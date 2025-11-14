Kongre'de belgelerin yayınlanmasıyla dünden beri yeniden ABD'nin ve dünyanın birinci gündemi olan Epstein skandalına dair resmi soruşturma 2005 yılında başladı.

Uzun yıllar örtbas edilen süreç, 2019 yılında Trump'ın ilk başkanlık döneminde raftan indirildi. Epstein tutuklandı. Ne var ki olağanüstü güvenlik tedbirlerinin olduğu hapishanede intihar ettiği açıklandı.

Trump'ın koltuğu Demokratlara devrettiği 2020'den itibaren de mevzu soğutuldu.

Konu Trump'ın yeniden başkanlığa aday olduğu 2024 yılındaki kampanya sürecinde tekrar tartışılmaya başlandı. Hem Trump hem JD Vance gibi ekibinden isimler defalarca Kennedy suikastı ve 11 Eylül'ün gizli dosyalarıyla birlikte Epstein'in müşteri listesinin de kamuoyuna açıklanması gerektiğini söylediler.

Trump başkan seçildikten sonra bu muammalarla ilgili birtakım ifşalar yapılsa da kimse tatmin olmadı.

Seçim öncesi cesurca şeffaflık vaat eden Trump, artık bu işlerin boyunu aştığından bahseder olmuştu.

Derken MAGA ittifakın en popüler müttefiklerinden Elon Musk, Trump'la arasının bozulmasının ardından Başkan'ın da Epstein'in müşteri listesinde olduğunu iddia eden bir tweet attı. Ardından söz konusu tweet'ini sildi ama Trump o gün bugündür Epstein yumağına dolaşmış durumda.

***

Bugüne kadar skandalagibi başkanların adı geçtiği için mesafelidurandört koldantartışmayı alevlendiriyor.Ne var ki imaların ötesinde henüz Trump'la ilgili somut bir kanıt ortaya koyabilmiş değiller.Bugüne kadar ortaya çıkan tek somut gerçek ise Epstein'in birolduğu. Vebu şantaj mekanizması üzerinden sağladığı.

***

Peki, Trump şeffaflık vaadini tutup neden restini çekmiyor?

Sebebi, seçilmeden birkaç ay önce kulağından yediği mermiyi sıktıranların tehlikeli adamlar olduğunu idrak etmesi mi?

Geçtiğimiz gün İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'dan "Bibi" diye hitap ettiği Netanyahu'nun suçlarının affedilmesini talep ettiğine bakılırsa öyle.

Ancak dünyanın FETÖ'süne elini verirse kolunu da kaptıracağını en iyi bilen de yine kendisi.

***

BÜYÜK BİR TEHLİKE BERTARAF EDİLDİ, RAHATLAYABİLİRSİNİZ!



"Maltepe ilçesinde 10 Kasım günü saat 09.05'te sirenlerin çaldığı esnada çalıştıkları inşaatta halay çektikleri tespit edilen iki işçi, polis ekiplerinin düzenlediği operasyon sonrası gözaltına alındı." (Basından)