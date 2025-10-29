Bu topraklardaki 1000 yıllık Türk egemenliğinin son yüzyılında devrimle Cumhuriyet modeline geçtik.

Artık sultan yoktu, başımızda cumhurbaşkanı olacaktı. İktidar Osmanlı hanedanlığından, devrimi yapan partiye geçmişti.

Teorik olarak ahali de "tebaa" değil "vatandaş" olmuştu, egemenlik "kayıtsız şartsız" onundu.

***

Ancakhenüz erkendi, her şeyin bir zamanı vardı.1 Kasım 1922'ye kadar süren Osmanlı'nın İkinci Meşrutiyet döneminde olduğu gibi, vatandaşın oy vereceği partilere kavuşmak için 1950'ye kadar beklemesi gerekecekti.Tek parti döneminin ardındandeCumhuriyet ise, gizli ajandalarında parlamenter monarşiye (Osmanlı'ya) dönüş olduğu söylenen "gericilerin" yönetiminde bugünlere geldi.Türkiye 27 Mayıs 1960, 12 Mart 1971, 12 Eylül 1980, 28 Şubat 1997'dekirağmen, cumhuriyetin alametiBugün bulunduğu coğrafyanın, halkın egemenlik hakkını serbest ve genel seçimlerle belirlediği yegâne vahası ve bölgesel gücü olarak varlığını sürdürüyor.

***

Peki, 1923'teki Cumhuriyet devrimi olmasa Türkiyedaha iyi bir yerde mi olurdu?Mesela o dönem Osmanlı İmparatorluğu 'nu parçalayıp Türklerin yoluna Cumhuriyet modeliyle devam etmesini çıkarlarına uygun görengibi parlamenter monarşide ısrar etseydi?demeyin. İngiltere'de Brexit zamanı rahmetliunuttukmu? Evet, sorumuza dönelim. Durumubugün krallıkla yönetilen İsveç'e,Norveç'e, Hollanda'ya, İspanya'ya,Kanada'ya falan mı benzerdi?

***

Beyin jimnastiğinden başka faydası olmayandeğil mi?Bence de öyle.Tarih, koşullar dayatmış, bir tercihte bulunmuş. Herkes gibi bizim de sorunlarımız, eksiklerimiz var ama hâlâ bu topraklardaşekilde var olabiliyorsak, tüm emeği geçenlere minnettarız.

***

O hâlde nedir geçen yüzyılda kalmış bu tartışma sanki memleketin aslı gündemiymiş pozları?Bayramda kavga çıkarmalar, Cumhuriyet'in 102. yıldönümünde, okullara Cumhuriyet'in ilk Cumhurbaşkanıle birlikte Cumhuriyet'in seçilmiş son Cumhurbaşkanıın fotoğrafının asılmasına karşı çıkmalar falan...Sorsan dertleri Cumhuriyet'in yeterince demokratik olmaması.Ne var ki çözümü,denilerekdeyine ve sadece kendileri.