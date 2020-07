Lazer destekli implant ve estetik

Çekici ve sağlıklı dişler yaşam kalitesini gösterir. Estetik bir gülüşe sahip insanlar kendine daha çok güvenir. Lazer kullanılarak yapılan implant uygulaması sonucu kemik desteği elverdiği sürece hastayı dişsiz geldiği klinikten dişli olarak çıkarma imkanı doğar

Lazer kullanılarak yapılan implant uygulamaları, minimal invaziv yöntem olarak bilinmektedir. Bu yöntem, kemik hacminin uygun olduğu her alanda uygulanabilir. Yöntemin gayesi, sadece implant uygulanacak olan bölgede diş etinin; Erbium, Diode, Nd- YAG, Co2 lazerlerden herhangi birini kullanarak açılıp kemik dokusuna ulaştıktan sonra kemiğin en sert tabakası olan kompakt kısmının da sadece Erbium lazer kullanılarak implant çapındaki tek bir frezle yuvasının açılması sonrasında implantın uygulanması yöntemidir.

Lazer destekli minimal invaziv implant uygulaması yönteminde sadece implant uygulanan bölgede işlem yapıldığı için, hastaların operasyon sonrası konforu maksimum düzeyde olur. Erbium-YSGG lazerlerin hidrokinetik kesme tekniği ile her türlü kemik cerrahisi işlemi ve implant uygulaması kemik dokusunu bozmadan, termal hasar vermeden yapılabilir ve operasyon sonrası kemik kaynaması maksimum düzeyde olur.

HASTA KONFORU ARTAR



Lazer destekli implant uygulamaları sonrasında hastalara Diode ya da Nd-YAG lazerlerle yapılan Biostimulasyon (düşük dozlarda verilen lazer enerjisi, tedavi sürecinde veya cerrahi operasyon sırasında ve sonrasında ağrı oluşumunu önler ve doku iyileşmesini hızlandırır) uygulamaları, hasta konforunu artırdığı gibi yara iyileşmesini de hızlandırır. Lazer destekli implant uygulamasına başlamadan önce hastadan alınacak olan üç boyutlu bilgisayarlı tomografi, implantın yerleşeceği kemik dokusunun genişliği ve derinliği hakkında detayı verir, böylece operasyon esnasında bir sürprizle karşılaşılmaz. Lazer kullanılarak yapılan implant uygulaması sonucu hasta, ağzında herhangi bir cerrahi işlem yapılmadığı görüntüsü olduğundan, kemik desteği elverdiği sürece hastayı dişsiz geldiği klinikten dişli olarak çıkarma imkanımız doğmaktadır. Artık dünya çapında uygulanmakta olan All On Four ve Columbus Bridge yöntemleri lazer destekli uygulandıklarında, açıkta yara yeri olmadığından daha çabuk iyileşmekte ve dikiş de olmadığı için ameliyat sonrası diş kullanımını kolay hale getirmektedir.

Özellikle tek diş eksikliklerinde, lazer destekli implant uygulaması ile hemen implant uygulanıp implant üzeri diş de CADCAM yöntemi ile seramik rekonstriksiyon yapılarak iki saat gibi kısa bir zamanda hastanın daimi dişi de yapıştırılarak kullanım sağlanabilir. Bahsettiğimiz lazer tipleri, diş hekimliğinde tüm sert ve yumuşak doku uygulamalarında tek tek ya da kombine olarak uygulanabilmektedir.

Kanama ve yara iyileşmesi problemi olan hastalarda lazer destekli implant uygulamaları yüz güldürücü sonuçlar vermektedir.

Bu tip uygulamaların en büyük avantajı, çok küçük bir bölgeden girildiği için dikiş ihtiyacını ortadan kaldırması ve dolayısıyla kanamayı da minimuma indirmesidir.

İmplant operasyonları öncesi ya da sonrasında diş etinde lazerle yapılacak küçük uygulamalarda anestezi ihtiyacı yoktur.



SAĞLIKLI DİŞLER YAŞAM KALİTESİNİ GÖSTERİR



Estetik bir gülüşe sahip insanlar kendine daha çok güvenir, bu da psikolojilerini iyi yönde etkiler. Dijital diş hekimliği sayesinde hasta, tedaviden sonra nasıl görüneceğini bilir ve daha kısa sürede güzel bir gülüşe kavuşur.

Çekici, sağlıklı dişler yaşam kalitesini gösterir. Kendimize daha çok güvenmemizi sağlar.

