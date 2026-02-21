Cömertlik cennete götürür

Kendisinden bir şey isteyenleri hiçbir zaman geri çevirmeyen Peygamber Efendimiz (SAV) “Cömertlik, dalları dünyaya uzanan cennet ağaçlarından bir ağaçtır” buyuruyor

Güzel ahlakın en iyi izhar ettiği özelliklerden biri cömertlik duygusudur. Rabbimizin Kuran'da emrettiği cömertlik, kişinin kalp âlemine güzel haslet kazandırır. Öncelikle cömert kişiyi Allah sever ve kullarına sevdirir. Cömert kişi cennete yakın, cehennemden uzak olur.

Cömertliğin asıl sahibi ve Kerim (ihsanı bol, sonsuz cömert) olan Allahu Teala hakkında Peygamber Efendimiz (SAV), "Allahu Teala Cevad'dır, yani cömert ve ihsan sahibidir. Bu sebeple cömertliği sever. Yine O güzel ahlakı sever, kötü ahlaktan da hoşlanmaz" buyurmuştur. (Süyûti, 1).

İNSANLARI HİÇ İNCİTMEZDİ

Cömertliğin en güzel örnekleri Efendimizin (SAV) hayatında yer almıştır.

Bir olayda henüz Müslüman olmayan Safvan, Allah Resulü'nün ganimet malları arasında dolaştığı sırada, develer ve çobanlarla dolu vadiye hayran hayran bakıyordu. Peygamberimiz (SAV) de onu göz ucuyla takip ediyordu. Ona hitaben, "Ebu Vehb! Vadi pek mi hoşuna gitti?" diye sordu. Safvan, "Evet" dedi. Peygamberimiz (SAV), "O vadi de içindekiler de senin olsun!" buyurdu.

Safvan kendini tutamayıp "Bir Peygamber'den başka kimsenin kalbi böyle cömert olamaz" dedi ve şehadet getirerek Müslüman oldu (Vakıd). Sonra Kureyş'e, "Ey kavmim! Müslüman olunuz. Muhammed öyle ihsanda bulunuyor ki yokluktan ve yoksulluktan hiç korkmuyor" dedi. (Müslim, Fedail).

İnsanları hiçbir şartta incitmeyen Efendimiz (SAV), kendisinden bir şey istendiğinde asla "hayır" demezdi. İstenen kendisinde yoksa dahi, borçlanır ve ihtiyaç sahibini memnun ederdi.

Bir gün biri Peygamberimize gelerek bir şeyler istedi. Allah Resulü (SAV), "Sana vereceğim bir şey yok, git benim namıma satın al, mal geldiğinde öderim" dedi. Efendimizin sıkıntıya girmesine gönlü razı olamayan Hz. Ömer, "Ya Resulullah! Yanında varsa verirsin, yoksa Allah seni gücünün yetmeyeceği şeyle mükellef kılmamıştır" dedi.

Allah Resulü'nün (SAV) Hz. Ömer'in bu sözlerinden hoşnut olmadığı mübarek yüzlerinden belli oldu. Bunun üzerine ensardan biri, "Anam babam sana feda olsun ya Resulullah! Ver, arşın sahibi azaltır diye korkma!" dedi. Bu sahabinin sözleri Efendimizin çok hoşuna gitti, tebessüm etti ve "Ben de bununla emrolundum" buyurdu (Heysemi).

CİMRİLİK CEHENNEME SÜRÜKLER

Cömertliğin faziletini beyan sadedinde Allah Resulü şöyle buyurmuştur: "Cömertlik, dalları dünyaya uzanan cennet ağaçlarından bir ağaçtır. Kim onun dallarından birine tutunursa, bu onu cennete götürür. Cimrilikse dalları dünyaya uzanmış cehennem ağaçlarından bir ağaçtır. Kim de onun dallarından birine tutunursa, bu da onu cehenneme sürükler!" (Beyhaki).

