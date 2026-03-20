Hayırlı bayramlar

Bayram namazına giderken çocuklarınızı da yanınızda götürün. Namazın ardından hiç vakit kaybetmeden anne-babanızın kapısına dayanıp ellerini-ayaklarını öpün, onlarla kahvaltı yapın

Bugün Ramazan Bayramı'nın birinci günü. İbadet yorgunuyuz. Ne mutlu. Günah yorgunu değil; namaz yorgunu, oruç yorgunuyuz. Dün gece bir aylık ibadetlerimizin karşılığı olan manevi dosyayı Rabb'imizin katına gönderdik. Mutlaka ramazanımız bir önceki aydan daha hayırlı geçmiştir. Dilerim sonraki aylarınız sevap ve güzel işler itibarıyla ramazanı aratmaz.

BAYRAM NAMAZI

Sabah namaza gideceksiniz. Bayram namazları vacip veya sünnet olsa da farz olan namazlardan daha çok ilgi çekiyor. Hayatlarında hiç namaz kılmayanlar bile bayram namazlarına gidiyor. Bir yandan garipsense de diğer yandan sevindirici. En azından namaza gidiyor. Yılda bir kere de olsa. En azından namazsız kalmıyor. Bir de bu açıdan bakmak lazım. Bayram namazına evladının elinden tutup giden bir baba, belki evladına en hayırlı yolu göstermiş olacak.

Bayram namazı heyecanı, çocukluk heyecanlarımızın en güzellerindendi. Bunu çocuklarınızdan esirgemeyin.

Hatırlarsınız, babalarımızın aldıkları bayramlık elbiselere kıyamazdık. Askıya asar, bütün bir gece seyrederdik. Malatya ve Diyarbakır il müftülükleri yapmış olan rahmetli dedemin arife günü aldığı ayakkabıyı yorganın içine alıp kucağımda uyuttuğumu hatırlıyorum. O kadar sevinmiştim. Tıpkı "İnci" adını verdiğim kedimi her gece yatağımın içinde uyuttuğum gibi. İmkânınız varsa çocuklarınıza birer bayramlık elbise alın.

ANNE-BABANIZA KOŞUN

Anneniz veya babanız hayatta ise müthiş bir fırsatınız var demektir. Hiç ihmal etmeyin. Hiç bekletmeyin. Hemen koşun. Namazdan hemen sonra kapılarına dayanın. Kahvaltıyı onlarla yapın. Ellerini, ayaklarını öpün. Yarın öpmek isteseniz de fırsatınız olmayabilir.

Kırgın mısınız annenize veya babanıza! Kırın bütün bu nefsani duyguları. Gerekçe ne olursa olsun anne o, baba o! İtemezsin. Kovamazsın. Görmezden gelemezsin. Unutamazsın. Biliyorsundur. Allah'ın haram kıldığını helal; helal kıldığını haram saymadıkça anne ve babaya saygı ve itaat etmek lazım.

MEZARLARI ZİYARET EDİN

Ölüler de diriler gibi beklerler ziyaretçilerini. Sevinirler onları görünce. O âlemde de muhtemelen bir bayram bilgisi vardır. Yerdekilerin sevinci; kabir ve berzah âleminin de ilgisindedir. Hz. Peygamber'in (SAV), "Ölülerinizin kefenlerini iyi yapın. Zira onlar da birbirlerini ziyaret ederler" hadisi iki âlemi de ne kadar dinamik tutuyor.

Bayramımız bayram ola. Himmetimiz âli ola. Zaferimiz yakın ola. Ruhumuz şâd ola. Duamız kabul ola.

Rabbim ramazan boyunca yaptığınız bütün ibadetlerinizi, dualarınızı kabul etsin. Ramazan Bayramı'nızı tebrik ederim. Allah yâr ve yardımcımız olsun.



MELEKLER, HZ. ÂDEM'E SECDE ETTİLER Mİ?

