Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başarılı geçen ABD temaslarının, Trump'la kameralara yansıyan samimi iletişiminin muhalefetin canını sıkması normal.

Sonuçta, iktidarı almak için okyanus ötesine, AB'ye Türkiye'ye karşı ekonomik ambargo taleplerine cevap vermedikleri için sitem eden bir yapıdan bahsediyoruz.

Dün de merkezi Silivri'ye taşınan Saraçhane medyası, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın New York'taki basın toplantısını dillerine dolamışlardı.

Fidan, Kaan'ın motorlarının Türkiye'ye verilmesi konusunun ABD Kongresi'nde beklediğini söylemiş.

Bakanın uzun açıklamasının istediği yerlerini gören emekli memur gazetesi, haberi "Yerli savaş uçağı KAAN'a büyük darbe! Üretim durdu" şeklinde duyuruyordu.

İyi de ABD Kongresi'ndeki direnç ne sır ne de yeni bir durum.

Erdoğan da konuyu Trump'la zaten bu yüzden görüşüyor, Yahudi lobisinin kongredeki baskısını kırmak için müzakere yürütüyor.

Hatırlayın, daha geçen gün, Trump'ın Erdoğan'la görüşmesi sırasında "CAATSA yaptırımlarını kaldırabiliriz" demesi üzerine İsrail'in güdümündeki bir grup Demokrat ve Cumhuriyetçi kongre üyesi savunma bakanına uyarı mektubu yazdılar.

KAAN'ın üretiminin durduğu falan da yok. Çünkü projenin nihai hedefi uçakların yerli motorla uçması. ABD Kongresi'nin onayıyla verilecek motorlar, devam eden yerli motor üretim sürecinin sadece bir aşamasında kullanılacak.

Bir önceki döneminde de Türkiye'ye yönelik CAATSA yaptırımlarına karşı çıkan ancak Kongre'yi ikna edemeyen Trump'ın bu kez sözünü dinletip dinletemeyeceğini ise göreceğiz.

Emin olduğumuz şey ise, "ABD CAATSA yaptırımlarını kaldırsın mı, kaldırmasın mı?" diye bizim Meclis'te gizli oylama yapılsa, muhalefetin karşı oylarıyla zar zor "evet" çıkacağı.

***

CONTEMPORARY İSTANBUL'A GİTTİK, KETENPEREYE GELDİK



20. yılını kutlayan Contemporary İstanbul'u gezen arkadaşlarım ketenpereye geldik diyor.

Zira onca sanat eserinin sergilendiği bölümlerde Gazze'yi konu alan tek bir çalışmaya bile yer verilmemiş.

Contemporary kataloğuna baktım hakikaten yok. Ey organizatörler, kıyıda köşede var da bizim gözümüzden mi kaçıyor?

Yoksa "modernlik"ten anladığınız bu mu? İki yıldır bütün dünyada benzer etkinliklere Gazze soykırımı damgasını vururken İstanbul'da düzenlenen bir bienalin üç maymunu oynaması mı?

Tüm dünyada sanatçılar Gazze'deki trajedinin yakıcılığıyla kendilerini sokaklara vururken, on binlerce çocuğun öldürülmesi bizim küratörlerimizi dalından koparılmamış bir ayvanın hüznü kadar etkilemiyor mu?

Yoksa, yıllık İnstagram hikayesi ihtiyacını gideren Contemporary'nin müdavimlerini, açılış partisi veren sanat severlerini tatmin eden de tam olarak bu kitsch'lik mi?

Evet, ne diyorsunuz?

***

İNŞALLAH GERÇEKTEN AĞLAYACAKLAR



KKTC'deki "solcu" öğretmen sendikası (KTÖEÖS) günlerdir kutlama yapıyor.

90'lar Türkiye'sinden Sendika'nın başına ışınlanmış gibi duran hanımefendinin eylemlerde döktüğü sevinç göz yaşları haberlere konu oluyor.

Mutluluklarının sebebi ise, Eğitim Bakanlığı'nın liselerde kılık kıyafet özgürlüğünü genişleten tüzük değişikliğini Anayasa Mahkemesi'ne iptal ettirmiş olmaları.

Artık öyle her başını örten çocuk elini kolunu sallayarak okula gelemeyecek, derse giremeyecek ya, içleri içlerine sığmıyor.

Ne var ki kendilerine heveslerini kursaklarında bırakacak haberlerim var.

Evet, Yüksek Mahkeme Bakanlığın tüzük değişikliğini iptal etti. Mahkeme gerekçeli kararı açıklandığında (bir hafta sürer diyorlar) durum netlik kazanacak. Ama iptal açıklamasında başörtüsünün anayasanın laiklik ilkesine aykırı olmadığına dair yapılan vurgu çok önemli.

Aslında karar hükümete bu yönde yol gösterici nitelikte. Bu düzenlenmenin yasayla yapılmasını söylüyor.

Hükümet Meclis'te adım atarsa, Rum Kesimi'nde bile serbest olan başörtüsüyle eğitim alma hakkı, adanın Müslüman tarafında da uygulanabilir!

Ana muhalefet CTP'de de bir avuç faşistle aynı düşünmeyen, özgürlüklerden yana duran, durumun garabetinin farkında olanlar illa ki vardır değil mi?

Tektipçilere gerçek gözyaşları döktürecek haberi sona sakladım. Mahkeme, bugün alkışladıkları kararıyla, yapılacak yasal düzenleme hakkında "Anayasaya aykırılık" başvurusu yapılmasının da önünü almış oldu.

***

İNGİLTERE'DE RUSYA'YA GİTMEK SUÇ



İngiliz gazeteci George Galloway ve eşi Gayatri Galloway Rusya'dan dönüşlerinde havalimanında gözaltına alındı.

Britanya İşçiler Partisi, olayın Rusya ve Çin'le savaşa sürüklenmeye karşı çıkan siyasetçilerin sindirilmesi amacıyla tasarlandığına söylüyor.

Galloway'i uzun zamandır takip ediyorum, yaptığı sadece bu, savaş karşıtlığı.