Hz. Ali'nin (RA) şu ifadeleri ne kadar güzeldir: "İki nimet vardır ki, beni hangisinin daha çok sevindirdiğini bilemiyorum. İlki, bir kimsenin ihtiyacını karşılayacağımı umarak bana gelmesi ve bütün samimiyetiyle benden yardım istemesidir. İkicisi de Allah' ın, o kimsenin arzusunu benim vesilemle yerine getirmesi ya da kolaylaştırmasıdır.



KENDİNİZE NASIL SADAKA VEREBİLİRSİNİZ?

BIR gün Allah'ın elçisi, "Herkes her Allah'ın günü kendisine sadaka vermelidir" buyurdu. Bunun üzerine Ebu Zer (RA), "Ya Resulullah, benim malım yok ki, nereden bulup da sadaka vereyim?" deyince, Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu: "Tekbir getirmek sadakadır. Sübhanallah demek sadakadır. Elhamdülillah demek sadakadır. La ilahe illallah demek sadakadır. Estağfirullah demek sadakadır. İyiliği tavsiye etmek sadakadır. Kötülükten sakınmak sadakadır. Yoldaki taşı kaldırman sadakadır. Görmeyene yol göstermen sadakadır. Sağıra, dilsize, seni anlayana kadar anlatmaya çalışman sadakadır. Aradığı, sorduğu bir şeyi nerede bulacağını bildiğin kimseye yardımcı olmak sadakadır. Zor durumda kalıp yardım isteyenin bir an önce yardımına koşman sadakadır. Güçsüze arka çıkman sadakadır. Eşinle cinsel yakınlığın sadakadır. İşte bütün bunlar kendine yardım edeceğin konulardır. Hayır çeşitleridir, malın olmasa da sen sadaka vermeye devam et." (Ahmed, Müsned 168-169)



HZ. HAMZA'NIN DUASI

ALLAH'ım, senin kudret elinle beni koru. Fazlınla beni rızıklandır. Beni emrine tabi olanlardan kıl. Vasiyetini koruyanlardan eyle. Ey erhamerrahimin, merhametlilerin en merhametlisi.



SORU - CEVAP



Eşim, anne ve babamı ziyaret etmemi yasaklıyor. Buna hakkı var mı?

Eşinizin, anne ve babanızı ziyaret etmenizi engelleme hakkı yoktur. Zira akrabalarla bağı kesmek yasaklanmıştır. Kuran, anne ve babaya iyiliği emreder. Bu emre engel olmak büyük günahlardandır.



Teravih namazının hükmü nedir?

Teravih namazı, erkek ve kadınlar için sünnettir. Hz. Peygamber, "Kim inanarak ve sevabını Allah'tan bekleyerek ramazan namazını (teravih) kılarsa onun geçmiş günahları bağışlanır" buyurmuştur.



Zekât vermenin belirli bir zamanı var mı?

Zekât vermenin belirli bir zamanı yoktur. Farz olduğu andan itibaren verilmesi gerekir. Bunun için belli bir ayı veya ramazanı beklemeye gerek yoktur. Ancak, zekât vermekle yükümlü olanların, yükümlü oldukları andan itibaren en kısa zamanda zekâtlarını vermeleri uygun olur. Çünkü zekât bir borçtur, borç bir an önce ödenmelidir.



BİR AYET

"Ölçüyü tam yapın. Eksik verenlerden olmayın. Doğru teraziyle tartın. İnsanların mallarını ve haklarını eksiltmeyin. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın." (Şuarâ, 26/181-183)

BİR HADİS

Enes'in (RA) haber verdiğine göre: Allah Resulü (SAV), "Sahur yemeği yiyiniz. Çünkü sahur yemeğinde bereket vardır" buyurmuştur. (Müslim, Sıyam, 45)

BİR SÜNNET

Cuma günleri gusül abdesti almak (şartlar müsait değilse hiç olmazsa saçı yıkamak), güzel koku sürünmek, sadaka vermek, beyaz giyinmek, tırnak kesmek. (Orta, serçe, baş, yüzük, işaret parmağı sırası takip edilerek kesildiğinde görme bozukluklarının azalacağını Peygamber Efendimiz (SAV) bizzat söylemiştir).