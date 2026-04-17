Ailesinin, arkadaşlarının ve öğretmenlerinin ifadelerinden Kahramanmaraş'ta okul basan 13 yaşındaki İsa Aras Mersinli'nin ciddi psikolojik sorunları olduğunu anlıyoruz.

Bunun yanı sıra ortaya çıkan görüntüler ve fotoğraflar da çocuğun içine kapanık a-sosyal bir profil olduğunu doğruluyor.

Benzer vakalarda motivasyon nedeni olan akran zorbalığına dair bu olay özelinde şimdilik bir beyan yok.

Evde 7 adet silah bulundurmasına anlam veremediğimiz emniyet müdürü babanın "Zaman zaman okulda ona zorbalık yapan, onu hor gören arkadaş ya da öğretmeni olup olmadığını sorardım ancak kendisi bana 'Hayır öyle bir şey yok' derdi" şeklindeki sözleri ise dikkat çekici.

Babanın psikolojik sıkıntılarını fark edip hekime götürdüğü el kadar çocuğa silah eğitimi vermesi onu "daha sert yetiştirme" refleksinin bir sonucu olsa gerek.

Baba, çocuğundaki sorunun üzerini şiddete teşvik eden araçlarla örtmese sonuç farklı mı olurdu elbette bilemeyiz.

Ne var ki sorunun kendi çocuğunda değil mutlaka ama mutlaka "başkalarında" olduğunu düşünen ebeveyn problemini çözmeden bu işlerin içinden çıkamayacağımız kesin.

HER ÇOCUĞUN BAŞINA POLİS DİKSEN DE OLMAZ

Bu tür olaylarda aklımıza hemen polisiye tedbirler geliyor.

Hatta düne kadar "Okulda polisin ne işi var?" diye eylem yaparken, şimdi "Neden okulun önünde polis yoktu?" diyenler, "Polis yetmez, okullara uzman çavuş yerleştirelim" önerisinde bulunanlar bile var.

Ne var ki, bu konuda aldığı sıkı güvenlik protokolleriyle bilinen ABD'de, okul katliamlarının vaka-i adiyeden olduğunu da biliyoruz.

"Devlet her vatandaşın başına polis dikemez" derler.

Bu kez katilin başında polisi geçin, 7/24 polis müfettişi olduğunu unutmamak lazım.

Tedbir, 13 yaşında bir çocuğun, arkadaşlarını ve öğretmenini gözünü kırpmadan öldürmeye karar verene kadar alınmalıydı, sonrasında değil.

NEVZAT'A 'BİRAZ DAHA AĞIRLAŞTIRILMIŞ CEZA'

Narin Güran cinayeti davasında 4.5 yıl hapse çarptırılan, Yargıtay'ın kararı sonrası yeniden yargılanan Nevzat Bahtiyar'a mahkeme tarafından "nitelikli olarak çocuğu kasten öldürmeye yardım" suçundan takdiri indirim olmaksızın 17 yıl hapis cezası verildi.

Eskisine göre daha ağır bir ceza olsa da maktulle son temas eden ve defalarca ifade değiştiren bu adamın sözleriyle içeride olan Narin'in annesinin aldığı ağırlaştırılmış müebbet cezasının yanında lafı olmaz.

Karara isyan eden ailenin avukatı Mahir Akbilek'in dediği gibi, geçen iki yıla rağmen davanın başladığı noktadan çok daha geride olması kamuoyu vicdanını yaralıyor.