ABD basınında Türkiye'deki kadar Trump nefreti yok.

Memlekette hangi televizyonu, gazeteyi açsam, köşeyi okusam Netanyahu'dan çok Trump'a giydiriyorlar.

İki yıllık soykırımın ardından Gazze'den İsrail askerlerinin çekilmesini ve bölgeye yiyeceğin, ilacın girmesini sağlayan Mısır'daki zirvenin ardından dozu daha da artırdılar.

Utanmasalar, Trump'ın Gazze planını açıklamasıyla birkaç gündür üzerlerine bomba yağmayan, yıllar sonra harap da olsa evlerine dönen, esir yakınlarına kavuşan, çocukları ekmek, su, ilaç gören Filistinlilerin sevincine bile teslimiyet diyecekler.

Evet, Trump, "Hamas Gazze'de oluşturulacak polis gücünde rol alabilir" seviyesine gelmişken hâlâ 7 Ekim'in intikamından bahseden Netanyahu gibi, "Ama Hamas da terör örgütü" diyen tipler bunlar.

Soykırım sürerken de "Filistinliler de topraklarını satmasalardı", "Arap değil mi, bizi de sırtımızdan hançerlemişlerdi" diye saçmalıyorlardı.

Ne var ki, Filistin'e destek mitingine katılanlara saldıran çakalın sırtını tapışlayanlar, Trump'ı Gazze konusunda samimi bulmadıkları için eleştirdiklerine inanmamızı bekliyorlar.

İstedikleri kadar derelerden dolaşsınlar, Filistin takiyesi yapsınlar, muhalefetin Trump'a aslında niye kızdığını biliyoruz.

Sorunları tek cümleyle, Trump ile Erdoğan'ın aralarının iyi olması.

Türkiye'nin içişlerine karışıp seçimlerde Erdoğan karşısında kendilerini destekleyeceklerini açıkça ilan eden Biden gibi ABD başkanlarına alıştıkları için yıkılmış hâldeler.

Yoksa Trump kadar bile Gazze'yi önemsemediklerinin cümle âlem farkında.

Peki ya, hükümete yakın denilen mecralardaki gazeteciler ve akademisyenler arasında Trump nefretinin yükselmesi neyle izah edilir? Söylediklerine bakılırsa Trump'ın amacının iki devletli çözüm ya da Filistinlerin bağımsızlığı olmamasına kızıyorlar.

Erdoğan ile Trump arasındaki Gazze planının şekillendirildiği Beyaz Saray'daki zirve sürerken muhalefetle birlikte ekranlarda ABD Başkanı'na beddua seansları düzenlemeleri falan hep bu yüzdenmiş.

Bunları duyan da Filistinlilerin Gazze'de İsrail'i yenmesine ramak kalmış, dünya devletleri İsrail'in üzerine yürümeye kalkmış da Trump buna engel olmuş sanır.