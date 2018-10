Diş hekiminden korkuyorsanız sedasyon ideal çözüm

Ağız ve diş sağlığı ihmal edildiği zaman pek çok farklı sağlık problemini de beraberinde getirir. Eğer diş hekimi fobiniz varsa ve bir an önce tedavi olmanız gerekiyorsa, sedasyon yöntemini deneyin

İş yoğunluğundan ağız ve diş sağlığınıza zaman ayıramıyorsunuz ama tedaviye de çok ihtiyacınız var. Üstüne üstlük bir de korkuyorsanız, sedasyon sizin için idealdir. Tek seferde tüm tedavileriniz kabus olmadan bitebilir.



Sedasyon nedir?

Ağrı duymanızın, hareketli olmanızın veya uyanık olmanızın istenmediği tanı ve tedavi amaçlı yapılacak tüm işlemler için uygulanan anestezi yöntemine sedasyon denir. Genel anesteziden farklı olarak genellikle hastanın bilinci açıktır. Sedasyon, anestezi uzmanı veya sedasyon uygulama eğitimi almış bir hekim tarafından ameliyathanede, poliklinikte veya muayenehanede uygulanabilir.



Kimlere ve nasıl uygulanabilir?

Diş hekimi ve iğne korkusu olan kişilerde oldukça etkili bir yöntemdir. Yeni doğan bebekten ileri yaşta erişkin bir bireye kadar geniş bir yaş grubundaki kişilere güvenle uygulanabilir. Özellikle çocuklarda kullanım sıklığı giderek artmaktadır. Sedasyon uygulamasının güvenli bir şekilde yapılabilmesi için hastanın işlem başlamadan iki saat öncesinde yeme-içmeye son vermesi gerekir. Genellikle damardan sedasyon ilaçları verilerek veya ağızdan ilaç/şurup içilmesi sağlanarak uygulanan bir yöntem olmakla beraber bazen anestezi gazları bir yüz maskesi yardımıyla solutularak da uygulanabilir. Sedasyon uygulanması sırasında kandaki oksijen düzeyi, kalp hızı ve kan basıncı hekim tarafından sürekli takip edilir, gerekirse oksijen maskesi ile oksijen verilir. Uygulamanın yanı sıra sedasyonun kişiden uzaklaştırılması da önem arz etmektedir. Sedasyon, kişiden kontrollü bir şekilde uzaklaştırılır. Kişinin vücudunda sedasyon için kullanılmış olan kimyasalların etkisi giderek azalır ve yok olur.



KİŞİ İŞİNE GERİ DÖNEBİLİR



Uygulama alanları nelerdir?

Sedasyon en sık diş hekimliği, endoskopik işlemler, radyolojik görüntüleme yöntemleri gibi bir süre hareketsiz kalınması gereken işlemlerde uygulanmaktadır.



Kişi sedasyon sırasında ve sonrasında neler hisseder?

Uygulanan ilaçların miktarına göre sedasyonu kabaca bilinçli sedasyon ve derin sedasyon olarak ikiye ayırabiliriz. Bilinçli sedasyonda hastanın bilinci açıktır, söylenilenleri anlar ve uygular, heyecanı ve işleme bağlı ağrı hissi azalmıştır. İşlem sırasında keyifli bir süre geçirir. İlaç dozları bir miktar daha artırılırsa derin sedasyon oluşur, kişi uyku durumuna geçer. Etrafta olanlardan habersiz olur, işlem sonunda uyanınca sanki şekerleme uykusundan uyanmış gibi hisseder. Çoğunlukla kısa etkili ilaçlar kullanıldığı için işlemden sonra 5-10 dakika içerisinde kişi uyanır ve yaklaşık yarım saat sonra sanki hiç ilaç verilmemiş gibi hisseder, ama sedasyona bağlı uyku hali iki-dört saate kadar uzayabilir. Kişi gün içerisinde işine geri dönebilir. Her ne kadar kendini çok iyi hissetse de reflekslerinde yavaşlama olabileceği için her iki sedasyon yönteminden sonra hastalara, araba sürmek gibi dikkat gerektiren işleri yapmaması önerilir.



