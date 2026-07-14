Ekrem İmamoğlu Suç Örgütü soruşturması başladığında, örgütle ilgili ahtapot terimini kullanan güvenlik bürokrasimiz, elbette boşuna bu tabiri seçmemişti. Çünkü eli kolu her yere uzanan, en umulmadık köşelerde sureti beliren bir yapılanma vardı karşımızda. Ama soruşturmalar derinleştikçe ve detaylar kamuoyuna yansıdıkça ahtapotun kollarıyla kurduğu ağ, ne kadar büyük ve karmaşık bir yapıyla karşı karşıya olduğumuzu ortaya koyuyor.

Aslında ahtapotun 'kolları' ifadesinden çok ahtapotun 'hortumları' tabirini kullanmak daha uygun. Çünkü bu yapı, İmamoğlu siyasetini finanse etme kisvesi altında, büyük bir yolsuzluk ve para ağı kurmuş durumda. Hortumlar sadece İBB değil Türkiye genelindeki CHP'li belediyelere, iş insanlarına, kara paraya yani akla gelebilecek her yere sokulmuş.

Haluk Levent ve AHBAP derneği soruşturması, ahtapotun bir hortumunu da deprem yardım paralarına ve sözde hayır işlerine dayamış olabileceğine işaret ediyor. Hem de hayır işi sistemini, şeytanın bile aklına gelmeyecek şekilde, yasadışı bahis sistemine entegre ederek!

Değerli okurlarımız elbette haklı olarak Haluk Levent, İBB, bahis ne alaka diye sorabilir. Bu karmaşık ağı gelin heğ beraber adım adım çözmeye çalışalım:

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürttüğü yasaklı madde operasyonunda tutuklanan Portekizli model Tessy Ramos Correira'nın verdiği ifade, Levent ve İmamoğlu arasındaki bağın ilk ipucunu ortaya çıkardı. Buna göre, Correira, 2021'de Antalya'da bir teknede yasaklı maddenin de kullanıldığı partilere katılmıştı ve bu partilerden birinde İmamoğlu'yla beraber olmuştu. Correia, Haluk Levent ile de yine aynı yıl üç kez para karşılığı birliktelik yaşadığını iddia etti. Yani İmamoğlu ve Levent'in isimleri bir ifadede ilk kez yan yana gelmiş oldu.

Bir diğer önemli bağsa, soruşturmada önceki gece gözaltına alınan Avukat Ece Güner. Güner, İmamoğlu'nun başdanışmanı ve AHBAP'ın avukatı. Güner'in hesaplarından AHBAP çalışanları olan ve hesaplarını Levent'e kullandıran Emrah Gödeliner'e 8 işlemde 47.904.876,06 TL, Zafer Yay'a 3 işlemde 21.020.000 TL, Yeliz Kaya'ya ise 1 işlemde 4.633.010 TL gönderilmiş. Buna karşılık, Ece Güner'in hesaplarına Emrah Gödeliner'den 13 işlemde 63.980.950 TL, Yeliz Kaya'dan ise 2 işlemde 10.800.000 TL transfer yapılmış. Şu notları da düşmekte fayda var: Güner, Now TV'nin de yıllarca avukatlığını yapmış bir isim ve tutuklu bulunan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın arkasındaki isim olan Erdoğan Toprak'ın da eski eşi. Baş döndürücü ilişkiler ağı değil mi?

Turbun asıl büyüğü ise Levent'in yasadışı bahis sistemiyle kurduğu iddia edilen bağ. Savcılığa göre, Levent 6 yılda neredeyse 1 milyar TL'lik bahis oynadı. Bahislerde 390 milyon TL kaybetti. Meblağın büyüklüğü, basit bir kumarbazlık vakasından çok bahis sistemi üzerinden kara para aklama ve hatta yurtdışına para kaçırma sistemi olabileceğine işaret ediyor. Gazeteci Sinan Burhan'ın haberi de bu şüpheyi destekler nitelikte. Habere göre Levent, yasadışı bahis baronu Veysel Şahin ile ortak. Ayrıca kendi yasadışı bahis şirketi de var ve ünlü bir isimle de ortaklığı mevcut.

Eğer böyleyse, Levent, bahis baronu Şahin ve İBB sistemi arasında bir halka mıydı? AHBAP üzerinden yardım paraları bahis sistemine sokularak yurtdışına mı kaçırıldı? Sadece yardım paraları değil, suçtan elde edilen gelirler AHBAP üzerinden bahis sistemine sokuldu mu? Bu sistemin bir ayağı da Levent'in kurduğu kripto para olan Haluk Token üzerinden mi yürüdü? Ve Levent kiminle ortak olarak yasadışı bahis şirketi kurdu?

Sorulacak soru çok ama ezcümle, tüm bu ilişkiler göz önünde bulundurulduğunda 'acaba ahtapot, bir hortumunu da yasadışı bahis parasına mı dayadı' sorusunu akıllara geliyor.

Başsavcılığımız ve güvenlik bürokrasimiz, bu ilişkiler ağını didik didik araştırıyor. Ve anlaşılan o ki daha buzdağının görünen kısmındayız.