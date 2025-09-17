Zamanında iktidarla iyi ilişkilerinden ötürü halkın kendisine taktığı "Özköşk" soyadından sitayişle bahseden Ertuğrul Bey, Hürriyet'in başındayken de sık sık "iktidara faydalı olacak" isimler önerirdi. Şimdilerde İmamoğlu'nun kayığında "Yetmez ama evetçilere" yer açmakla meşgul.

"Bir zamanlar Erdoğan ve AK Parti'yi iktidara taşıyan, onu savunan aydın gücü bugün artık CHP, Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın yanında" diyor.

Peki kimmiş Erdoğan'ı iktidara taşıyan Özkök'ün aydınları?

Biri Tandoğan'daki CHP mitingini gözleri yaşararak izlediğini yazan Hasan Cemal. Diğeri geçtiğimiz günlerde "Ben bu CHP'den yanayım" diyen Murat Belge'ymiş.

Bu isimlerin Erdoğan'ı 23 yıldır iktidara taşıyan kitleler üzerinde etkisine dair yorum bile yapmayacağım.

Zira olsa olsa son seçimlerde 150 bin oy alan Ali Babacan'ın ve 34 bin oyda kalan Ahmet Davutoğlu'nun kitlesinin bir kısmında sempati uyandırıyorlardır. Kaldı ki ortada yeni bir durum yok.

27 Mayıs'tan 28 Şubat'a kadar her darbeyi elinden geldiğince desteklediğini itiraf ettiği, özeleştiri verdiği kitaplarıyla büyüdüğüm Hasan Abi, ta ilk Çözüm Süreci başlayınca oluşan panikte Erdoğan'ın karşısında pozisyon aldı. Kandil'e kadar gidip "Tam olarak istediğini alamadınız, silah bırakmanın zamanı mı" türünden sorularla "barış" röportajları yaptı.

Murat Belge ise "Bu iş bitti, safınızı seçin" denilerek herkese haber edildiği Gezi'de, Birikim'in her nüshasında kabaca "faşist" olarak tarif ettiği kesimlerle saf tutmayı seçti.

"CHP'liyim" yazmadan çok çok önce "Kemalizmin faydalarına" değiniyor, Erdoğan'ın askeri darbeyle devrilmesi olasılığına eskisi kadar mesafeli olmadığını anlatıyordu yani.

Bu arada Ertuğrul Özkök kendisine haksızlık ediyor.

Eğer kitlelerin Erdoğan'a yönelmesinde medyadan birilerinin katkısından söz edilecekse o gazetecilerin başında kendisi gelir.

"Muhtar bile olamaz" haberiyle, Ahmet Kaya için attığı "Vay şerefsiz" manşetiyle, Hrant Dink, 367 krizi ve başörtüsü meselesindeki provokatif yayıncılığıyla, generaller, bakanlar, işadamları ve patronu arasında oynadığı gazetecilik dışı rolle karanlık bir dönemin sembol karakteriydi.

Olsa olsa seçmene "Bu kangreni Erdoğan kesip atar" dedirtip motive etmiştir.

Şimdi gerisini CHP düşünsün.

***



ÖZEL, CHP MEDYASINA SESLENDİ

Özgür Özel dün sosyal medya hesabından, "Bu devletin; acıyı yıllarca sabırla taşıyan ama bir gün bile, bize borçlusunuz demeyen Alevilere borcu çoktur" mesajını paylaştı.

Alo, kurultay uğruna Alevilere demediğini bırakmayan CHP'li kalemler, size söylüyor.

***





'ABİM TRUMP'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2020 yılında TBMM'de yaptığı bir konuşmada "Kudüs bizim şehrimiz, bizden bir şehir" demişti. Osmanlı döneminde kente verilen öneme dikkat çekmişti.

Netanyahu'dan cevap 5 yıl sonra geldi.

"Burası bizim şehrimiz Sayın Erdoğan. Sizin şehriniz değil, bizim şehrimiz. Hep bizim şehrimiz olarak kalacak. Bir daha asla bölünmeyecek."

Onca yıl sonra nereden icap etti diyorsanız cevabı Netanyahu'nun konuşmasının devamında:

"İşte bu yüzden, Başkan Trump'ın bu konudaki liderliğini çok takdir ettim; Kudüs'ü başkent ilan ettiğinde ve bunu dünyanın tüm liderleri kabul ettiğinde. Ardından da Amerikan büyükelçiliğini buraya taşıdı."

Erdoğan ile Trump'ın arasını biraz açabilse derin bir nefes alacak ama...

***





NARSİSİZM DERKEN...

Seçimlerde Demokratlara 128 milyon dolar bağış yaparak adayını açık eden Yahudi para spekülatörü George Soros, Trump'ın hedefinde.

Başkan, Fox News'te katıldığı programda ülke genelinde artan ve zaman zaman şiddete dönüşen protestoların finansörünün Soros olduğunu iddia ederek, Adalet Bakanlığı'nın "örgütlü suç" kapsamındaki RICO Yasası çerçevesinde soruşturma başlatacağını açıkladı.

Soros ise "Başkan Trump bir dolandırıcı ve dünyanın onun etrafında dönmesini isteyen nihai narsist. Başkan olma fantezisi gerçek olduğunda, narsisizmi patolojik bir boyut kazandı" diyerek kendini savunuyor.

Doğrudur, herkesin mücadelesi kendiyle. ABD'ye başkan seçilenin de sınavı ağır.

Ne var ki, İngiltere'den ABD'ye kadar dünyanın her coğrafyasında iktidarlara ortak olma hayalleri kuran, servetini bu uğurda harcayan ve memleketinden kovulan 95 yaşındaki bir adamın narsisizmden bahsetmesi de ne bileyim...