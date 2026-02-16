Jeffrey Epstein, Trump'ın ilk başkanlığı sırasında, 6 Temmuz 2019'da ağır suçlamalarla tutuklandı. Sadece 45 gün sonra, 10 Ağustos 2019'da New York Metropolitan Hapishanesi'ndeki hücresinde "intihar" ettiği açıklandı.

Yüksek güvenlikli bir hapishanede, hücresini gören kameraların tam o saatlerde arızalı olması, gardiyanların uyuması... Tesadüfler zinciri mi, yoksa klasik bir susturma operasyonu mu?

Epstein sıradan bir sapık değildi; kibirli, sistematik suç işleyen, nüfuzlu isimleri tuzağa düşürüp kendisini koruyan bir psikopattı. Yıllardır ABD başkanlarından İngiliz prenslerine kadar pek çok güçlü figürü suça bulaştırdığı biliniyor. Bu ilişkiler boşuna değildi: Tam da böyle günlerde koz olarak kullanılacaktı.

Nitekim ölümünden 12 gün önce avukatları FBI ile işbirliği olasılığını görüşmüştü.

Böylesine bir profil, panikleyip pazarlık kozunu kullanmadan kendi canına kıymaz. Susturulduğu çok açık.

Epstein'in ölümüyle 2020 seçimi Demokratlar lehine sonuçlandı, konu bir süre soğudu. Ama Trump 2024 seçim kampanyasında "Epstein belgelerini açıklayacağım" vaadinde bulundu ve dediğini yaptı.

2025'te yasa çıkardı, 2026 başında milyonlarca sayfa belge kamuoyuna açıldı. Ancak küresel medya ve derin ağın gücüyle bu belgeler yeterince yankı uyandırmadı. Dahası Trump adeta kendi kazdığı kuyuya düştü. Epstein'in skandalının bir numarası gibi lanse edildi.

Çıkış yolu hâlâ ortada: 20 yıl hapse mahkûm edilen, Teksas'taki cezaevinde yatan Epstein'in sevgilisi ve sağ kolu Ghislaine Maxwell.

Geçtiğimiz gün Kongredeki kapalı oturumunda Maxwell susma hakkını kullandı. Ama avukatı net konuştu. "Trump af çıkartırsa müvekkilim konuşacak" dedi.

Maxwell, Epstein ağının anahtarı konumunda. Onu Atlantik sosyetesine sokan, ajandasını yöneten, istihbarat servislerinin bu ağı kontrol altına almasında kilit rol oynayan isimdi.

Trump'ın yapması gereken, Epstein gibi güvenlik gerekçesiyle tek tutulan Maxwell'e hücresinde gözü gibi bakmak, pamuklara sarmak. Konuşmadan ölmesine izin vermemek.

"Başkan önce kendine korusun" mu diyorsunuz? İşte tam olarak onun için Maxwell'i pamuklara sarmalı.

Zira 11 Eylül 2001'den beri ABD'ye çöken bu sapık ağ, tüm aparatlarıyla afişe edilmeden yeryüzünde kimse güvende değil.