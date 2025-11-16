Azerbaycan dönüşü 20 askerimizin şehit olduğu uçak kazasının ardından Yunan Hava Kuvvetleri'nin sosyal medya hesabından yapılan "oh olsun"dan hallice paylaşıma tepkiler sürüyor.
İş büyüdü. Yunanistan'a nota bile verdik.
Peki, Yunanistan'a nasıl bir atmosfer hâkim ki, hava kuvvetleri asgari "askeri centilmenliği" bile göstermiyor? Resmi bir kurum kazada hayatını kaybetmiş insanlara saygısızlık edip alkış alacağını düşünerek itibarına jilet atabiliyor?
***
Söyle komşu, nasıl bir kolektif deliliğin
kucağındasın sen?
Atina'ya, adalara gidenlere, gelenlere soruyorum. Hepsi de sizin komşuda cenaze varken teneke çalacak kadar
medeniyetsiz insanlara benzemediğinizi söylüyor.
Başbakanlarınız, cumhurbaşkanlarınız, muhalefet liderleriniz de gördüğümüz kadarıyla canavar değil. Şimdi muhalefette olan solcu eski başbakanları Çipras
da gayet makul, akıllı bir adamdı mesela.
Ama belli ki "suyun öte yakasındaki düşman" paranoyası üzerine kurulan resmi ideolojiye teslim olmuşsun.
Yoksa sen de biliyorsun en sağlam komşunun sırtını dayadığı Türkiye
olduğunu.
Baksanıza, sizdeki nüfus kadar bizde kendisine "Selanikliyim"
diyen var. Yazın adalarınız Türk turist akınına
uğruyor. Burada sizi kimsenin düşman
olarak gördüğü falan yok.
Hadi itiraf et, bu resmi düşmanlık hikâyesinde kendine kimlik buluyorsun
değil mi? "Ben Doğulu değilim"
diyerek Batı kompleksini bastırmaya çabalıyorsun.
***
Sen bilirsin tabii de... Toplumsal histeriye
dönüşen bu paranoya sana
yaramıyor. Yarasaydı Osmanlı'dan
bağımsızlığınızı ilan ettikten sonra İngiltere'nin,
daha sonra da ABD'nin tahakkümüne
girmezdiniz.
Evet, sırada da İsrail
var.
Üç beş yıl da Tel Aviv,
"Türkler geliyor" sopasıyla Doğu Akdeniz'deki, Ege'deki kaynaklarını kullanacak
. Keçilerin bile
uğramadığı adalarına senin paranla
silahlar yığdıracak.
Medyan, siyasetçilerin sana "düşman Türkiye" masalını anlatıp ne kadar Truva atı varsa ülkene sokuyor görmüyor musun?
***
Bu arada, bizden böyle çiğ asker çıkmaz ama aynı şeyi Türk Hava Kuvvetleri yapmış olsaydı, Cumhurbaşkanı Erdoğan
çoktan gereğini yapmıştı.
Sizinkinden hâlâ tık yok değil mi?