Adı Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı olan NATO, uzun yıllar Kuzey Atlantik'in en kuzeyini yeterince konuşmadı. Britanya Adaları'ndan İzlanda'nın kuzeyine, oradan Grönland çevresine uzanan ve giderek ısınan sular, ittifakın stratejik gündeminin fazlasıyla gerisinde kalmış durumda. Oysa bugün buzlarla birlikte eski jeopolitik kabuller de eriyor. ABD, Rusya ve Çin arasındaki Arktik rekabeti tahmin edilenden daha hızlı ve daha sert biçimde tırmanmakta.

Arktik artık yalnızca çevre ve iklim meselesi değil. Enerji kaynakları, kritik mineraller, yeni deniz ticaret yolları, askeri caydırıcılık, erken uyarı sistemleri ve denizaltı iletişim kabloları Kuzey Kutbu'nu küresel güç mücadelesinin yeni merkezlerinden biri haline getiriyor. Bu konuyu bir süredir Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızın değerli uzmanları Barış Sanlı ve Caner Can ile yaptığımız analizlerde enerji jeopolitiği ve enerji güvenliği boyutlarıyla değerlendiriyoruz. Ortaya çıkan tablo son derece çarpıcı.

Ukrayna Savaşı sonrasında Avrupa'nın yaşadığı enerji krizi, Arktik hidrokarbon kaynaklarına ilişkin yaklaşımı da yeniden tartışmaya açtı. Bir dönem bölgedeki petrol ve doğal gaz faaliyetlerinin sınırlandırılmasını savunan çevreler, bugün enerji arz güvenliği ile iklim hedefleri arasında yeni bir denge aramaktalar Jeopolitik gerçekler, enerji politikalarını yeniden şekillendirmekte.

Başkan Trump'ın Grönland'a yönelik ısrarlı yaklaşımı da bu çerçevede okunmalı. Mesele yalnızca Grönland değil, hiç kuşkusuz. Mesele; Kuzey Atlantik'in kontrolü, kritik mineraller, enerji kaynakları, yeni deniz yolları, füze erken uyarı sistemleri ve Çin'in bölgede giderek artan etkisi. Pekin'in 'Yakın Arktik Devleti' yaklaşımı ve Kutup İpek Yolu vizyonu, Arktik denklemini artık yalnızca ABD-Rusya rekabeti olmaktan da çıkarmış durumda.

Tam da bu nedenle, Finlandiya'nın ve ardından İsveç'in NATO üyelikleri bugün çok daha farklı bir anlam kazanmış durumda. Türkiye'nin önce Finlandiya'ya, ardından İsveç'e verdiği destek, yalnızca NATO'nun genişlemesine verilmiş diplomatik bir onay değil; Baltık'tan Arktik'e uzanan yeni güvenlik kuşağının inşasına yönelik, birçok müttefikin o dönemde henüz yeterince okuyamadığı stratejik dönüşümü öngören vizyoner bir hamle olarak değerlendirilmeli.

Karadeniz'in güvenliği ile Baltık ve Arktik'in güvenliği artık birbirinden bağımsız düşünülemez. NATO'nun kuzey ve güney kanatları arasında oluşan yeni stratejik bütünlük, Türkiye'nin ittifak içindeki önemini daha da artırmakta. Türkiye'nin Karadeniz'de ortaya koyduğu denge siyaseti, Montrö merkezli kriz yönetimi tecrübesi, güçlü deniz kuvvetleri ve savunma sanayi kapasitesi, Baltık ve Arktik güvenlik mimarisine de değerli katkılar sunabilecek nitelikte.

Türkiye, bu yeni güvenlik kuşağında özellikle Finlandiya ile birlikte hareket edebilecek ender müttefiklerden birisi konumunda. Finlandiya'nın kutup şartlarında harekat, sınır güvenliği ve toplumsal dayanıklılık tecrübesi ile Türkiye'nin müşterek harekat, lojistik, insansız sistemler ve kriz yönetimi kabiliyeti birbirini tamamlayan önemli unsurlar. NATO'nun Steadfast 2026 tatbikatı ve Ankara Zirvesi sonrasında üstlenilecek yeni görevler, bu iş birliğinin somutlaşabileceği başlıca alanlar olacaktır.

Kuzey Kutbu artık dünyanın kenarında değil; yeni küresel jeopolitiğin merkezlerinden birisi konumunda. NATO 3.0'ın ilk büyük jeopolitik sınavı da Arktik'te verilecek. Arktik, NATO 3.0'ın yeni stratejik merkezi; Türkiye ise bu dönüşümün aktif katkı sunabilecek önemli aktörlerinden birisi olacak.