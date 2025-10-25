Milletimiz CHP’de lağımın patladığını görüyor

Başkan Erdoğan, Körfez turundan dönüş yolunda konuştu: İktidara gelirlerse AK Partilileri yargılayacaklarmış. CHP'li belediyelerde yaşananlar delillerle, ispatlarla ortaya konulmaya başlandı. Yargı hesap sorunca tehdit savuracaksın. Özel'in tehditleri minareye kılıf hazırlama gayreti

(Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturmasıyla ilgili CHP'nin tutumuna dair soruya cevaben)

Neymiş, iktidara gelirlerse AK Partilileri yargılayacaklarmış. Bu faşizan zihniyetten hâlâ kurtulamadılar. Arsız hırsız, ev sahibini bastırır. Millet artık CHP'yi gayet iyi tanıdı. Bunlar 'cambaza bak' siyasetini çok iyi biliyor. 'Adalet yerini bulsun, kim ne yaptıysa hesabını hukuk önünde versin' dedik ama bunlar bunu hâlâ anlayamıyor. Hem milletin paralarından kuleler yapacaksın, belediyeleri hırsızlıkların, yolsuzlukların, rüşvet, irtikâp suçlarının odağı yapacaksın hem de yargı bunun hesabını sormak için harekete geçtiğinde tehditler savunacaksın. Böyle saçmalık olur mu? CHP'li belediyelerde yaşananlar deliller, ispatlar, bizzat CHP'lilerin itiraflarıyla ortaya konulmaya başlandı. Özel'in tehditleri 'minareye kılıf hazırlama' gayretidir. Beşiktaş'la ilgili kişi zaten malum. Değişik yerlerden birçok belge, bilgi çıkıyor. Ne yaparlarsa yapsınlar, artık affınıza sığınıyorum, lağım patladı, milletim yaşananları görüyor.



VATANDAŞIMIZI SUSUZ BIRAKMAYIZ



(İstanbul, Ankara, Bursa ve İzmir başta olmak üzere büyükşehirlerde yaşanan su sıkıntısına ilişkin soruya cevaben)

Belediyecilik, billboardlara slogan asmakla, sosyal medyada poz vermekle, algı oluşturmakla yapılmaz. Ben buna yabancı değilim. İş başa düştüğü zaman, biz vatandaşımızı susuz bırakamayız. Devlet Su İşleri'ne bu konuda gerekli talimatı verdik. 'Her an hazır olun' dedik. Şu anda bunun çalışmalarını yapıyoruz. Yani tribünden futbol maçı seyretmiyoruz. Gereken neyse yapacağız.



KIBRIS TÜRKÜ'NÜN İRADESİ BİZİM İÇİN ÇOK SAYGIN



(KKTC'de yapılan seçimlerde Tufan Erhürman'ın Cumhurbaşkanı seçilmesiyle ilgili soruya cevaben)

Kuzey Kıbrıs'la ilişkilerimiz aynı şekilde devam edecek. Kuzey Kıbrıs'a yan bakmamız, ters bakmamız asla mümkün değil. Kıbrıs Türkü'nün iradesi bizim için çok saygın. Seçim yapıldı, biz de demokrasiye inanan bir lider olarak telefonla seçimi kazanan adayı tebrik ettik. Körfez ziyaretinden sonra kapımız açık, buyurun, sizleri bekliyoruz' dedik. Kendileri de bu ziyareti gerçekleştireceklerini söylediler. Yabancı değiliz birbirimize, hafta sonuna kadar inşallah görüşeceğiz.



DEM HEYETİYLE GÖRÜŞECEĞİZ



(DEM Parti'nin son dönemlerde 'Terörsüz Türkiye' süreciyle ilgili tavrına dair soruya cevaben)

Doğrusu DEM Parti'den bu tür bir yaklaşım olmasını istemezdim. Bu hafta sonuna kadar zannediyorum DEM heyetini kabulümüz olacak, görüşeceğiz. Bu konuları da kendileriyle masaya yatıracağız. DEM heyetinin bu anlayış içerisinde olduğunu da düşünmüyorum, düşünmek de istemiyorum.



GAZZE'DE GÖREV GÜCÜ İÇİN DESTEĞE HAZIRIZ



Gazze, İslam dünyası için bir imtihan kâğıdıdır. İnşallah bu sınavdan alnımızın akıyla geçecek ve kardeşlerimizin yanında en güçlü şekilde yerimizi alacağız. Gazze'nin inşası kolay bir iş değil. Başta Körfez ülkeleri olmak üzere hep birlikte bu adımı inşallah atarak Gazze'yi ayağa kaldıracağız. Gazze'de vazife üstlenecek görev gücü ile ilgili görüşmeler devam ediyor. Bu işin modalitesi henüz netleşmiş değil. Çok katmanlı bir konu olduğu için kapsamlı müzakereler yapılıyor. Biz Gazze'ye bu konuda her türlü desteği vermeye hazırız.



SURİYE'DE, IRAK'TA BEKAMIZA KARŞI OYNANAN OYUNU BOZUYORUZ



Suriye'de, Irak'ta yürütülen mücadele, sadece teröre karşı bir mücadele değil, aynı zamanda Türkiye'nin bekasına karşı oynanan oyunu bozma operasyonudur. Bunun da neticelerini aldığımıza inanıyorum. Kaldı ki istikrarsızlığın yaşandığı yerlerde dikkat edelim, terör örgütleri palazlanır. Biz, onlara asla bu fırsatı vermememiz lazım. CHP yönetimi, sınırlarımızın ötesindeki tehlikeleri bertaraf etmemizden neden rahatsızlık duyduklarını çıkıp açıklamalı. Elbette biz, Türkiye'nin güvenliğini CHP'liler rahatsız olacak diye riske atamayız.



EUROFIGHTER ALIMIYLA ÇOK DAHA GÜÇLENECEĞİZ



Eurofighter konusunda Katar ve Umman'la görüşüyoruz. Şimdi bu görüşmeleri ben de yaptım. Savunma Bakanım, Dışişleri Bakanım da bu temasları gerçekleştirdiler. Bu görüşmeleri bundan sonraki süreçte de yürütecekler. Bunları süratle bir sonuca bağlayarak, inşallah bu uçakların alımıyla birlikte Hava Kuvvetlerimiz çok daha güçlü hale gelecektir.