İblis hariç bütün melekler Âdem'e secde ettiler, o kâfirlerden oldu (Bakara, 34). Bu ayeti kerime, bütün meleklerin secde ettiğini, iblisin secde etmediğini bildiriyor. Ancak bu secde ubudiyyet (kulluk) secdesi değil, Allah'ın emrine uyma secdesidir.

Evliya derken erkekler akla geliyor. Kadın evliyadan kitaplar bahsediyor mu?

Erkeklerden de, kadınlardan da evliya olur elbette. Kitaplarımızda yüce Allah'ın kadın saliha kullarından uzun uzadıya bahsediliyor. Hz. Meryem, Firavun'un karısı olan Hz. Asiye, Rabiatül Adeviyye gibi kadınlar elbette Allah'ın veli, sadık kullarıdır. Bu meselede kadın ile erkek arasında bir fark yoktur. Kim takva sahibi ise o Allah'a yakındır.

Bazı dileklerim gerçekleşmiyor, neden?

Hiçbir zaman ümidinizi yitirmeyin. Dileğim gerçekleşmedi diye de üzülmeyin. Neyin iyilik veya kötülük getireceğini biz bilemeyiz. Bazen şer olan şeyi severiz, hayırlı olan şeyden de kaçarız. (Bakara, 216). Eğer Allah ile olan itikadınızda iyi iseniz bilin ki önünüze gelen her şeyden yüce Allah bir çıkış yolu nasip edecektir.

Şeytan nedir?

Gerçek anlamda şeytan fiziki bir varlıktır. Ateşten yaratılmıştır. Cinlerin yoldan çıkmış bir taifesidir. En büyükleri, yüce Allah'ın emrini kibirden dolayı dinlememiş ve bu yüzden de Allah'ın huzurundan, ebedi rahmetten ve cennetten kovulmuş bedbaht bir kuldur. Buna iblis de deniyor. İblisin insanlarla uğraşma isteğini yüce Allah onaylamış ve imtihan gereği olarak ona böyle bir misyon yükletilmiştir. Bu büyük iblisin soyundan ve yolundan gidenlere de şeytan denmiştir. Genel anlamda ise yoldan çıkan, saptıran, fitne ve pislik yayan, azgınlık yapan, insanları şerre yönelten, hakikatin önünde duran, küfre hizmet eden her cin ve insana şeytan denmiştir. (En'am, 112).

Sevmediğim bir insana durup dururken "Sana hakkımı helal etmiyorum" diyebilir miyim?

Bir insana hakkımı helal etmiyorum diyebilmeniz için, o insanla maddi veya manevi bir hukukunuzun oluşması gerekir. Böyle bir ilişkiniz yoksa, yani mesela borç alışverişi, ticaret, hak yeme gibi hâlleriniz olmadan o kişiye "Hakkımı helal ediyorum veya etmiyorum" demeniz söz konusu değildir. Sevmediğiniz veya hoşlanmadığınız bir insana durup dururken "Hakkımı helal etmiyorum" diyemezsiniz. Ancak dedikodunuzu yapan, hakkınızı yiyen, paranıza el koyan, hakkınızı gasp eden, zulmeden bir kişiye hakkınızı helal etmeyebilirsiniz.

Vade farkı konulabilir mi? Vadeli mal alınabilir mi?

Bir mal için alıcıya, "Peşin paraya şu kadar, vadelide ise şu kadar" diye iki fiyat vermeniz dinen caizdir. Kişi bu seçeneklerden birini kabul eder ve akdi netleştirirse bu alışveriş dinen caizdir.

Kadınlar evde kimse yokken namaz kıldığında saçını örtmek zorunda mı?

Evde kimse olmasa da kadının namazdaki tesettürüne dikkat etmesi şarttır. Bu erkek için de aynı şekildedir. Bir erkeğin de kimse yokken diz kapağı ile göbek arası açık olursa namazı caiz olmaz.



