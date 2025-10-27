Trump'ın kazandığı son seçimlerde, refakat ettiği Biden'ın koltuğuna geçip yarışa giren Kamala Haris 2028 için adaylık sinyali veriyor.

BBC'deki röportajında, bir gün "muhtemelen" başkan olacağını belirterek gelecekte Beyaz Saray'da bir kadının olacağına inandığını ifade etti.

Obama bu işe ne der bilinmez ama aday olmayı başarsa bile Trump karşısında hiç şansı yok.

Zira henüz görevdeki birinci yılını bile doldurmayan Trump tüm dünyada ise fırtına gibi esiyor.

Evet, çoğunlukla da yağmıyor ama gürlüyor. Fakat her gün tüm dünya televizyonlarında saatlerce canlı yayına çıkmayı başarıyor.

Şu an dünyanın en popüler figürü.

***

ABD 'deki 2028 senaryoları da zaten Trump'ın yeniden başkan seçilmesi üzerine yoğunlaşmış durumda.Yerine bir demokrat başkanın gelmesi ihtimalini demokrat medya bile satın almıyor.Trump'ın tek rakibi kendisi.Ve zayıf karnı da Netenyahu ile ilişkisi.Kendisini iktidara taşıyan MAGA tabanına-elitlerine karşı vaatlerini yerine getirir ve devleti ABD'nin FETÖ'sü olan İsrail 'den kurtarabilirse muktedir olabilir.Aksi halde değişim diyerek kendisini Başkan yapan seçmenin gözündedemokratlardan farkı kalmaz.

***