Azerbaycan dönüşü 20 askerimizin şehit olduğu uçak kazasının ardından Yunan Hava Kuvvetleri'nin sosyal medya hesabından yapılan "oh olsun"dan hallice paylaşıma tepkiler sürüyor.

İş büyüdü. Yunanistan'a nota bile verdik.

Peki, Yunanistan'a nasıl bir atmosfer hâkim ki, hava kuvvetleri asgari "askeri centilmenliği" bile göstermiyor? Resmi bir kurum kazada hayatını kaybetmiş insanlara saygısızlık edip alkış alacağını düşünerek itibarına jilet atabiliyor?

***

Söyle komşu,kucağındasın sen?Atina'ya, adalara gidenlere, gelenlere soruyorum. Hepsi de sizinmedeniyetsiz insanlara benzemediğinizi söylüyor.Başbakanlarınız, cumhurbaşkanlarınız, muhalefet liderleriniz de gördüğümüz kadarıyla canavar değil. Şimdi muhalefette olan solcu eski başbakanlarıda gayet makul, akıllı bir adamdı mesela.Ama belli ki "suyun öte yakasındaki düşman" paranoyası üzerine kurulan resmi ideolojiye teslim olmuşsun.Yoksa sen de biliyorsun en sağlam komşunun sırtını dayadığı Türkiye olduğunu.Baksanıza, sizdeki nüfus kadar bizde kendisinediyen var. Yazın adalarınızuğruyor. Burada sizi kimsenin düşmanolarak gördüğü falan yok.Hadi itiraf et, bu resmi düşmanlık hikâyesindedeğil mi?diyerek Batı kompleksini bastırmaya çabalıyorsun.

***

Sen bilirsin tabii de...dönüşen bu paranoya sanayaramıyor. Yarasaydı Osmanlı'danbağımsızlığınızı ilan ettikten sonradaha sonra dagirmezdiniz.Evet, sırada davar.Üç beş yıl da"Türkler geliyor" sopasıyla. Keçilerin bileuğramadığı adalarına senin paranlasilahlar yığdıracak.Medyan, siyasetçilerin sana "düşman Türkiye" masalını anlatıp ne kadar Truva atı varsa ülkene sokuyor görmüyor musun?

***

Bu arada, bizden böyle çiğ asker çıkmaz ama aynı şeyi Türk Hava Kuvvetleri yapmış olsaydı, Cumhurbaşkanıçoktan gereğini yapmıştı.Sizinkinden hâlâ tık yok değil mi?