11 AY REHAVET DÖNEMİ OLMAMALI

Ramazan ayında son derece güzel alışkanlıklar kazandık. Teravih namazı kıldık. Oruç tuttuk. Daha sakin, daha sabırlı olduk. Daha merhametli, daha cömert olduk. Dövene elsiz, kindara karşı gönül koymaz olduk. Zira kişi beşeri zafiyetlerden arındıkça daha da melekleşir.

Zekâtımızı verirken, helal kazancımızdan bir kısmını ölüm öncesi ahiretimize göndermiş olduk. Elimizde kalan dünyaya, sadaka olarak dağıttığımız ahirete gidiyor ya.

Hz. Peygamber (SAV) kestiği bir kurbanın bütün etini dağıtıp evine sadece bir but bıraktı. Hz. Aişe bunu "Hepsini dağıttın, sadece bir but kaldı" diye haber verdiğinde Efendimiz (SAV) şöyle cevapladı: "Hayır Aişe. Kurbanın tümünü bıraktık, bir but hariç." Yani dağıttığımız bize ahirette dönecek. Kendimize bıraktığımız but parçası ahirette bize yaramayacak.

KURAN OKUYUN

Ramazanda edindiğimiz Kuran okumalarını devam ettirmeliyiz. Zira hayatın tümüne müdahale ediyor yüce Kitap. Günde en azından birer sahife okuyup meal ve tefsirini araştırmalıyız.

Ramazanda; dedikodu, haset, kıskançlık, düşmanlık, kin, nefret, boş söz, yalan peşinde koşmak gibi kalbi hastalıkları azalttık. Veya azalttığımızı zannettik. Varsın öyle olsun. Hüsnüzan iyidir. Ramazan sonrası da lütfen elinize, ağzınıza, kalbinize dikkat edin. Sitemkâr dil olmayın, sakinleştiren dil olun. Küfreden dudak olmayın, rahmete açılan dudak olun. Dudaklarınızı gayz ve nefrete alıştırmayın, zikre alıştırın.

Size kötülük yapan, haset eden, iftira atan zalimleri yüce Rabb'e havale edin. Affedemiyorsanız en azından Allah'a havale edin. O "seriu'l hisab", yanı hesapları tez görendir. Merak etmeyin. Engin olun. Düzgün olun. Dürüst olun. Kötü, cezasını elbette bulur. Hiç kötünün ebediyen yaşadığını gördünüz mü?

ZAMANI ŞAHİT TUTUN

Ramazana 11 ayın sultanı demişler. Buradan 11 ayın ibadet zevkinden mahrum bırakılması sonucu çıkmamalı. Her saniye aleyhinize veya lehinize şahitlik edebilir. Zamanı şahit tutun. Anı değerlendirin. Çünkü geçen her saniye sizin için kayıp olabilir. "Zamanını nasıl değerlendirdin?" sorusu sorulmadan sırat köprüsünden geçilmeyecek. Bu bilince varmak için de hayattaki her geçişi sırat gibi görmek lazım. Besmeleyle, himmetle, rahmetle, zikirle, edeple, şuur ve ihlasla geçmek lazım. Aslında 11 ayı ramazanı kıskandıracak kadar dolu dolu yaşamalıyız. 11 ay bir rehavet dönemi olmamalı.



TÖVBEYİ AKSATMAYIN

Biz günahlardan tövbe edilir diye biliyoruz. Aslında haklı değiliz. En güzel tövbe, günahsızlık ve rahatlık anında yapılandır. Bu tür tövbeler şükrün ve hamdin dile dokunmasıdır. Günahkâr zaten tövbe der. Günahsızken kulluğun hakkını verememenin tövbesi daha tatlı değil mi? Peygamberlerin tövbesi işte öyleydi.

Ya Rabbi! Bizim gayretimiz kâfi gelmeyebilir. Himmetin, lütfunla bizi hayra çevir ve şerre karşı emanımız ol. Amin.