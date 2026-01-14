İstanbul gibi 18 milyonu aşan nüfusu, sürekli hareket hâlindeki sosyal yapısı ve küresel ölçekte taşıdığı stratejik önemle bir megakentte güvenliği sağlamak, klasik kolluk faaliyetlerinin çok ötesinde bir özen ve kapasite gerektirir. Sizinle sadece bir kısmını paylaşacağım üç yıla ait veriler, İstanbul Valiliği koordinasyonunda Emniyet ve Jandarma teşkilatlarının bu yükü nasıl omuzladığını net biçimde ortaya koymaktadır.

En kritik başlıklardan biri terörle mücadelede önleyici güvenlik kapasitesine ait olandı. Zira daha önce terör saldırılarının odağı olmuş bir dünya başkentinde bu tür acıları maalesef yaşadık. Rakamlara göre son üç yılda toplam 15 terör eylemi (4 bombalı, 7 silahlı, 4 karma nitelikli) güvenlik birimlerinin zamanında müdahalesiyle önlenmiş. Bu veri, terörle mücadelenin yalnızca reaksiyon değil, güçlü bir istihbarat ve önleme mimarisi üzerine kurulduğunu göstermektedir.

İkinci dikkatimi çeken nokta, asayiş suçlarındaki düşüş ile olayları aydınlatma noktasındaki yükseliş oranları oldu. Kişilere karşı işlenen 8 temel suçta toplam olay sayısı 2023'te 103 bin 410 iken, 2025'te 86 bin 524'e gerilemiş; bu % 16.3'lük genel bir düşüş demek.

Daha çarpıcı olan ise suçların aydınlatılma oranı. 2023'te % 97.6 olan aydınlatma oranı, 2025'te % 99.6'ya yükselmiştir. Başka bir ifadeyle İstanbul'da işlenen her 100 asayiş olayının neredeyse tamamının failine ulaşılmıştır. Bu tablo, sahadaki devriye gücüyle birlikte soruşturma, analiz ve adli süreçlerin ne kadar etkin yürütüldüğünü ortaya koymaktadır.

Bugün New York'tan Londra'ya veya Paris'e diğer dünya başkentlerinde mezkûr göstergelerin hepsi alarm sinyalleri verirken, son üç senede böyle bir gelişim gösteren asayiş ve güvenlik kurumlarımızı içtenlikle kutlamak isterim.

Önemsediğim ve devasa aşama kaydedilen bir diğer başlık ise şüphesiz organize suçla mücadelede operasyonel derinlik ve mali darbeye ilişkin oldu. Bu minvalde organize suç örgütlerine yönelik operasyon sayısı 2023'te 211 iken, 2025'te 416'ya yükselmiştir. Aynı dönemde yakalanan kişi sayısı % 84, tutuklanan kişi sayısı ise % 163 artmıştır.

Ancak en stratejik gösterge, el konulan mal varlığı olmuş. 2023'te 9.5 milyar TL olan el konulan suç geliri, 2025'te 318 milyar TL'ye ulaşmış ki bu 32 katlık bir artış anlamına geliyor. Bu rakam, suç örgütlerinin yalnızca kadrolarının değil, finansal omurgalarının da hedef alındığına işaret ediyor. Kamunun elinden hile ve hurdayla alınan para, tekrar sahibine döndürülüyor.

Sonuç olarak İstanbul'un huzuru, soyut bir güvenlik söyleminin değil; ölçülebilir, izlenebilir ve sürdürülebilir bir kamu düzeni politikasının ürünüdür. İstanbul Valiliği'nin sevk ve idaresinde Emniyet ve Jandarma teşkilatlarının ortaya koyduğu bu fedakâr ve disiplinli çalışma, İstanbul'un güvenliğini rakamlarla konuşur hâle getirmiştir. Bu tablo, yalnızca bugünün değil, yarının İstanbul'unu da koruyan güçlü bir devlet refleksine işaret etmektedir.

***



DAVUT GÜL'ÜN SAHİPSİZ KÖPEK HASSASİYETİ

İstanbul Valisi Davut Gül, sahipsiz hayvanlar meselesine ilişkin de değerlendirmede bulundu. Konunun hem hukuki hem de insani boyutuna dikkat çeken Gül, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereğince sahipsiz ve başıboş köpeklerin ilçe belediyeleri tarafından toplanarak barınaklara yerleştirilmesinin açık bir yasal zorunluluk olduğunu hatırlattı. Bu çerçevede İstanbul Valiliği'nin, belediyelerin bu yükümlülüğü yerine getirebilmeleri için tüm kolaylıkları sağladığını ifade etti.

Vali Gül, belediyelerin ilçe sınırları içerisinde bulunan sahipsiz köpekleri toplamaları hâlinde, bu hayvanların güvenli, sağlıklı ve insani koşullarda barındırılabileceği; beslenme, bakım ve tedavi ihtiyaçlarının karşılanacağı barınak imkânlarının Valilik tarafından kendilerine sunulduğunu belirtti. Amaçlarının hiçbir şekilde hayvanlara zarar verilmesi olmadığını vurgulayan Gül, tam tersine hem insan güvenliğini hem de hayvan refahını birlikte gözeten bir çözüm zemini oluşturmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Özetle, sahipsiz köpeklerle alakalı top belediyelerimizin sahasında; Valilik onlara işlerini yapmaları için her tür kolaylığı sağlamaya hazır olduğunu teyit etmiş oldu.