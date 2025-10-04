HÜLYA GÜLER

Dijital ekonomi ya da daha geçerli bir ifadeyle yeni ekonominin Türkiye'de en ses getiren örneklerinden biridir, Getir. Kuruluşunun henüz ilk 5 yılında elde ettiği hızlı büyüme ile gelen yıldızlı başarısında elbette pandemi koşullarının desteği de vardı. Ancak özellikle uluslararası pazarlardaki deneyimi Getir'i aynı zamanda sağlıklı büyümenin önemini hatırlatan güzel bir örnek olarak da öne çıkarıyor. Kısa sürede 12 milyar dolar değerlemeye ulaşarak Türkiye'nin ilk decacorn'u olan Getir, Haziran 2024'ten bu yana Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Mubadala Yatırım Fonu'nun şirketin kontrolünü almasıyla birlikte CEO Batuhan Gülktakan'a emanet. Kuruluşundan birkaç ay sonra Getir'in yönetim ekibine katılan Gültakan, son bir yıldır oturduğu CEO koltuğunda, hissedar ve yönetimsel karmaşaların yol açtığı türbülansların, şirketin operasyonlarını olumsuz etkilemesine izin vermedi. Böylece Getir'i bu yıl itibariyle yeniden karlı bir şirkete dönüştürmeyi başardı. Üstelik yeni yatırımları hayata geçirerek. Hem kurucu vizyonunu hem de profesyonel yönetim disiplinini aynı anda performansına ekleyen Gültakan'ın bundan sonraki hedefi, Getir'in Türkiye'deki liderliğini pekiştirmek.

Türkiye'ye ve dünyaya hızlı teslimat iş modelini hediye eden Getir ilk 10 yılına, bir pandemi ve bir de decacorn olma deneyimi sığdırdı. Yetmedi dünyaya açıldı, Türkçe bir isimle uluslararası alanda markalaşma yoluna girdi ve ardından aynı hızla o pazarlardan çıkarak yeniden doğduğu Türkiye'ye odaklandı. Buraya kadarki hikayeyi az-çok biliyoruz. Asıl merak edilen bu yıl 10'uncu yılını kutlayan Getir'in bundan sonraki hikayesi. Getir'in ilk 10 yılını, 'enerjisi yüksek, kuralları bozan çılgın bir ergen'e benzeten Gültakan, INBUSINESS'a verdiği özel röportajda işte merak edilen bütün bu soruları yanıtladı, nasıl bir geleceğe hazırlandıklarını anlattı.

Getir'in yeni ekonomiyi temsil eden dinamik bir girişim olduğunu hatırlatan Gültakan, "Bu ruhu kaybetmeden, iş yapış biçimlerimizi daha oturmuş süreçler üzerine kurarak piyasayı belirleme kaslarımızı daha da güçlendirmeyi istiyoruz. İlk günden beri bir girişim olarak bizim tek odağımız büyümekti. Çok çılgın büyümeler de yaşadık. Şu an hala büyümeye devam ediyoruz ama bunu daha sürdürülebilir, daha yönetilebilir, kısacası sağlıklı bir büyüme olarak planlıyoruz" dedi. Bahsettiği büyümeyi biraz açmasını istedim Gültakan'dan. Şirketin milyar dolarları aşan cirosunu (şimdilik) paylaşmasa da 2025 yılını dolar bazında yüzde 20'leri aşan bir büyüme ile kapatacaklarını söyledi. 2026'ya da aynı oranda bir büyüme ile hazırlandıklarını söyleyen Gülkatakan, şöyle devam etti: "Getir hızlı teslimat sektörünün öncüsü ve lideri. Üstelik sadece Türkiye'ye değil, dünyaya da bu iş modelini tanıştıran şirket. Bu liderliği korumak en önemli önceliğimiz. Sektörde 10 dakika gibi iddialı bir sürede hızlı teslimat yapan çok oyuncu yok. Rakiplerimiz var ama şu an özellikle bu hızlı modelde biz liderliğimizi sürdürüyoruz. O yüzden önümüzdeki yıllardaki amacımız burayı sağlamlaştırmak."

Gültakan'a herkesin merak ettiği konuyu; Getir'in önünde yatırım alma ya da ana exit (ana hissedarın hisselerini satma) seçeneği var mı diye de sordum, "Bu bizim dışımızda gelişen bir konu. Yatırım turları, hisse satışı Getir'in geçmişinde hep olan bir tecrübe. Şirketimizin her zaman talibi olur, önümüzdeki dönemde yatırım yapmak isteyen olur, almak isteyen olur. Bu iyi bir şirketin olumlu bir kaderidir, aslında. Mubadala bir fon, bu da onların karar vereceği bir konu" demekle yetindi.

Son olarak bu çılgın büyüme ve aynı hızla birçok pazardan birden çıkma sürecinden şirketin neler öğrendiğini sordum, Gültakan'ın cevabı şöyle: "Biz bütün bu olan bitene rağmen Türkiye'de hala bir 'love brand'iz (sevilen marka). Şirket olarak geçtiğimiz yollar Türkiye ekonomisi için de farklı şirketler için de yeni tecrübeler kazanılmasını sağladı. Kendi alanımızda pazar lideriyiz ve şu an planladığımız büyüme ile rakiplerle arayı daha da açmayı hedefliyoruz."