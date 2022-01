Her ne kadar Türkiye Ekonomisi'nin 2021'de ne büyüklükte bir gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) ürettiğini, hem TL, hem de döviz cinsinden, 28 Şubat'ta TÜİK'in açıklayacağı resmi verilerle öğrenecek olsak da, 'Kovid-19' küresel virüs salgınının dünya ekonomisini ve küresel ticareti bu derece derinden etkilediği 2 yılı geride bırakırken, küresel pandemiye rağmen GSYH büyümesinde kıracağımız kesinlik kazanmış rekor büyüme oranını merak ediyoruz, doğal olarak. Şubat ayı başında açıklanacak aralık ayı sanayi üretim verisiyle birlikte, daha nokta vuruş tahmine bir adım daha yaklaşmış olacağız. Bununla birlikte, 2021'i reel büyüme hızı olarak yüzde 9,8 ile 11 arası bir seviyede kapatmış olduğumuza dair beklenti hayli güçlü. Ekonomistlerin tahminlerinin ortalaması yüzde 10,5 oranında yoğunlaşıyor.

Türkiye'nin 2021'i tahminlerin ortalaması olan yüzde 10,5 ve üzerinde tamamlaması halinde, 2021'i hem G20, hem de OECD üyesi ülkeler arasında büyüme oranı olarak ilk sırada tamamlama ihtimalimiz hayli yüksek. Türkiye'nin tahmini olarak 2021'i GSYH reel büyüme hızı olarak yüzde 10,5 artış oranı ile kapatması ise, 2021 yılı sonunda 7 trilyon 588 milyar 917 milyon TL'lik bir nominal GSYH düzeyini yakaladığımız anlamına geliyor. Dolar cinsinden ise 851 milyar dolar. 2019 yılını 4 trilyon 318 milyar TL düzeyinde kapatan nominal GSYH, küresel pandemiden kaynaklanan tüm belirsizliklerine rağmen; pandeminin sebep olduğu birincil ve ikincil tüm ekonomik, ticari darbe ve şoklara rağmen, 2020 yılını yüzde 16,9 artarak, 5 trilyon 47 milyar TL düzeyinde tamamladı.

Türkiye Ekonomisi, enflasyondan arındırılmış olarak, yüzde 1,8 pozitif reel büyüme ile, dünyanın önde gelen 45 ülkesi arasında, 2020 yılını pozitif büyüme ile kapatan 5 ülke arasında olmayı başardığı gibi, yılı da 4. sırada kapattı. 2021 yılı, her ne kadar 2020 kadar ülkelerin ağır karantina, kapanma, kısıtlama kararlarına sahne olmamış olsa da, küresel tedarik zincirindeki tıkanmalar ve küresel emtia fiyatlarındaki yakın tarihin en yüksek artışlarıyla yine zor bir yılı geride bıraktı. Türkiye, 2021'inin tüm zorluklarına rağmen, 2020'yi pozitif büyüme ile kapatma başarısını daha da iddialı bir noktaya taşıyarak, 2021'i büyümede G20 ve OECD üyesi ülkeler arasında 1. sırada, ilk 45 ülke arasında 2. sırada kapatmayı başarmış olabilir. Elbette, 2021 için hesapladığımız 7 trilyon 589 milyar TL'lik nominal GSYH değeri de, 2021'in ortalama dolar kuru olan 8,9147 TL'yi dikkate alarak hesapladığımız 851 milyar dolar da kaba hesaplamalar.

TÜİK'in elindeki dev veri bankası ile, 28 Şubat'ta daha nokta vuruş sonuçları öğrenmiş olacağız. Nitekim, çeşitli istatistiki analizler yapan uluslararası ekonomik araştırma kurumları tarafından 851 milyar 549 milyon 300 bin dolar düzeyinde bir 2021 GSYH hesap ederlerken, benim kendi hesabım da 851 milyar 281 milyon 255 bin dolar. Her halükarda, TÜİK'in resmi verisi açıklandığında, kimi çevrelerin iddia ettiklerinin aksine, Türkiye G20 içerisindeki konumunu, 2021'de de dünyanın en büyük 17. ekonomisi olarak korumayı sürdürecek. G20 içerisinde ise 16. sırada olmak üzere.