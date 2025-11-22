Devlet Bahçeli'nin "Gerekirse ben giderim" diyerek başlattığı İmralı tartışmasında dün dananın kuyruğu koptu.
Son ana kadar tavrını açıklamayan, hatta Sözcü gazetesinin perşembe günkü "CHP Apo'ya gitmiyor" manşetini yalanlayan CHP, son dakika Meclis'teki komisyonu terk etti.
Daha sonra yapılan oylamadan ise Meclis heyetinin İmralı'ya gitmesi kararı çıktı.
Seçimlere daha 3 yıl olsa da CHP'nin bu kararının ittifaklarla şekillenen Türkiye siyasetinde dengeleri sarsmaması imkânsız.
CHP'nin karşı duruşunun, gerek 2023 cumhurbaşkanlığı seçiminde gerekse 2024 yerel seçimlerinde kent ittifakı yaptığı DEM'le ilişkilerinde sonuçları olacak.
CHP Grup Başkanvekili Murat Emir'in açıkladığı kararın ardından DEM Sözcüsü Gülistan Koçyiğit'in, "Kürt halkı tarihi bir kavşakta. Kürt halkı kimin demokrasiden, kimin barıştan, kimin çözümden yana durduğunu, cesaret ettiğini, cüret ettiğini, elini taşın altına koyduğunu da tane tane not ediyor" demesi gidişata dair ipuçları veriyor.
***Şimdi herkesin kafasındaki soru belli:
***CHP'nin işinin hiç de kolay olmadığı ortada.