Ukrayna'da başkan rolünü oynadığı dizi sayesinde meşhur olan ve turuncu bir devrimin ardından sandıktan devlet başkanı olarak çıkan Zelenski sadece birkaç yılda ülkenin çanına ot tıkadı.

Şeffaflık, daha fazla demokrasi ve Batı'yla tam entegrasyon vaat eden liyakatsiz cumhurbaşkanı, Ukraynalılara eski günlerini aratıyor.

Onca toprak kaybedildi. Rusya'nın Kırım'ı ilhakı meşrulaştı. Yüz binlerce sivil-asker hayatını kaybetti. Aileler dağıldı. Batı'yla kısmen entegre olan ise Kiev ahalisi değil, Avrupa başkentlerinde mülteci olarak hayatını sürdüren milyonlarca Ukraynalı.

Demokrasi falan da hak getire. Olağanüstü hâl koşulları, Sovyetler döneminden hallice. Öyle ki seçimler bile savaş bahanesiyle yapılmıyor.

Şeffaflığa gelince... Halk işsizlikle, açlıkla mücadele ederken, Kiev'de ortaya çıkan altın klozetli lüks daireler, yolsuzluk skandalı nedeniyle istifa eden bakanlar, durumun hiç parlak olmadığını gösteriyor.

***

Ülke son olarak,olarak görülen ve Zelenski ile bir dönemortak yapım şirketi kuran işadamıin, Ukrayna'da enerji sektöründekibüyük yolsuzluk skandalının merkezindebulunduğu iddialarıyla çalkalanıyor.Mindiç'in, hakkında yürütülen soruşturmanın başlamasından saatler önce ülkeyi terk ettiği ve İsrail'e kaçtığı öne sürülürken, Financial Times Ukrayna kolluk kuvvetlerinin, başkent Kiev'de, içindevebulunan lüks dairelerde arama yaptığını, nakit dolu spor çantalarının fotoğrafları ile yetkililerin para aklama planlarını tartıştığı ses kayıtlarının ortaya çıktığını yazdı.Ayrıca Mindiç'in mutfak dolaplarından da çok sayıda 200 euroluk banknotlar çıktığı aktarıldı. Öte yandan ABD'nin eski dışişleri bakanınun, Ukrayna'davefüzeleri üreten savunma şirketiolduğu ifade edildi.

***