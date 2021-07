Fatih Altaylı dün yine formundaydı...

Küfre, hakarete yüklendiği yazısıyla kısa bir süre de olsa Twitter'da TT olmayı başardı.

Dr. Altaylı'nın yine aşı olmayanların camilere ve işyerlerine alınmaması gibi özgün fikirleri vardı. Bir yandan da "Kardeşim bu aşılar riskli.

Biz niye bu riske katlanalım" diyerek aşı olmadığını söyleyen vatandaşa çıkışıyordu:

"Peki aşı olanlar eşek başı mı?" Estağfurullah Fatih Bey.





Rica ediyoruz, bu iş de yıllardır her gün köşenizde cevabını aradığınız ancak bir türlü bulamadığınız "Ne zaman adam oluruz?" sorusuna dönmesin.

Siz hâlâ "neyim" diye kendinizden şüphe ederken, "Eşek başı mısınız, enayi misiniz" aşı olmayan vatandaş nereden bilsin.



MADEM MÜMKÜN...

Bilim Kurulu, kabine toplantısı öncesi hükümete yeni yasak önerilerinde bulunmuş...

Çoğu, korona basınının önde gidenlerinin günlerdir sonbaharda yeniden kapanma için altlığını yaptığı fanteziler işte...

Acilen, her ne gerekçeyle olursa olsun aşı olmayanların maça, tiyatroya, sinemaya, AVM'ye, düğüne, kınaya ve konsere vs. alınmaması için yasal düzenleme yapılmalıymış.

Madem, 16 aylık korona istatistiklerine göre, her ilden günde bir kişinin öldüğü "salgın" için Anayasa'nın delinmesini "teklif dahi" etmek mümkün...





Madem, başta 17. madde olmak üzere, bireysel hak ve özgürlüklerimizle ilgili Anayasa'nın ilgili hükümleri orada süs için duruyor...

Madem, yalnızca olanı koruyan, başkasına bulaştırmayı engellemeyen aşı gibi tıbbi tedbirler yasa zoruyla millete dayatılabiliyor...

Bu "Çin işkencesini" uzatmayın o halde... Aşı olmayanların vatandaşlıktan çıkarılmasını teklif edin bitsin gitsin.

Zira anlaşıldı ki adında bilim olsa da bir dönemlerin MGK'sı gibi çalışan bu kurul, her şeyi teklif etmeye kadir.

Hem merak etmeyin...

Basında da gık çıkmaz.

Pandemide kendisi muhalefette fikri Bilim Kurulu iktidarında olan "Cehape zihniyeti" de destekler sizi. Bugüne kadar ne yasak teklif ettiniz de hayır dediler?

Kaldı ki, şimdilerde Suriyeliler için hazırladığı seve seve tehcir programının ayrıntılarıyla meşgul olan Kılıçdaroğlu'nun seçmen sayısının azalmasından memnun olacağını tahmin etmek zor değil...

Benim gibi "marjinal" birkaç tip üç beş gün söylenir o kadar...

Onların da sesi kabineye sizinki kadar gür ulaşmaz nasılsa.

Durup dururken marjinal de olduk ya...



HAYAT SİZE GÜZEL AMA BAYRAMDA İSTANBUL GİBİSİ DE YOK

9 günlük bayram tatiliyle Ege'ye büyük göç başladı.

Otobanlar kaput. Bu sene rekor sayıda gurbetçinin giriş yaptığı Kapıkule kilit...

Otobüs firmaları ek seferlere rağmen talebi karşılamakta zorluk çekiyorlar...

Otellerde boş oda karaborsaya düşmüş...



Sevgili arkadaşım Funda Karayel, Günaydın'daki köşesinde ballandıra ballandıra anlatıyor ama... Instagram'dan, tatil beldelerine kaçan vatandaşların "Biz ettik siz etmeyin, yeter gelmeyin" nidaları yükseliyor...

Bugünlerde nüfusunu üçe beşe katlayan Bodrum'un Belediye Başkanı Ahmet Aras çaresiz. İlçedeki çöp dağları için vatandaştan duyarlılık beklediklerini açıklıyor...

Yine, bayramda nüfusunun beş katı kadar turist alan Marmaris Belediyesi'nde de izinler kaldırılmış...

46 bin nüfuslu Çeşme ise, "Misafir umduğunu değil bulduğunu yer" diyerek 1 milyon kişiyi ağırlamaya hazırlanıyormuş.

Bizleri soracak olursanız...

Bayramda trafiği, sokakları, sahilleri rahatlayan İstanbul'da bu haberleri okuyarak tatilimizi geçiriyoruz işte...

Ama bozmayın moralinizi, hayat yine de size güzel.

Turizme, ülke ekonomisine yaptığınız fedakârca katkıdan dolayı da ayrıca teşekkür ederiz.