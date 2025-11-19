Ukrayna'da başkan rolünü oynadığı dizi sayesinde meşhur olan ve turuncu bir devrimin ardından sandıktan devlet başkanı olarak çıkan Zelenski sadece birkaç yılda ülkenin çanına ot tıkadı.
Şeffaflık, daha fazla demokrasi ve Batı'yla tam entegrasyon vaat eden liyakatsiz cumhurbaşkanı, Ukraynalılara eski günlerini aratıyor.
Onca toprak kaybedildi. Rusya'nın Kırım'ı ilhakı meşrulaştı. Yüz binlerce sivil-asker hayatını kaybetti. Aileler dağıldı. Batı'yla kısmen entegre olan ise Kiev ahalisi değil, Avrupa başkentlerinde mülteci olarak hayatını sürdüren milyonlarca Ukraynalı.
Demokrasi falan da hak getire. Olağanüstü hâl koşulları, Sovyetler döneminden hallice. Öyle ki seçimler bile savaş bahanesiyle yapılmıyor.
Şeffaflığa gelince... Halk işsizlikle, açlıkla mücadele ederken, Kiev'de ortaya çıkan altın klozetli lüks daireler, yolsuzluk skandalı nedeniyle istifa eden bakanlar, durumun hiç parlak olmadığını gösteriyor.
***Ülke son olarak, rüşvet ağının beyni olarak görülen ve Zelenski ile bir dönem ortak yapım şirketi kuran işadamı Timur Mindiç'in, Ukrayna'da enerji sektöründeki büyük yolsuzluk skandalının merkezinde bulunduğu iddialarıyla çalkalanıyor.
***Daha önce vergi cennetlerindeki offshore şirketlerle bağlantılarına dair iddialar ortaya çıkınca, Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu'nun elini kolunu bağlayacak yasalar çıkarmayı deneyen Zelenski, bakalım bu kez şapkadan ne çıkartacak?