HÜLYA GÜLER

Günlük hayat gailesi içinde hepimizin konsantre olduğu ya da takip ettiği ve genelde kişiye göre farklılaşan bir gündem var. Oysa dışarda dolu dizgin ilerleyen ve günlük gündemden bambaşka hikayelerin yaşandığı bir teknoloji dünyası söz konusu. Örneğin haftasonu, 100 yıldır bugünkü formunda koşulan maraton yarışlarında, bir ilk yaşandı. Pekin'de ilk İnsan ve Robot Yarı Maraton'u gerçekleşti. Bir yanda maraton koşan gerçek insanlar, bir yanda da uzaktan kumanda veya tasmaları ile koşan robotlar. İnsanın gerçek mi, film mi diyeceği bir manzara. Tabi kurallar da robotların ihtiyaçlarına göre güncellenmiş. Su içmek için kenara çekilen insanlar gibi, robotların da yağlanmak ya da yedek parça değişimi için parkurun kenarına geçtikleri renkli görüntülerin yaşandığı yarıştan bu kadar bahsedince sonucu da yazmak gerek. Çin'in ilk İnsan ve Robot Yarı Maratonu'nu, Pekin İnsan Robotiği İnovasyon Merkezi tarafından geliştirilen, Tiangong Ultra adlı insansı robot, 2 saat 40 dakika ve 42 saniyelik dereceyle kazandı. Böylece ilk karma maratonu robotlar kazanmış oldu. Birkaç yıla kalmaz insanlar zaten robotları yakalayamayacaklardı o yüzden keşke ilkini biz kazansaydık diyesi geliyor insanın. Ama artık böyle iç geçirmeler için çok geç olsa gerek.

Neyse ben aslında çok geç kalmadığımızı umduğum bir konudan bahsedecektim bugün. Hızla değişen gündemin kurbanı olmayacak kadar önemli bir adıma, Tuzla'da kurulacak Biyoteknoloji Vadisi'ne dikkat çekmek istiyorum. Ama önce bir cümle daha yeni hizmete alınan TÜRKSAT 6A haberleşme uydusuna bir selam verelim. Ne de olsa bu gelişmeyle Türkiye dünyada kendi haberleşme uydusunu üretebilen 11 ülkeden biri konumuna yükseldi. Bir de TÜRKSAT 6 A ile birlikte Türkiye olarak uzayda bulunan araç sayımız 10'a çıktı. Dikkat ediniz uzay diyorum, 10 aracımız var diyorum.

Biyoteknoloji konusuna gelirsek, geçen Cuma günü, Tuzla'da 2.7 milyon metrekare alana kurulacak Biyoteknoloji Vadisi'nin tanıtımı yapıldı. Biyoteknoloji Sanayicileri Derneği'nin (BİYOSAD), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlı olarak 4,5 milyar dolar yatırım değeriyle hayata geçirdiği Biyoteknoloji Vadisi Türkiye'nin alanındaki en büyük yatırımı olacak. Projede Biyoteknoloji İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (BİOSB), teknoloji geliştirme bölgesi, Ar-Ge merkezleri, teknoloji transfer ofisi gibi çok sayıda ünite bulunacak. Dünyanın önemli biyoteknoloji ekosistemlerinden biri olarak tasarlanan ve yüksek katma değerli teknoloji üretiminde önemli bir rol üstlenmesi beklenen vadide biyoteknoloji ile ilgili bir de lise ve meslek yüksekokulu yer alacak. Bölgenin şimdilik 160 firmaya ev sahipliği yapacağı ve 20 bin nitelikli istihdam sağlayacağı öngörülüyor. Bölgeden ayrıca her yıl 15 milyar dolarlık ihracatın gerçekleştirileceği hesaplanıyor.

Beyne ya da vücudun herhangi bir yerine çip yerleştirilmiş bilim kurgu dizi ve filmlerinden pek bir aşina olduğumuz biyoteknolojilerin, insanlığın ilk yaptığı peynire kadar giden bir geçmişi var. Bugünse 'robotlar aramızda' hatta 'robotlar içimizde' dedirtecek seviyeye geldi. Mühim olan Türkiye'nin bu nefes kesen yarışta her türlü yer alması. İşte buyurun altyapısı Tuzla'da hazırlanıyor.

Bugün 23 Nisan, neşe doluyor insan, dizesiyle büyümüş bir neslin temsilcisi olarak, her yarışta birinci olmalarını dilediğimiz, geleceğimiz çocuklarımıza armağan edilen, Ulusal Egemenlik Bayramımız kutlu olsun!