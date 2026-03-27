Renk vermesine pek alışık olmadığımız Rusya Devlet Başkanı Putin son günlerde kameralara hiç olmadığı kadar neşeli yakalanıyor.

Sebebi malum, İran savaşı.

Zira bu ay Kremlin'in petrol ve gaz satışları 12 milyar dolardan 24 milyar dolara ulaşarak ikiye katlanacak.

Putin, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik askeri operasyonları nedeniyle yaşanan petrol fiyatlarındaki büyük artıştan ve Donald Trump yönetiminin geçici yaptırım muafiyetlerinden faydalanıyor.

Bu gelişmelerle Rusya'nın günlük petrol kazancı ortalama 760 milyon dolara yaklaştı. Ocak ve şubat aylarında petrol ve gaz gelirleri yarı yarıya düşen Rusya, bu ani toparlanmayla kısa vadeli önemli bir "beklenmedik kazanç" elde ediyor. Kyiv School of Economics verilerine göre mart ayındaki bu ikiye katlanma, Rusya'ya müthiş bir mali rahatlama sağlayacak.

Dün Moskova'da Rusya Sanayiciler ve Girişimciler Birliği (RSPP) Toplantısı'na katılan Putin'in gündemi de elbette bu konuydu.

"Ortadoğu'daki çatışmanın sonuçları şimdilik öngörülemez. Bana kalırsa, çatışmanın tarafları bile öngöremiyor" dedi.

"Su akarken testiyi dolduralım" diyen Putin ihtiyatı da elden bırakmadı:

"Geleneksel ihracatımızın fiyatları yükselirken piyasalar da çalkantılı bir dönemden geçiyor. Bugün piyasalar bir yöne sallandıysa, yarın diğer yöne sallanabilir."

Haklı da.

Savaşın bir ayı geride kalırken Rusya güçleniyor, İran imaj tazeliyor. Netanyahu'nun peşinde boğazına kadar Körfez'e batan Trump ise bir şey elde edemediği gibi hem içerideki hem dışarıdaki rakiplerini güçlendiriyor.

Dahası Rusya'nın ezeli rakibi İngiltere ve Avrupa'nın gediklileri de bu gidişattan fazlasıyla kaygılılar. Bir ay öncesine göre artık Rusya'ya daha fazla bağımlılar.

Dolayısıyla Putin'in yelkenlerini şişiren havayı tersine çevirmek isteyen çok olacaktır.

Dün İstanbul merkezli Pergamon Denizcilik'e ait "Altura" adlı ham petrol tankerinin, Rusya'dan ayrıldıktan sonra gece yarısı İstanbul Boğazı'na 14 mil kala İHA ve İDA ile vurulması bu bağlamda bir girişim olarak okunabilir.

Rusya'nın sıcak denizlere açıldığı boğazların, yıllardır içten ve dıştan onca provokasyona rağmen Türkiye'yi savaşların dışında tutmayı başaran Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yönetilmesi Putin'in şansı.