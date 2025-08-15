Türkiye ekonomisi reel sektör odaklı, ekonominin serbest piyasa kuralları doğrultusunda ilerlemesi adına, üç önemli değişim döneminden geçti, geçiyor. İlk dönem Celal Bayar ve Adnan Menderes dönemiydi. Türkiye büyük sanayileşme hamlesi ve sermaye birikimi adına ilk adımları bu dönemde gerçekleştirdi.

Ne yazık ki, 1960 ile 80 arası askeri darbeler, demokrasinin kırılganlaşması, vesayet odaklarının güç kazanması ve sonrasında anarşi ve siyasi belirsizlik nedeniyle Türkiye ekonomisinde yeterli gelişme kaydedemedik. Ardından Turgut Özal dönemi. Türkiye dünya ekonomisine entegrasyon, ulaştırma ve haberleşme alanında ilk dönüşüm hamlesi, ihracat odaklı büyüme adına ilk adımları bu dönemde gerçekleştirdi. Ancak, 1990'lı yıllar koalisyon iktidarları, siyasi ve ekonomik belirsizlikler ile, vesayet odaklarının müdahaleleri ile, 1994 ve 2001 krizleriyle yine 'kaybedilen yıllar' oldu.

Kişi başına GSYH'ımız bin dolar geriledi. IMF'den yardım istemek zorunda kaldık. İthalatımız ihracatımızın iki katıydı. Doğru dürüst ihracat yapabilen ilk sayısı iki elin parmaklarını zor geçiyodu. Şehirler arası karayolu ağı, havayolu imkanları, Türkiye'nin altyapısı 2000'li yılların dünyasına yakışmayacak bir düzeydeydi. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın liderliğinde AK Parti 24 yıl önce kurulduğunda, Türkiye'nin tüm kesimleriyle, akademik çevrelerle, kanaat önderleriyle, medya temsilcileri ile gerçekleştirilen istişareler ve beyin fırtınası toplantıları, AK Parti'nin iktidara bambaşka bir anlayışla, 21. Yüzyıl'a yakışır bir vizyonla talip olduğunu ve hazırlandığını gösteriyordu. Bu nedenle, AK Parti'nin Türk siyaset tarihinde rekor anlamına gelen 23 yıllık kesintisiz iktidar döneminde, pek çok 'devrim'e imza atıldı.

Türkiye ekonomisinde tarihi bir 'özgüven' sıçramasına sebep olan en kritik önemdeki devrim 'KOBİ Devrimi'dir. Ülkemiz ekonomisinin omurgasını oluşturan KOBİ'lerimiz tarihi bir dönüşüme imza atarak, dünya ekonomisine entegre oldular. Bu büyük dönüşüm sayesinde, 81 ilimiz ihracat yapar hale geldi ve ihracatçı firma sayımız 140 binleri geçti. Şehirlerimizde organize sanayi bölgesi sayılarında, yeni nesil sanayileşme hamleleri adına tarihi rekorlar kırıldı. Elbette, 'Anadolu KOBİ Devrimi'nin başarısını tetikleyen en önemli kaldıraç 'Erişebilirlik ve Bağlantısallık Devrimi' oldu. AK Parti'nin 23 yıllık iktidarında Türkiye karayolu ağı, demiryolu ağı, yüksek hızlı tren, havalimanları ve yurtiçi, yurtdışı uçuş sayıları, denizyolu ağı ve liman sayısı, siber otoyollar noktasında 1923 ile 2000 arası gerçekleşen yatırımları bir kaç kez katlayan rekorlara imza attı. 2008 küresel finans krizi sonrasında dünyanın önde gelen ekonomileri altyapı yatırımlarında gerilerken, Türkiye kıtaları birbirine bağlayan küresel çapta mega altyapı projelerine imza attı.

AK Parti'nin bir diğer kritik önemdeki devrimsel adımı 'Yerli ve Milli Teknoloji Devrimi' oldu. Savunma ve güvenlik alanından enerji teknolojilerine, siber altyapı teknolojilerinden veri merkezi projelerine, havacılık ve uzay teknolojilerinden yeni nesil sanayi teknolojilerine Türkiye tarihi bir teknoloji ve dijital dönüşüm hamlesine imza attı, atmaya da devam edecek. Teknofest, 'Yerli ve Milli Teknoloji Devrimi'nin sürdürülebilirliği adına yeni nesillerin yetişmesi, yeni beyinlerin güçlü bir farkındalıkla bu tarihsel devrime sahip çıkması adına uluslararası düzeyde de yankıları büyük olan bir platforma dönüştü. Asya'dan Afrika'ya, Avrupa'dan Latin Amerika'ya çok sayıda ülke ile Türkiye arasında stratejik işbirliğini derinleştiren pek çok anlaşmaya şahit olmaktayız. 1 trilyon doları aşmayı başaran 19. ekonomi olduk ve 1,5 trilyon dolara ilerleyen GSYH'mızla dünyada 17. sıradayız. Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü, kararlı ve vizyoner liderliğinde, AK Parti 'Türkiye Yüzyılı' Vizyonu ile yeni devrim ve dönüşümlere imza atmayı sürdürecek.