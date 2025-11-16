Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Melih Altınok Dinle komşu
İletişim Bilgileri
MELİH ALTINOK
16 Kasım 2025, Pazar MELİH ALTINOK

Dinle komşu
Sesli dinlemek için tıklayınız.

Azerbaycan dönüşü 20 askerimizin şehit olduğu uçak kazasının ardından Yunan Hava Kuvvetleri'nin sosyal medya hesabından yapılan "oh olsun"dan hallice paylaşıma tepkiler sürüyor.
İş büyüdü. Yunanistan'a nota bile verdik.
Peki, Yunanistan'a nasıl bir atmosfer hâkim ki, hava kuvvetleri asgari "askeri centilmenliği" bile göstermiyor? Resmi bir kurum kazada hayatını kaybetmiş insanlara saygısızlık edip alkış alacağını düşünerek itibarına jilet atabiliyor?

***

Söyle komşu, nasıl bir kolektif deliliğin kucağındasın sen?
Atina'ya, adalara gidenlere, gelenlere soruyorum. Hepsi de sizin komşuda cenaze varken teneke çalacak kadar medeniyetsiz insanlara benzemediğinizi söylüyor.
Başbakanlarınız, cumhurbaşkanlarınız, muhalefet liderleriniz de gördüğümüz kadarıyla canavar değil. Şimdi muhalefette olan solcu eski başbakanları Çipras da gayet makul, akıllı bir adamdı mesela.
Ama belli ki "suyun öte yakasındaki düşman" paranoyası üzerine kurulan resmi ideolojiye teslim olmuşsun.
Yoksa sen de biliyorsun en sağlam komşunun sırtını dayadığı Türkiye olduğunu.
Baksanıza, sizdeki nüfus kadar bizde kendisine "Selanikliyim" diyen var. Yazın adalarınız Türk turist akınına uğruyor. Burada sizi kimsenin düşman olarak gördüğü falan yok.
Hadi itiraf et, bu resmi düşmanlık hikâyesinde kendine kimlik buluyorsun değil mi? "Ben Doğulu değilim" diyerek Batı kompleksini bastırmaya çabalıyorsun.

***

Sen bilirsin tabii de... Toplumsal histeriye dönüşen bu paranoya sana yaramıyor. Yarasaydı Osmanlı'dan bağımsızlığınızı ilan ettikten sonra İngiltere'nin, daha sonra da ABD'nin tahakkümüne girmezdiniz.
Evet, sırada da İsrail var.
Üç beş yıl da Tel Aviv, "Türkler geliyor" sopasıyla Doğu Akdeniz'deki, Ege'deki kaynaklarını kullanacak. Keçilerin bile uğramadığı adalarına senin paranla silahlar yığdıracak.
Medyan, siyasetçilerin sana "düşman Türkiye" masalını anlatıp ne kadar Truva atı varsa ülkene sokuyor görmüyor musun?

***

Bu arada, bizden böyle çiğ asker çıkmaz ama aynı şeyi Türk Hava Kuvvetleri yapmış olsaydı, Cumhurbaşkanı Erdoğan çoktan gereğini yapmıştı.
Sizinkinden hâlâ tık yok değil mi?

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >