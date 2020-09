ABD'deki 3 Kasım seçimleri öncesi Hollywood'undan CNN'ine kadar bütün kültür endüstrisi Demokratlar'ın öncülüğünde müesses nizamının yanında pozisyon almış durumda.

Karşılarında ise, ister Demokrat isterse Cumhuriyeti olsun 9/11'den beri her ABD başkanın izlemesi gereken "devlet politikasına" itiraz eden Trump var.

Suriye, Irak, Afganistan da dahil, dünya üzerine yayılmış on binlerce ABD askerini eve döndürme vaadiyle seçilen, ülkesinin içine odaklanması gerektiğini (izolasyon) savunan, BM ve NATO gibi küresel örgütlerin işlevini sorgulayan bir profil.

Trump'ın görev süresince "Washington'u çevreleyen çıkar odakları" diye tarif ettiği lobilerle ve hatta Pentagon gibi kurumlarla arası hiç iyi olmadı. Hatta CIA'in ABD başkanlarına rutin olarak verdiği istihbarat brifinglerini, kendisini manipüle edebilecekleri gerekçesiyle iptal eden de oydu. Geçtiğimiz günlerde yaptığı bir konuşmada söyledikleriyse tarif etmeye çalıştığımız ABD'deki sistem için tarihe düşülmüş ciddi bir şerh olsa gerek:

"Savaş isteyen Pentagon'un komuta kademesi muhtemelen beni sevmiyor. Çünkü onlar savaş istiyor. Böylece bombaları, savaş uçaklarını ve başka şeyleri üreten şirketler mutlu olacak!"

***



Bu yüzden ne yapılıp edilmeli ve Trump'ın bir dönem daha seçilmesinin önü alınmalı!

Yılda bin kişinin polis tarafından öldürüldüğü ülkede, bu müzmin sorunun seçimlere birkaç ay kala George Floyd üzerinden sokağa taşınması rastlantı değil. Karşıt görüşlülerin silahlanarak sokağa çıktığı, yerel yöneticilerin kılını bile kıpırdatmadığı hatta New York'un "anarşi bölgesi" ilan edildiği bir süreçten bahsediyoruz.

Bir yandan da pandemi nedeniyle aşırı izolasyon tedbirlerini dayatıp, sallanması tüm dünyada domino etkisi yaratacak ABD ekonomisini seçim öncesi kilitlemeye çalışıyorlar.

Trump'ın merkez ve sosyal medyada şeytanlaştırılması taktiğinin vardığı son nokta ise "korku dozunu" artırmak. Trump'ın tekrar seçilme olasılığını gözeterek, "sonrası" için tedavüle sokulan bu paranoyaya göre, Trump seçilemese bile koltuğu terk etmeyecek!

İddialarla kafa bulan Başkan ise dün bir toplantıda, "Birkaç dönem daha başkanlık yapabilsem size daha fazla imkân sunabilirdim" dedi. Ardından CNN spikerlerini taklit ederek "İşte son dakika haberiniz. Size onun bir diktatör olduğunu söyledim. Görevi asla bırakmayacak. En az iki dönem daha başkanlık yapacak" diyerek gülmeye başladı. Dinleyiciler, "12 yıl daha" diye tezahürat yaparken Trump "Ne büyük haber. İnsan şaka bile yapamıyor" diye devam etti.

Başka söze gerek var mı?

***



Konuştuğumuz ülke ABD bile olsa, gördüğünüz üzere küreselcileri karşısına alan her siyasetçinin başına gelenler üç aşağı beş yukarı aynı.

Seçilmiş siyasileri "diktatör" olarak yaftalayan onları medya yardımıyla nefret objesine çeviren darbe mekaniği dünyanın her yerinde hep aynı şekilde işliyor.

Umarım 3 Kasım seçimlerinde, 15 Temmuz darbe girişiminde iş başında olan Obama'nın siyasi takipçileri değil, darbe günü Türk halkının yanında olduğunu açıklayan Trump kazanır.

Bu kadar açık söylüyorum.

Hadi Türkiye'ye dönmek için tek şansları Beyaz Saray'da tekrar Demokratlar'ı görmek isteyen FETÖ'cüleri anlıyoruz... Sizce, Türk halkının sandıktaki tercihini darbe sayan Biden'lar ve Pelosi'lerin omzunun üzerinden Trump'a ateş eden, küresel lince buralardan ortak olan "solcularımızın", "İslamcılarımızın", "ulusalcılarımızın" "milliyetçilerimizin" motivasyonu ne?