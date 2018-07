HİLÂL KAPLAN

Johannesburg ve Lusaka

İkinci Dünya Savaşı sonrası Amerikan hegemonyası ekseninde şekillenen uluslararası güç dağılımı yeniden yapılanıyor. Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın kurucusu olduğu BRISC ülkeler zirvesi de bu yeniden yapılanma sancısının doğurduğu bir oluşum.

Yoğunlukla ekonomik işbirliklerini ve yükselen pazarlar arası geçişliliği pekiştirmek için kurulan BRISC'e, "Dünya 5'ten büyüktür" diyen Türkiye'nin de üye olmayı arzu etmesi gayet doğal. Nitekim İslâm İşbirliği Örgütü Dönem Başkanı sıfatıyla zirveye davet edilen Türkiye'nin de üyeliğine çok sıcak bakıldığını özellikle Çin ve Rusya'nın yaklaşımlarından gördük.

Şimdiye dek "Kara Kıta"daki on ülkeyi görme fırsatını yakalamış biri olarak, gittiğimiz her ülkede tarihi ve/veya kalbî karşılığımız olduğuna şahit oldum.

Mesela ta 1882'de kurulan Osmanlı Kriket Kulübü'nün oyuncularını karşımızda "Ottoman" yazan formalarıyla gördüğümüz andaki sevincimizi nasıl anlatabilirim? Sultan Abdülaziz tarafından 1863'te, ülkedeki Müslümanların talebi üzerine onları eğitmek ve aralarındaki mezhepsel ihtilafları çözmek üzere Güney Afrika'ya gönderilen Ebubekir Efendi, arkasında pek çok cami ve okul bırakarak vefat ettiğinde, onun anısına öğrencilerinden birinin kurduğu bu kulüp, beyaz olmayanların kıtada kurduğu ilk kriket kulübü olma özelliğini de taşıyor. Erzurumlu Ebubekir Efendi'nin mirasını yaşatmak üzere, Erzurum Belediyesi'nin davetiyle önümüzdeki ay Türkiye'ye geleceklerini anlatan sporcuların heyecanı da görmeye değerdi.

Bir de Zambiya'daki otelde Cumhurbaşkanımızın gelişini beklerken tanıştığım, Hindistan'daki ataları 100 yıl önce Zambiya'ya göçmüş olan, gözlerine değin peçeli Cemile Hanım'ın Erdoğan'ı tarifini dinleyin: "Erdoğan O'dur. Ümmetin beklediğidir. Kahramanımızdır, Halifemizdir. Biz her seçim öncesi ailecek ona dua ederiz. Allah onu korusun." Cemile, Başkan Erdoğan'la tanışması sonrası bana sarılarak yaprak gibi titreyerek ağladı.

Evet, Dünya 5'ten büyüktür...



FETÖ üssü olarak Güney Afrika

Toplamda 11 okul, 2800 öğrenci ile FETÖ'nün Afrika'da en yaygın olduğu ülke maalesef Güney Afrika Cumhuriyeti'dir. 1996'dan itibaren ülkede yaygınlaşmaya başlayan okullara rağbet, devletimizin gayretiyle düşüşe geçmiştir. Bu ziyarette Pretorya'daki yeni Büyükelçilik binamıza ek olarak, Maarif Vakfı'nın merkez binasının açılışı gerçekleştirildi. Aynı günlerde Afganistan'daki FETÖ okulunun polis marifetiyle boşaltılması, Zambiya'daki tek FETÖ okulunun bu gezi vesilesiyle kapatılma ihtimalinin artması da vatansızları "korkutup titretmiş" olsa gerek.