Bağdatlı Cüneyd camide dilenen bir genç görür. Halbuki parası da vardır. "Sağlam olduğu hâlde dileniyor. Böyle insanların dilenmeleri ayıptır, günahtır" diye söylenir. Aslında hepimizin söyleyeceklerini söylüyor Bağdatlı Cüneyd. Gece rüyasında bu delikanlıyı görür. Gencin vücudu pişirilip kendisine sunulur. Cüneyd şiddetle reddeder. "Ben insan eti yemem" der. Kendisine denir ki: "Ama sen dün gece daha kötüsünü yedin." Cüneyd ter içinde uyanır. Abdest alıp mescide gider ve genci bulur. Helallik alır. Gencin ifadesi ilginçtir: "Dün gece etimi yemeden keşke seninle tanışsaydım."

Tabii buradan genç yaşta dilenmeye cevaz anlaşılmamalıdır. Ama herkesin hâli ve mahremi kendine aittir. Bizler başkasının değil, kendimizin hâliyle ibret olmalıyız.

DÜNYADAKİ KARŞILIĞI

Hz. Peygamber, miraçta tırnaklarıyla yüzünü parçalayanlar görür. Cebrail, "Bunlar senin ümmetinden gıybet edenlerdir" der. Denilir ki gıybetin dünyevi üç önemli karşılığı vardır.

1- Kişinin duası kabul olmaz.

2- Yaptığı hayır kabul olmaz.

3- Günahları birikir.

Çağımız Müslümanlarının en yaygın ve kahredici günahlarının başında gıybet gelir. Namazı, orucu, zekâtı, zikri, haccı olan birçok mümin cennetin kapısından gıybet ve kul hakkından dolayı geri çevrilecektir.



ALLAH KATINDA EN FAZİLETLİ KİMDİR?

Abdullah ibni Şeddad (ra) anlatıyor:

Beni Uzre kabilesinden üç kişi Resulü Ekrem'in huzuruna gelip Müslüman olur. Bunlar yoksul insanlardır. Peygamber Efendimiz (SAV), "Benim adıma bunların geçimini kim üzerine almak ister?" diye sordu. Cennetle müjdelenen on kişiden biri olan Hz. Talha bin Ubeydullah (RA), "Ben alırım" dedi. Onlar da Talha'nın yanında kalmaya başladı. Bunlardan biri, Hz. Peygamber'in gönderdiği bir askeri birliğe katıldı ve o seferde şehit oldu. İkinci sahabe, uzun bir müddet sonra başka bir seferde şehit düştü. Üçüncü sahabe ise savaşta değil, daha sonraları rahat döşeğinde öldü.

Talha bin Ubeydullah şöyle dedi: "Bir gece rüyamda bu üç kişinin cennete girdiğini gördüm. Ama garip olanı şuydu. Arkadaşlarından sonra rahat döşeğinde ölen adam en öndeydi. Onun arkasında şehit olan ikinci adam duruyordu. İlk şehit olan ise en arkadaydı. Gördüğüm bu hâl zihnimi meşgul etti. Ben de Resulü Ekrem'e giderek rüyamı anlattım. Allah'ın elçisi bana şunları söyledi: Bunun neyini anlamadın Talha? Allah katında en faziletli kimse, Müslüman olarak uzun bir hayat süren ve 'Sübhanallah, Allahü Ekber, Lailaheillallah' diye Allah'ı çokça zikredendir. En son ölen uzun yaşadığı yıllarda oruç tuttu, namaz kıldı. Daha fazla ibadet etti. Diğerlerinden farkı budur."



BİR AYET

"Ey iman edenler! Müminleri bırakıp da kâfirleri dost edinmeyin. Kendi aleyhinize Allah'a apaçık bir delil mi vermek istiyorsunuz?" (Nisa, 144)

BİR HADİS

"Ölülerinize (ölmek üzere olanlara) 'Lailahe illallah' demeyi telkin edin." (Müslim)



SORU - CEVAP



Güzel görünmek için estetik ameliyat yaptırmak haram mı?

Yüce Allah'ın bize verdiği güzellikleri daha cazip hale getirmek için, taranmak, süslenmek, takı takmak, güzel giyinmek gibi estetik müdahaleler caizdir, hatta teşvik edilmiştir. Ama yüce Allah'ın yarattığı şekli beğenmemek, ameliyatla değiştirmek, bir nevi modaya uyarak bıçak altına yatmak doğru değildir ve yaradılışı değiştirme anlamı taşır. Kişiyi toplum içinde komplekse iten, eşiyle karşı karşıya getiren, manen rahatsız eden vücuttaki şekil bozukluğu veya fazlalığı ise estetikle düzeltilebilir.



Ziynet eşyalarının zekâtı verilir mi?

Altın ve gümüş dışındaki ziynet eşyaları zekâta tabi değildir. Altın ve gümüşten oluşan ziynetler ise zekâtta aranan nisaba ulaşırsa zekâta tabi olur. Bilindiği gibi altın ve gümüşteki nisab miktarı 80.18 gr ve daha fazlasıdır. Bu miktar altının üzerinden bir yılın geçmiş olma şartı da vardır.



Amelim (ibadetlerim) az. Bu hâl imanımın azlığına mı işaret eder?

Bazı âlimler "Amel, imandan bir parçadır. İbadetin azlığı, imanın azlığına işaret eder" derler. Ama kabul gören anlayışa göre ibadet (amel) imandan bir parça değildir. Amelin azlığı, imanın azlığına değil, zayıflığına işaret ediyor olabilir. İmanımız güçlü olursa amelimiz de daha düzgün olabilir.