İnsanoğlunun uygarlık yaşamı esasen toplumsal dönüşümün de adeta yol haritasıdır. Söz konusu yol haritasında insanın yeryüzündeki tüm varlıklar arasında aynı anda hem ateşi kullanmayı, hem de alet, makine icat etmeyi başaran tek canlı olduğunu unutmamak lazım. İnsanoğlunun bu paha biçilmez becerisi ve başarısı, uygarlığımızın da temel taşlarıdır. Çünkü, yediklerini pişirmek, doğadaki bitki, meyve ve tarımsal ürünleri prosesten geçirecek alet ve makineleri icat etmek, farklı beslenme paterni insanoğlunun beyin gelişimine çok değerli bir katkı sağlamıştır. İnsanoğlunun gelişen beyni, yeni icatlar ve yeni keşifler tüm uygarlığı, dünyayı kökten değiştirmeyi sürdürülebilir kılmıştır.

İnsanoğlu 'ateş'i öyle bir geliştirdi ki, bu güç uzayı keşfetmemizi de sağladı. Ancak, insanoğlunun savaş gücünü arttırıp, nükleer silahları da beraberinde getirdi. Uygarlık yaşamının başlangıcına dönersek, ilk toplum modeli 'Avcı ve Toplayıcı Toplum' dönemidir. Bu dönem, insanoğlunun henüz yerleşik yaşam düzenine geçmediği, hayvan toplulukları birlikte sürekli hareket ettiği, doğada ne bulursa toplayarak, hayvanları avlayarak ihtiyaçlarını giderdiği bir dönemdir. Bu nedenle, 'Tarım Toplumu'na geçiş insanoğlunun uygarlık yaşamında en önemli kırılma noktalarından, en devrimsel değişimlerinden birisidir. Gerek Avcı ve Toplayıcı Toplum dönemi, gerekse de Tarım Toplumu döneminin yakıtı 'ateş'tir. İnsanoğlu ateşle ısınmış, pişirmiş ve yırtıcı hayvanlardan diğer rakip topluluklara karşı kendisini korumayı bilmiştir.

1750 Sanayi Devrimi ile birlikte, insanoğlunun uygarlık yaşamında 'Sanayi Toplumu'na geçilmiştir. Bu dönem, insanoğlunun makineleşmeye yönelik büyük icatlar gerçekleştirdiği dönemdir. Bu dönemin belirli bir döneminde ateş insanoğlu için önemli bir element olmayı sürdürmüştür. Ateşi elde etmek için, önce kömür, ardından petrol 'Sanayi Toplumu'nun yakıtı olmuştur. Enerjiyi bu yöntemlerle elde etmek önemli bir gelişme olduğu kadar, çevreyi kirletici bir çözümdür. Bu nedenle, elektriğin icadı ve insanoğlunun ısınma, pişirme gibi temel ihtiyaçlarını elektrikle karşılar hale gelmesi, makineleri de elektrikle çalıştırır hale gelmesi bir diğer devrimsel değişimdir. Elektriği kömür veya petrolle değil, nükleer güçle üretmek de bu devrimsel dönüşümün önemli bir aşamasıdır. 'Sanayi Toplumu'nun yoğun icat ve devrimsel dönüşüm süreci, insanoğlunu dördüncü aşama olan 'Bilgi Toplumu'na taşımıştır.

Bilgi Toplumu döneminin yakıtı elektriktir, elektrikle elektronik devrelerin, elektronik araçların çalıştırılmasıdır. Yarı iletkenler, çipler ve elektronik devreler sayesinde, insanoğlu bir elektronik devrim yaşamıştır. Bu süreç insanoğlunu bugün '5. Nesil Toplum' olarak adlandırılan ve 'Akıl Çağı' olarak tanımlanan yeni döneme taşımıştır. İçinde bulunduğumuz 'Akıl Çağı'nın '5. Nesil Toplumu'nun yakıtı ise artık 'veri'dir. Bu dönem, uygarlık yaşamının vazgeçilmezi olan elektriğin bütünüyle temiz ve yenilenebilir enerji imkanları ile karşılanacağı, fosil yakıtlar çağının da kapandığı dönemdir. Uygarlık yaşamının tüm taşıt araçlarında, yaşamın her alanında 'Yüzde 100 Elektrikli' döneme geçişidir. Bu nedenle, uygarlık yaşamının her anında, her aşamasında 'veri' artık en vazgeçilmez girdidir. '5. Nesil Toplum' bütünüyle derin veri analizine ve veri madenciliğine dayalı olarak, verilerin yapay zeka ile geliştirileceği ve sonsuz ölçüde çözüme odaklı halde boyutlandırılacağı bir aşama anlamına geliyor. 'Türkiye Yüzyılı'nı da 'Akıl Çağı'nda, veriyi 'yakıt'a dönüştürerek ileriye taşıyacağız.