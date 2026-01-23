Mahallesine muhtar seçilemeyecek adamlar, sermayesiyle, medyasıyla, Pentagon'u ve Hollywood'u ile vuruşa vuruşa iki kez ABD Başkanı seçilmiş Trump'a "aptal" diyedursun, atı alan Üsküdar'ı geçiyor.

Göreceksiniz; bugün Danimarka Krallığı'na bağlılık açıklamaları yapan Grönland yöneticilerini, çok geçmeden Trump'ı Nuuk'ta coşkuyla karşılarken izleyeceğiz.

Baksanıza, "Grönland'da olanlar bizi hiç ilgilendirmiyor" diyen Putin bile, "Danimarka için söylüyorum, sen Rusya için anla" dercesine hesap yapıyor. Alaska örneğini masaya sürüyor, rakamları tek tek diziyor:

1867'de Alaska'nın ABD'ye satıldığını, Alaska'nın yüzölçümünün 1 milyon 717 bin kilometrekare, Grönland'ın ise yaklaşık 2 milyon 166 bin kilometrekare olduğunu hatırlatıyor. ABD'nin Alaska için ödediği 7.2 milyon doların bugünkü karşılığının yaklaşık 158 milyon dolar ettiğini söylüyor ve "Grönland'ın fiyatı da 200-250 milyon dolar civarında olur" tahmininde bulunuyor.

Putin'e "Ukrayna'da ödeşiriz" demek Trump'ın tarzına daha uygun olabilir; ama çeyrek milyar doların da Trump için lafı bile olmaz.

Nitekim Daily Mail'in haberine göre Trump kesenin ağzını açmış durumda. 57 bin Grönland vatandaşına, kişi başı 1 milyon dolar verilmesi bile masadaymış. Toplam maliyet: 57 milyar dolar.

Ne olacak ki?

Trump bu hesabı petrol zengini Arap krallarından birine keser, olur biter. Ha 950 milyar dolarlık silah alımı yapmışsın, ha 1 trilyon dolarlık. Muhasebe kalemi sonuçta.

Her gece ekran ekran gezip kendilerine ayrılan sürede, "Dünyanın çivisi çıktı. Eskiden hiç olmazsa iyi kötü bir uluslararası sistem vardı, diplomatik nezaket vardı, adap vardı, o da kalmadı" diye yakınan terör ve "güzellik" uzmanlarına çok da kulak asmayın.

Ne adabı, ne adaleti, ne düzeni Allah aşkına.

İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ABD'nin dünyanın geri kalanının alnına çaktığı çivileri, öldürdüğü ya da hayatını kararttığı milyonlarca sivili anlatmaya kalksak, gazetenin tüm sayfaları yetmez.

Ama uzatmadan şunu söyleyelim:

Nezaketten kırılıp milyonlarca mazlumun canını alan "kibar" ABD başkanlarının yanında; Venezuela'dan istediğini bir gecelik operasyonla elde eden, Grönlandlılara "Kim milyoner olmak ister?" teklifi yapan Trump, neredeyse melek gibi kalıyor.

Evet asıl soru şu: Grönlandlılar, Trump'ın teklifine ne diyecek?

"Danimarka'dan ne gördük ki?" diyenlerin, tahmin ettiğinizden çok daha fazla çıkması kimseyi şaşırtmasın.