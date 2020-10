Bütün dünya ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania'nin koronavirüs testlerinin pozitif çıkmasını konuşuyor.

Gözlerin çevrildiği Başkan geçtiğimiz gün Beyaz Saray'ın bahçesinde görüntülendi. Üzerinde bir takım elbise ve yüzünde maske vardı. Düşünceli görünüyordu. Kendisini, askeri bir tıp merkezine götürecek helikoptere doğru yürüyordu.

Twitter hesabından yayınladığı mesajında 'Her şey yolunda' diyen Trump çektiği videoda da şu ifadeleri kullandı:

"Büyük desteklerinden dolayı herkese teşekkür ediyorum. Walter Reed Hastanesi'ne gidiyorum. Çok iyi iş çıkardığımı düşünüyorum ancak her şeyin yolunda olduğundan emin olmak istiyoruz. First Lady de çok iyi iş çıkarıyor. Çok teşekkür ederim. Desteğinizi çok takdir ediyorum ve asla unutmayacağım."

***

Peki, bundan sonra ne olacak? Kasımdaki başkanlık seçimlerine sayılı günler kala bu? Trump görevini korona testi negatif çıkan yardımcısı Mike Pence'ye bırakmak zorunda kalacak mı?Rakibi Joe Biden şimdiden stratejisini değiştirdi bile. Demokratlar, Trump hakkında yayınladıkları olumsuz reklamları geçici olarak askıya aldıklarını duyurdular.Ancak Trump cephesinden her hangi bir değişiklik sinyali gelmiyor. Beyaz Saray Sözcüsü McEnany yaptığı açıklamada "Önlem amacıyla ve doktoru ile tıp uzmanlarının tavsiyesiyle, Trump önümüzdeki birkaç gün" dedi. Beyaz Saray İletişim Direktörü Alyssa Farah da ". Şu anda başkan görevi başında" açıklamasını yaptı.

***

Trump'ın izolasyon tedbirlerine karşı olduğu için hastalığa yakalandığını iddia edenzırvalıkları bir yana, konuyla ilgili pek çok teori dile getiriliyor.Kimileri Trump'ın bu işi bir reklam malzemesi olarak tasarladığını ve sandıkların kurulmasına sayılı günler kala "iyileştim" diye ortaya çıkarak kazandım havası vereceğini iddia ediyor. Kimileriyse "Trump anketlerde öne geçince başına bu geldi" diye şüphesini dile getiriyor.Bazı yorumcularsa bu olayı, izolasyon tedbirlerine başında karşı olan İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un"terbiye edilmesi" sürecine benzetiyor.Hiçbir şeyin "komplo teorisi" denilerek küçümsenmemesi gerektiğini öğrendiğimiz şu günlerde benim aklıma takılan soru ise daha basit. Ama şiddetle cevaba muhtaç.Dünyanın en iyi korunan siyasetçisini bile koronadan uzak tutamayan izolasyon tedbirleri gerçekte ne işe yarıyor?