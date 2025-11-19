Türkiye'nin en iyi haber sitesi
MELİH ALTINOK
19 Kasım 2025, Çarşamba MELİH ALTINOK

Zelenski’yi Putin değil yolsuzluk götürecek
Ukrayna'da başkan rolünü oynadığı dizi sayesinde meşhur olan ve turuncu bir devrimin ardından sandıktan devlet başkanı olarak çıkan Zelenski sadece birkaç yılda ülkenin çanına ot tıkadı.
Şeffaflık, daha fazla demokrasi ve Batı'yla tam entegrasyon vaat eden liyakatsiz cumhurbaşkanı, Ukraynalılara eski günlerini aratıyor.
Onca toprak kaybedildi. Rusya'nın Kırım'ı ilhakı meşrulaştı. Yüz binlerce sivil-asker hayatını kaybetti. Aileler dağıldı. Batı'yla kısmen entegre olan ise Kiev ahalisi değil, Avrupa başkentlerinde mülteci olarak hayatını sürdüren milyonlarca Ukraynalı.
Demokrasi falan da hak getire. Olağanüstü hâl koşulları, Sovyetler döneminden hallice. Öyle ki seçimler bile savaş bahanesiyle yapılmıyor.
Şeffaflığa gelince... Halk işsizlikle, açlıkla mücadele ederken, Kiev'de ortaya çıkan altın klozetli lüks daireler, yolsuzluk skandalı nedeniyle istifa eden bakanlar, durumun hiç parlak olmadığını gösteriyor.

***

Ülke son olarak, rüşvet ağının beyni olarak görülen ve Zelenski ile bir dönem ortak yapım şirketi kuran işadamı Timur Mindiç'in, Ukrayna'da enerji sektöründeki büyük yolsuzluk skandalının merkezinde bulunduğu iddialarıyla çalkalanıyor.
Mindiç'in, hakkında yürütülen soruşturmanın başlamasından saatler önce ülkeyi terk ettiği ve İsrail'e kaçtığı öne sürülürken, Financial Times Ukrayna kolluk kuvvetlerinin, başkent Kiev'de, içinde altın tuvalet ve bide bulunan lüks dairelerde arama yaptığını, nakit dolu spor çantalarının fotoğrafları ile yetkililerin para aklama planlarını tartıştığı ses kayıtlarının ortaya çıktığını yazdı.
Ayrıca Mindiç'in mutfak dolaplarından da çok sayıda 200 euroluk banknotlar çıktığı aktarıldı. Öte yandan ABD'nin eski dışişleri bakanı Pompeo'nun, Ukrayna'da uzun menzilli İHA ve "Flamingo" füzeleri üreten savunma şirketi Fire Point'e danışman olduğu ifade edildi.

***

Daha önce vergi cennetlerindeki offshore şirketlerle bağlantılarına dair iddialar ortaya çıkınca, Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu'nun elini kolunu bağlayacak yasalar çıkarmayı deneyen Zelenski, bakalım bu kez şapkadan ne çıkartacak?
Parlamentodaki desteğini kaybetmiş durumda. Rahatsız generallerin sayısının da günden güne arttığı konuşuluyor.
Zelenski'den geriye Ukrayna halkı için kocaman bir pişmanlık kalacak. Bizler ve dünyanın diğer halkları içinse ibretlik bir öykü. Ankara'da trafik tabelasına asılıp aynı fotoğrafı çektirmek için kuyruğa giren seçmenlerimizi kastetmiyorum elbette.
