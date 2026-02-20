Günahların seni tüketmeden sen onları terk et

Ramazanı fırsat bil ve bütün günahlarından, nefsinin histerik vurgunlarından kaç. Ahirette senin için eleştirilmediğin, sonsuz nimetlerin hazırlandığı bir hayat düşün

Hayat çok kısa. Ömrün saatleri sayılı. Nefesler de öyle aslında. Hayat ile ölüm arasındaki bağın ne zaman kopacağı belli değil.

Hayata dair her zevki yaşamak istiyorsun. "Gün bugündür" diyorsun. "Bir daha mı geleceğim?" diyorsun. Senin bu bakışına hak da veriyorum. Çünkü sen hep zevk, sefa, çal oyna gibi bir pencereden baktın. O pencereden panorama öyle işte. Gördüğün gibi.

BAŞROL SENSİN

Sen her şeyini ötede bir hayat yok, varsa yoksa her şey bugüne dair diyerek kurguladın. Bir an için bile olsa yanılabileceğini düşünmedin. Hâlbuki en çok yanılanlar, hiç yanılmayacağını zannedenlerdir.

Sana dikkatli olmanı, hesabını düzgün yapmanı, tedbirli olmanı, öldükten sonra hiç hesaba katmadığın bir âlemle karşılaşacağını söyleyenleri dinlemedin. Kısaca, bugüne kadar bildiğini yaptın. İçine doğana göre hareket ettin. "Benliğin üzerinde bir ben varsa, o da benim" dedin.

Tamam, anladık. Kendini merkeze koyuyor, her şeyi kendine göre yorumluyorsun.

Sen hiç mi yanılabileceğini hesaba katmadın? Ya yanılıyorsan, ya dediğin gibi değilse!..

Gel kendin için biraz kendini kolla.

Ahirette sana özel bir şeylerin hazırlandığını düşün. Düşünebileceğinden daha öte bir güzellik. Aklının alamayacağı kadar nimetler.

Sevdiğin dostlar. Beraber olmak istediğin arkadaşlar. Hastalıksız, sınırsız, sonsuz, örselenmediğin, eleştirilmediğin bir hayat.

Tiksinmeyeceğin, seni rahatsız edecek, kabullenemeyeceğin hiçbir şeyin olmadığı bir gelecek. Hâlbuki sen birkaç günlük zevkin için o güzelliklerin tümünü siliyorsun.

Sahi sen kendini çok mu akıllı sanıyorsun?..

Kendi aklının üzerinde bir akıl kabul etmiyor musun?

Hâlbuki sen yokken de şu gördüklerinin tümü vardı. Güneş, ay, rüzgâr, yeşillikler, su ve her şey. Sen tümünün ortasında var olan milyonlarca canlı gibi var oldun işte.

Sana ne danışan oldu ne de sana özel tören düzenlendi. Milyonlarca varlıktan birisin sadece. Bu kadar sıradan. Bu kadar basit.

Ama öte yandan sanki her şey senin güzel, düzgün, temiz yaşaman için kurgulandı.

Başrol oyuncusu sensin. Senaryo senin etrafında dönüyor. Sahne, oyuncular, ışık, kostümler hep senin için. Ve sen bunların hiçbirini yapmadın. Geldin, buldun ve oynuyorsun. Sence bunlar bir üstün aklın, büyük bir gücün ve kudretin eseri değil mi?

Ne dersin?

YARIN GEÇ OLABİLİR

Bence geç kalıyorsun. Bak havada fırtına var. Denizdesin. Müthiş bir anafor ve dalga var. Siyah bulutlar geldi gelecek. Rüzgâr sert esiyor. Bu rüzgâr ve fırtına binlerce gemiyi yutar. Sahil ise ileride. Bekliyor. Gayret edersen fırtınadan önce sahile yanaşırsın. Hadi bakalım. Rotayı sahile, selamete, esenliğe kır.

Bütün günahından, aymazlıklarından, bohemliğinden, ısrarından, nefsinin histerik vurgunlarından kaç. En uygun yol budur.

Yarın dönmek istesen de imkân olmayabilir. Geç kalabilirsin. Sen olmasan da yarın olacak. Ama sen ayarında olmayabilirsin.

Gel, ramazanı fırsat bil ve günahların seni tüketmeden, sen onları terk et.



BÜYÜKLERİN DUALARI

Hz. Aişe'nin duası

Ey Allah'ım! Ben senden hayrın tamamını, şu anda olanını, geleceğini, bildiğimi ve bilmediğimi talep ederim. Şerrin bütününden, şu anda olanından ve geleceğinden, bildiğimden ve bilmediğimden sana sığınırım. Senden cennet ve cennete yaklaştırıcı söz ve hareketleri isterim. Ateşten, ateşe yaktırıcı söz ve hareketlerden de sana sığınırım. Senin kulun ve Resul'ün Muhammed'in (SAV) senden istediği hayrı senden istiyorum. Kulun ve Resul'ün Muhammed (SAV) her neden sana sığınmışsa ben de aynı şeyin şerrinden sana sığınırım. Senden isteğim, bana herhangi bir işi takdir buyurduğun zaman onun neticesini doğrulukla sona erdirmendir. Ey rahmet edenlerin en fazla rahmet edeni! Bütün bunları rahmetinden talep ederim...



SORU - CEVAP



Migren hastasıyım, ağrı başladığında ilaç almak zorundayım. Nasıl oruç tutmalıyım?

Oruca başlamanızı tavsiye ediyorum. Migreniniz tuttuğunuzda sabredemezseniz, ilaç alıp orucunuzu bozarsınız. Ramazandan sonra bozduğunuz günler için bire bir oruç tutarsınız.



Kabirdekiler ziyaretimizden haberdar olurlar mı?

Yüce Allah diledikten sonra ölüler ziyaretimizden haberdar olurlar. Kabir ziyareti sırasında konuşulanları, kabirdeki kişinin duyduğu ve verilen selamı aldığı hadislerle sabittir.



Peygamberimizin (SAV) tercih ettiği özel bir şifa duası var mı?

Peygamberimiz şu şifa duasını kendi için okurdu: "Ey insanların Rabbi; acıyı gider, şifa ver. Sen şafisin. Senin şifandan başka şifa yoktur. Senden bütün hastalıkları gideren bir şifa istiyoruz."



BİR ESMA

El-Alîm: Gizli, açık, gelecek, her şeyi ezel ve ebedi en mükemmel bilen.

BİR SÜNNET

Çörek otu yemek. (Ölümden başka her derde deva olduğuna dair sahih hadisler vardır.)