Mutlu bir gülümseme, her insanın en doğal hakkıdır. Bu, aynı zamanda günlük hayatımızın en önemli parçalarından biridir. Özgüvenimiz, sosyal çevremiz ve psikolojimiz için de büyük rol oynar. Mutlu gülmeye müsait dişlere sahip miyiz? Diş sağlığına dikkat etmediği için ağzında ileri düzeyde çürük bulunan ya da diş problemlerinden dolayı gülerken eliyle ağzını kapatma ihtiyacı hisseden kişiler ile sık sık karşılaşıyoruz. Peki, bu tür sorunları çözmek için diş hekimleri neler yapabilir?

Gelişen dijital teknolojiler, hastalar için ne gibi tedavi olanakları sunuyor?

Dişlerimiz ile ilgili bu tür sorunları çözmek için yapılan tedaviler var; cerrahi müdahaleler ya da diş telleri ile yapılan ortodonti tedavileri gibi... Ancak bunlar da gülüşümüzü güzelleştiremeyebiliyor bazen.

Bu durum, çözümü olmayan bir problem değil. Dijital teknolojiler, bu tür durumlarda diş hekimlerinin ve hastaların imdadına yetişiyor.

10 DAKİKALIK BİR İŞLEM



Bundan 10-15 yıl önce telefonla fotoğraf paylaşmak bile hayalken, günümüzde dünyanın neresinde olursanız olun görüntülü konuşma yapabiliyorsunuz. Bu teknolojik ilerleme diş hekimliğine de hızla girdi; öyle ki ağız içinden görüntü almak için kameramızı dişlerin üzerinde dolaştırmak yeterli oluyor. Sonrasında yaklaşık 8-10 dakikalık bir işlemle hastanın dişini üretmiş ve 45 dakika içerisinde tek dişin tedavisini bitirmiş oluyoruz. Dijital teknoloji sistemi uzun tedavi seansları olmadan, tek seansta, uzun ömürlü ve estetik tedavi olanakları sunar. Dijital teknoloji sistemi; tüm seramik dolgular, kuronlar ve venerler için sadece bir randevuda gerçekleştirilen, bilgisayar destekli bir uygulamadır.



İSTEDİĞİNİZ GİBİ GÜLEMİYOR MUSUNUZ?



Aşağıdakılerden birini yaşıyorsanız, estetik diş hekimliğinden faydalanma zamanınız gelmiş demektir.

1- Ön dişleriniz aynı uzunlukta değilse elenmeleri mevcutsa

2- Dişlerinizden herhangi biri çatlak veya kırıksa

3- Dişlerinizden bir ya da daha fazlası eksikse

4- Dişlerinizin rengi doğuştan sarıysa ya da antibiyotik lekelenmeleri mevcutsa

5- Ön iki dişinizin ortası yüzünüz ile orantılı değilse

6- Dişlerinizin biçimi yüz şeklinizi tamamlamıyorsa

7- Ön dişlerinizde aralıklar varsa

8- Dişlerinizde çarpıklık, sıkışıklık varsa

9- Eski kaplamalarınızın diş etine yakın kısmı grileşmeye başlamışsa

10- Gülümsediğinizde diş etleriniz fazla görünüyorsa

11- Diş etlerinizdeki çekilmeden dolayı dişleriniz çok uzun görünüyorsa

12- Hafifçe gülümsediğinizde dişlerinizin ucu görünmüyorsa

13- Kesici dişlerinizin boyu diğer dişlerinizle orantılı değilse

14- Ön dişlerinizdeki siyah lekelerden dolayı konuşurken ağzınızı kapatıyorsanız

15- İstediğiniz zaman rahatlıkla gülemiyorsanız

AĞIZ İÇİ DENGE AYARLANIR



Günümüz modern diş hekimliğinde, dişlerin birbirleriyle olan kapanış ilişkilerini ayarlamak için ısıtma kağıdı ve mumları yerine, son teknoloji ürünü bilgisayar destekli kapanış analiz cihazı kullanılmaktadır. Bu cihazlar;

Kliniklere gelen hastaların ilk muayenelerinde,

Yapılan protezlerin kırılmamaları ve ağız içinde daha uzun süre kalmalarını sağlamada,

Dişlere gelen baskının bilgisayar ortamında çift taraflı, net olarak ölçülmesi ve kaydında,

Tüm ağzın aynı anda erken temas noktalarının ve basınç kuvvetlerinin bilgisayara kaydında,

Yapılan protezlerin güvenli bir şekilde bitirilmesinde,

Hasta eğitimi ve bilgilerinin dosyalanmasında,

Diş gıcırdatan hastalarda ağız için dengenin ayarlanmasında,

Hastanın kapanış analizi sırasında neyin doğru, neyin yanlış olduğunun saptanmasında kullanılır.

Kapanış ile ilgili problemler; hastalarda diş ağrısı, diş ve protezlerde kırılmalar, diş eti hastalıkları, diş kaybı, baş ağrıları ve çene eklemleri bozukluklarına sebebiyet verir.