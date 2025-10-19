Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Melih Altınok Yeni CHP'nin tek rakibi İngiliz Muhipleri Cemiyeti
MELİH ALTINOK
19 Ekim 2025, Pazar MELİH ALTINOK

Yeni CHP’nin tek rakibi İngiliz Muhipleri Cemiyeti
Türk mahkemelerinde görülen yolsuzluk davalarına müdahale etmedikleri için İngiltere Başbakanı'na "Kendimizi terk edilmiş hissediyoruz" diye seslenen ana muhalefet liderimiz dış temaslarına devam ediyor.
Yabancı siyasetçileri kürsüye çıkartıp Türkiye Cumhurbaşkanı'nı yuhalattığı Brüksel'deki mitinginin ardından dün de Hollanda'daydı.
Sanırım sırada Almanya var.
Peki, Özel, vatandaşlarının küresel zirvelerde Türkiye'nin arkasında saksı fonu oldukları için yerden yere vurduğu Merz'lerden, Starmer'lerden, şunlardan bunlardan tam olarak ne bekliyor?
Kurmayları açık açık, "Türkiye güvenli ülke değil, yatırım yapmayın" çağrıları yapıyor. Özgür Bey'in Avrupalı saksılardan arzu ettiği destek de böyle bir şey mi?
Yoksa, velinimeti İmamoğlu'nun cezaevinden Nobel'ini tebrik ettiği Venezuela'nın Zelenski adayı Machado gibi, Türkiye'ye dışarıdan askeri bir müdahale mi istiyor?
İyi de bu nasıl mümkün olabilir? Öyle ya NATO'nun ikinci büyük ordusuna sahip olan Türkiye, Venezuela değil.
Cevap, Özgür Bey Avrupa'nın kuzeyinden bastırırken, vekillerinin kıtanın doğusundaki NATO asamblesine sundukları "Türkiye'de İran ve Rusya'ya karşı cephe açma" planlarında.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aksine, iktidara getirilirlerse "bu işe" direnmeyeceklerini daha nasıl ifade etsin adamlar?

***

CHP içeride de boş durmuyor elbette.
Kimin kime dalacağının belli olmadığı, her gün yeni bir savaşın beklendiği bir konjonktürde devletler rezervlerini tahkim ederken, Türkiye'nin hazırlıklarını sabote etmek için de elinden geleni yapıyorlar.
Mesela, bir yandan "Toprak elementlerimizi Trump'a satacaklar" diye tezvirat cambazlığı yaparken diğer yandan ne yaptıklarını buyurun Enerji Bakanı'ndan dinleyelim:
"Milli teknolojimizle Türkiye'nin kaderini değiştirecek Nadir Toprak Elementleri Tesisi'ni kurmak istedik. Ama ilk engel yine CHP'li Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden geldi. ÇED olumlu raporuna rağmen, bilimsellikten uzak iddialarla yürütmeyi durdurma davası açtılar. Bu nasıl bir ikiyüzlülük!"

***

Ama Özgür Bey'e sorarsınız, Kuvayı Milliye'nin devamı dediği Yeni CHP'nin tüm bu yaptıkları "Cumhuriyet tarihinin en uzun seçim kampanyası".
CHP'li anket şirketlerine parasını verip yaptırdığı araştırmaları havada sallayıp "Tek rakibim Türk Hava Yolları" pozları kesse de gerçekte kiminle yarıştığı ise ortada.
Görmüyor musunuz, içeride yolsuzluktan yargılanan bir müteahhide rehin verdiği CHP, dışarıda İngiliz Muhipleri Cemiyeti gibi çalışıyor.

