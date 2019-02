HİLÂL KAPLAN

Bağışıklık sistemi, vücudun hastalıklara karşı dirençli olmasını sağlayan bir sistemdir. Doğduğumuz andan itibaren muazzam bir işleyişe sahip olan bağışıklık sistemimiz, hastalığa sebep olabilecek bütün virüs, patojen ve yabancı maddeleri tanıyıp, en ince ayrıntısına kadar tarama yapar ve bunları canlının sağlıklı doku hücrelerinden ayırt eder. Yani, her hastalık ihtimali veya tehdidi sayesinde 'hafızası' gelişen bağışıklık sistemi gittikçe daha da gelişir.

Son on yılda toplum olarak karşılaştığımız hadiselere bakıp, bizim de her saldırıda bağışıklık sistemimizin biraz daha geliştiğine şahit olmamak imkânsız. Tanklara toplara kafa tutan bir millet olmamız bunun duygu bazındaki zirve noktasıysa, ekonomik sıkıntılar karşısında da 'devlet-millet' ortaklığına halel getirmemiz de düşünce bazında zirvesidir.

Geçtiğimiz yıl, ABD Başkanı'nın kendisinin ifadeleriyle ekonomisi çökertilmek istenen bir ülkeyken, dolar bozdurma kuyrukları oluşmuştu. Bugün ise, komisyonculuk-fırsatçılık- stokçuluk cenderesinden halkı kurtarmak için devlet eliyle zekice bir hamleyle 'tanzim satış noktaları' kuruldu. Ve ne oldu? Adı bile yetti! Süpermarket zincirlerinden halk pazarlarına değin fiyatlar normal seviyelere geriledi.

Enflasyonla Topyekûn Mücadele kapsamında kurulan satış noktalarını, kimi 'Gezi zekâlılar', ülkede yeterli margarin ve tüpgaz bile bulunmayan, karneyle benzin alındığı CHP iktidarına benzetse de, herhangi bir üretim sıkıntısından değil, halkın cebine göz diken fırsatçılar yüzünden bu mecburi uygulamaya gidildiğinin halk farkında.

Hatta öyle farkındaki muhalif gazeteci İrfan Değirmenci, izinlerini almadan çekim yapmaya başlayarak fikirlerini sorduğunda, "Allah devletimizden razı olsun" diyen vatandaşlar, Değirmenci eleştirir gibi olur olmaz tepkisini koyarak "Sen ne yapmaya çalışıyorsun?" diye hesap da soruyorlar. Telefonunun yere atılmasına üzüldüğüm Değirmenci, umuyorum o kuyruktaki vatandaşın en az altı aylık kirasına denk gelen telefonuna ne olduğu kadar, aldığı tepkinin sebepleri üzerine de düşünmüştür.

Gerçi tanzim kuyruğundakilerin çoğunluğu darbe gecesi ATM ve makarna kuyruğunda olmadığı için, aradaki fark üzerine düşünse dahi kâfi...