HEKİM AÇISINDAN DA GÜVENLİDİR



Sedasyon güvenli bir yöntem midir?

Her tıbbi işlem gibi bu işlemin de bazı riskleri vardır ama gerekli güvenlik önlemleri alındığı taktirde karşılaşılabilecek olumsuzlukların ihtimali çok azdır. Kişilere sedasyon uygulaması yapıldığında solunum devam etmektedir, dolayısıyla hastalar için son derece konforlu uygulanabilen bir yöntemdir. Genel anestezi sonrası hastanın kendine gelmesi uzun sürerken, sedasyonda tedavi bitiminde hastanın kendine gelmesi ve gündelik işlerine devam etmesi rahattır.



Avantajları nelerdir?

Sedasyon uygulaması kolay ve güvenli bir yöntemdir. Kişinin tedaviyle birlikte oluşabilecek psikolojik travmalarının da önüne geçmektedir. Kişi tedavi boyunca kendisini rüyada gibi hissedeceği ve ağrı hissetmeyeceğinden oldukça avantajlı bir tedavi yöntemidir. Aynı zamanda kişinin tedavi esnasındaki reflekslerini sonlandırdığından hekim açısından da daha güvenli bir ortam sağlamaktadır.



GENEL ANESTEZİ RİSKLİ MİDİR?

Genel kanının aksine yeni geliştirilen sistemler ve ilaçlar sayesinde oluşabilecek her türlü risk minumuma çekilmiştir. Tedavi boyunca hastanın tüm hayati işlevleri bir anestezi uzmanınca kontrol altında tutulur. Tedavi bittikten sonra hasta uyandırılır, birkaç saat dinlendikten sonra taburcu edilir. Yapılan diş tedavisine bağlı olarak ertesi gün günlük hayatına dönebilir.



STRES OLMAZ TANSİYON YÜKSELMEZ

Sedasyon esnasında bölgesel anesteziye ihtiyaç duyulur mu?

Sedasyon hastanın ağrıyı hissetmesini engellemez. Sedasyon uygulandıktan sonra hastaya ihtiyaç duyuluyorsa mutlaka anestezi yapılmalıdır. Hasta bu esnada kaygılarından kurtulmuş, iş birliği yapmaya uygun haldedir. Stres oluşmadığı için şeker ve tansiyon problemi olan hastalarda sıkıntısızca işlem yapılabilir. Özellikle stresle tansiyonu çıkan, kan şekeri yükselen hastalarda sedasyon eşi bulunmaz bir seçenektir. İşlem esnasında bayılma, kusma veya yorgunluk görülmez. Hasta operasyon esnasında anestezi dahil yapılan hiçbir şeyi hatırlamaz. Oluşan ağrıyı, sesi, hoşlanmayacağı hiçbir şeyi hatırlayamayacağı için sonrasında travmatik bir etki oluşmaz. Ağız içerisindeki tüm işlemler tek seansta tamamlanabilir. Özellikle çocuklarda işlem sonrasında oluşabilecek diş hekimi fobisi engellenmiş olur. Bu durum, hastanın daha sonraki seanslarda diş tedavisine gelişini kolaylaştıracaktır. İlaç kesildiği anda hastadaki etkileri azalmaya başlar, hasta dinlendikten sonra sorunsuzca evine gönderilebilir. İşlem bağımlılık yapmaz, ihtiyaç duyuldukça tekrarlanabilir. Hem erişkinlerde, hem de çocuklarda son derece güvenli olarak kullanılabilmektedir. Bilinen hiçbir yan etkisi yoktur.



Hasta isteğiyle genel anestezi tercih edilebilir mi?

Özellikle yoğun iş hayatı nedeniyle kendi sağlığına uzun süre zaman ayıramayan kişilerde ertelenen tedavilerin sadece bir seansta bitirilebilmesi için genel anestezi çok iyi bir fırsat olacaktır. Böyle durumlarda hasta uyutularak yapılması gereken tüm dolgular, kanal tedavileri, diş eti tedavilerini yapabilmek mümkündür.