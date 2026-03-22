ABD'nin, İran savaşında bundan sonra nasıl hareket edeceğini Trump'ın açıklamaları üzerinden anlamaya çalışmak imkânsız.

Örneğin cuma günü sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, Orta Doğu'daki "harika askeri çabalarını sonlandırmayı" düşündüklerini ve hedeflerine ulaşmaya çok yakın olduklarını duyurdu.

Ne var ki Başkan, "savaşı bitirme" sinyali verdiği sosyal medya mesajından sadece bir saat önce Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada tamamen farklı bir tablo çizmişti.

Ateşkesi kesin bir dille reddederek, "Ateşkes yapmak istemiyorum. Karşı tarafı kelimenin tam anlamıyla yok ederken ateşkes yapmazsınız" demişti.

ABD'ye ikinci kez başkan seçilmeyi başarmış bir adama "kararsız", hatta "aptal" diyenlerin aksine, bu bariz çelişkinin bir taktik olduğunu düşünüyorum.

Çaresizlikten doğan bir tercih ama çalıştığı da açık.

Trump tüm dünya basınını adeta trolleyerek domine ederken günü kurtarıyor, her geçen gün hanesine eksi yazan savaşı mümkün olduğunca düşük profille yürütüyor.

Peki Trump'ın sözlerine aldırmayacaksak neye bakarak gidişatı okuyabiliriz?

Elbette ki yaptıklarına.

CNN'in detaylı saha analizine göre, ABD Savunma Bakanı Hegseth'in İran'a yönelik saldırıların "her geçen gün arttığı" yönündeki açıklamalarının sahadaki resmi verilerle alakası bile yok.

Trump her gün "bu gün daha şiddetli vuracağız" derken, operasyonun ilk günü 1000'den fazla hedef vurularak zirve yapıldığı, ancak sonraki günlerde ortalama saldırı sayısı 250 kadar gerilediği belirtiliyor.

Evet, Pentagon kaynaklarına dayandırılan haberlerde ABD'nin kara harekâtına hazırlandığı, Akdeniz'de deniz piyadelerini taşıyan gemilerin Hürmüz Boğazı'na doğru harekete geçtiği söyleniyor.

Ancak ben hala Trump'ın, kara harekâtı gibi, sonu kendisi ve ülkesi için kesinlikle hezimet olacak böyle bir çılgınlığa kalkışmayacağını düşünüyorum.

Hatta geçtiğimiz gün İran'ın Natanz nükleer santraline yaptığı göstermelik saldırıyı da bu yöne bir çaba olarak değerlendiriyordum.

Zira Trump 12 gün savaşını da böyle bitirmişti. Boşaltılmış Natanz'ı vurmuş, hedefe ulaşıldığını ilan etmiş ve adına "savaşı bitiren savaş" demişti.

Ne var ki gidişat, İran savaşının artık Trump'ın tavrından bağımsız bir seyir izleyeceğini gösteriyor. Dün gece İran da misilleme olarak İsrail'de Dimona Nükleer Santrali'nin bulunduğu bölgeyi vurdu.

Zaman Trump'ın aleyhine işliyor; geçen her saatle birlikte savaş üzerindeki kontrolünü kaybediyor.