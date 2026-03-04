Yakın zaman öncesine kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Anadolu'nun savunması Gazze'den başlar" perspektifini eleştirenlere bir hâller olmuş.

Tel Aviv'in "Yeni Osmanlıcılık" söylemini tekrar edip, İsrail'in göbeğinde yaşadığı "Ortadoğu" bataklığından uzak durmamız gerektiğini söyleyenler savaş çığırtkanlığı yapıyorlar.

Türkiye, ABD'ye "Dur" demeyecek miymiş?

Erdoğan, Trump'la ilişkisini kesmek için "daha ne" bekliyormuş.

"Ya Katar'daki Türk üssüne bir bomba düşerse" diyerek hedef gösterenler dahi var.

Evet, evet, bugün sırayla, "İran'dan sonra sıra Türkiye'de" demeçleri verenler, düne kadar açık açık İngiltere'den, ABD'den Türkiye'nin içişlerine müdahale talep edenlerdi.

Hâliyle, TSK'nın sınır ötesindeki PKK'yı vurması için hazırlanan tezkerelere bile hayır oyu verenlerin şimdilerde ABD'ye savaş ilan edelim havasına girmelerinin sebebini biliyoruz.

İsrail'in savaşı tüm dünyaya yaymak için çıkardığı yangına benzin dökerek ezeli rakipleri Erdoğan'ı sıkıştırmaya çalışıyorlar.

Yaptıklarının, siyonist lobi aparatlarının ABD'de Trump'ı İran'ı vurmak için iteklemesinden hiçbir farkı yok.

Ancak Erdoğan'ın MOSSAD'ın kurduğu şantaj ağlarına takılacak liderlerden olmadığını, MAGA'cıların fiili lideri Tucker Carlson'ın dediği gibi, "İsrail'in kontrol edemediği tek isim" olduğunu unutuyorlar.

Küreselci çetenin iç ve dış provokasyonlarına, işbirlikçilerine rağmen Türkiye'yi ateş çemberinin orta yerinde savaşa sokmadan idare eden Erdoğan'ın barış politikası tek çıkış yolumuz.

Tarih bu denge politikasının hakkını verecek.

***



TRUMP AYAĞINA SIKTI

Netanyahu'ya direnmeyen Trump, ara seçimler öncesi telafi edemeyeceği büyük bir hata yaptı. Ana Kasparian, ABD'li seçmenin kafasındaki net soruları şöyle tarif ediyor:

"Askerlerimiz şu anda İsraillileri savunmak için İsrail'de bulunuyor. İsrailliler ordumuzun masraflarını mı karşılıyor? Ordumuz için yılda bir trilyon dolar harcayanlar onlar mı? Hayır. İsrail'i korumak için neden İsrail'de F-22 Raptor uçaklarımız var?"