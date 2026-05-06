Reklamcılık, sadece bir ürünün tanıtımı değil, değerlerin, normların ve yaşam biçimlerinin kitlelere aşılandığı güçlü bir toplumsal mühendislik aracıdır. Arzunun inşası, rızanın üretimidir.

Bu disiplinin temelleri, "halkla ilişkilerin babası" olarak bilinen Edward Bernays tarafından atılmıştır. Bernays, amcası Sigmund Freud'un psikanaliz teorilerini kitle yönetimine uyarlayarak insanların bilinçaltı arzularını manipüle etmeyi başarmıştır.

Onun en meşhur mühendislik hamlesi, 1929 yılındaki "Özgürlük Meşaleleri" (Torches of Freedom) kampanyasıdır. O dönemde kadınların toplum içinde sigara içmesi büyük bir tabuyken, Bernays bu eylemi "kadın hakları" ve "özgürleşme" ile ilişkilendirerek sigarayı bir başkaldırı sembolüne dönüştürmüştür. Böylece daha fazla sigara tüketimine kışkırtma rolünün yanı sıra ideal kadın algısını da dönüştürmeyi başarmıştır.

Bernays metodolojisinde asıl amaç, bireylerin neyi tüketeceğine karar verirken aslında hangi kimliğe bürüneceklerini de belirlemektir. Bernays, reklamı sadece bir satış yöntemi olarak değil, toplumsal yapıyı yeniden inşa eden bir "görünmez hükümet" aracı olarak tanımlamıştır. Bu tarihsel arka plan, küresel markaların bugünkü stratejilerinin rastlantısal olmadığını kanıtlamaktadır.

Bernays, "Propaganda" adlı eserinde bu durumu şu soğuk gerçeklikle ifade eder: "Kitlelerin organize alışkanlıklarının ve fikirlerinin bilinçli ve akıllıca manipüle edilmesi, demokratik toplumun önemli bir unsurudur. Toplumun bu görünmeyen mekanizmasını manipüle edenler, ülkemizin gerçek yönetici gücü olan görünmez bir hükümet oluştururlar."

Bosch'un Türkiye ve Almanya pazarları için hazırladığı Anneler Günü kampanyaları arasındaki derin uçurum, tam da Bernays usulü bir rıza inşası faaliyetinin güncel örneğidir. Almanya'daki reklamında geleneksel aile yapısını, ebeveynlik sorumluluğunu ve biyolojik bağı koruyan bir imaj sergileyen markanın, Türkiye'de köpek sahiplerini de "anne" olarak konumlandıran bir dil tercih etmesi, bilinçli bir toplumsal dönüşüm hamlesidir.

Bernays'in bir tabuyu yıkmak veya yeni bir norm inşa etmek için kullandığı sembolik yer değiştirme tekniği, burada annelik kavramı üzerinde uygulanmaktadır. Bir toplumun çekirdek yapısını, yani aileyi erozyona uğratmak; kavramların içini boşaltarak annelik gibi mukaddes bir makamı evcil hayvan sahipliği düzeyine indirgemek, toplumsal direnci uzun vadede zayıflatma amacı taşır.

Geleneksel anne-baba rolleri, sadece biyolojik bir zorunluluk değil, neslin ihyası için hayati bir denge unsurudur. "Anne" kavramı; şefkatin, nesil yetiştirmenin ve toplumsal hafızanın aktarıldığı en temel mercidir. Bu makamı, bir evcil hayvan ile kurulan duygusal bağ ile eşitlemeye çalışmak, annelik kurumunun toplumsal ağırlığını hafifletmektir. Aile, bireyin topluma hazırlanmasında ikamesi olmayan bir okul, sığınılacak son kaledir.

Bernays'in sigarayı özgürlükle paketlemesi gibi, bugün de aile yapısının çözülmesi "modernlik" kılıfıyla sunulmaktadır. Bosch'un, Almanya'da geleneksel değerleri yüceltirken, Türkiye'ye bu tür içerikler sunması açık bir toplumsal mühendislik girişimidir. Ailenin toplumsal hayatımızın vazgeçilmez çekirdeği olarak kalması, ancak bu tür manipülasyonlara karşı sergilenecek bilinçli bir duruşla mümkündür.

Zira annelik, nesiller arası bağı kuran yegâne harçtır; bu harcın sulandırılması toplumun geleceğine vurulan bir darbedir. Bugün bizlere "modernlik" olarak sunulan kavramların ardındaki mühendisliği görmezden gelmek, kendi kültürel köklerimizin kurutulmasına rıza göstermektir.

Aile bir tüketim nesnesi değil, varoluşsal bir dayanaktır. Küresel stratejilerin yerel değerlerimizi birer laboratuvar deneyi gibi kullanmasına izin vermemeli; anneyi, babayı ve çocuktan oluşan o kutsal çekirdeği, yapay tanımların saldırısına karşı kararlılıkla savunmalıyız.

Gelecek nesillere bırakacağımız en büyük miras, reklam spotlarıyla manipüle edilemeyecek kadar sağlam bir aile bilinci olmalıdır.