ABD Kongresi'nin bazı üyeleri, Barzanilere ait Rudaw adlı haber portalına konuşmuş.

Washington'ın gelişmeleri yakından izlediğini, Suriye hükümetinin YPG'ye operasyonlarının sürmesi hâlinde Şam'a yönelik yaptırımların yeniden yürürlüğe konulabileceğini vurgulamışlar.

Aklımıza şu soru geliyor:

"Suriye'den çekilme kararını uygulayan Başkan Trump'ın bundan haberi var mı?"

Bu sorunun cevabı, YPG'nin başı Mazlum Abdi'nin açıkladığı Fırat'ın doğusuna çekilme kararında gizli.

Evet, Cumhurbaşkanıile orta yol arayanbile Barzaniler kadar maksimalist görünmüyor. ABD'nin artık arkalarında olmadığını anladığı açık.Doğrusunu da yapıyor. Zira Ahmed Şara 'nın dün yayımladığı Cumhurbaşkanlığı 13. Kararnamesi, Suriye'deki Kürtlerin hak ve özgürlükleri açısından ciddi bir kazanım niteliği taşıyor. Maddelerine bakalım:Suriyeli Kürt vatandaşlar, Suriye halkının temel ve asli bir parçası kabul edilir. Kültürel ve dilsel kimlikleri, çok yönlü ve birleşik Suriye ulusal kimliğinin ayrılmaz bir parçasıdır.Devlet, kültürel ve dilsel çeşitliliğin korunmasını taahhüt eder; Kürt vatandaşların ulusal egemenlik çerçevesinde miraslarını ve sanatlarını yaşatma, anadillerini geliştirme hakkını güvence altına alır.Kürtçe, ulusal bir dil olarak kabul edilir. Kürt nüfusunun kayda değer oranda bulunduğu bölgelerde, devlet ve özel okullarda seçmeli ders ya da eğitsel-kültürel faaliyet kapsamında öğretilmesine izin verilir.Haseke ilinde 1962 genel nüfus sayımından kaynaklanan tüm istisnai yasa ve tedbirler yürürlükten kaldırılır. Suriye topraklarında ikamet eden Kürt kökenli tüm vatandaşlara, kaydı kapalı olanlar dâhil olmak üzere, Suriye vatandaşlığı verilir; hak ve yükümlülükler bakımından tam eşitlik sağlanır.Nevruz Bayramı (21 Mart), baharı ve kardeşliği simgeleyen ulusal bir bayram olarak Suriye Arap Cumhuriyeti'nin tüm bölgelerinde ücretli resmî tatil ilan edilir.Devletin medya ve eğitim kurumları, kapsayıcı bir ulusal söylemi benimsemekle yükümlüdür. Etnik veya dilsel temelde her türlü ayrımcılık ve dışlama kanunen yasaktır. Ulusal ayrışmayı körükleyenler yürürlükteki yasalar uyarınca cezalandırılır.

Gelelim başlıktaki soruya.DEM'liler bile artık açık açık, "YPG Fırat'ın batısına geçecek, siz de mal mal bakacaksınız" demeyi bırakmışken, yıllardır bölgededa bir anda YPG'nin hâkimiyet alanının derdine düştüler?Sebep Kürdilik mi?Geçiniz.Bana inanmıyorsanız, Barzanileri(hain) diye anan, İmralı'dan DEM'e uzanan PKK çevrelerine sorun.Ya da en iyisi, Trump'a "Suriye'de kal, Şam'a yaptırımları kaldırma" baskısı yapanbizleri aydınlatsın.neden güdük bırakmaya çalışıyorlar?