Belçika Kraliçesi Mathilde, 428 kişilik kalabalık bir heyetle Türkiye'de. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine Ankara ve İstanbul'da 14 Mayıs'a kadar kalacak. Dün de İstanbul'da Emine Erdoğan'la buluştu.

Kraliçe'nin yanında bakanlar, bölge hükümet başkanları ve 200'den fazla Belçikalı iş adamı var. Savunma sanayiinden lojistiğe kadar geniş bir gündemle "gelin iş yapalım" diyorlar.

Belçika'nın nüfusu 11 milyon civarında. Ama bu küçük ülke Avrupa'nın lojistik ve diplomatik kalbi konumunda. Antwerp limanı, Brüksel'deki AB ve NATO merkezleri sayesinde büyük etki yaratıyor. İki ülke arasındaki ticaret hacmi geçen yıl 9 milyar doları aşarken karşılıklı yatırımlar artmaya devam ediyor. Belçika'nın Türkiye'deki yatırımları 5 milyar dolara yaklaştı. Türk şirketleri de söz konusu ülkede lojistikten enerjiye, petrokimyadan sağlığa, inşaattan sanayiye kadar birçok stratejik sektörde yatırımlarını artırıyor.

Potansiyel ise daha yüksek. İlişki simetrik olmasa da herkesin işine geliyor.

Türkiye Belçika'ya dinamik bir 85 milyonluk pazar, kaliteli ve rekabetçi üretim üssü, Asya ve Afrika'ya açılan stratejik coğrafya sunuyor.

Belçika da bize yüksek teknoloji, Ar-Ge ve AB içinde kolay erişim kapısı açıyor. Belçika, AB'nin içinde Türkiye mallarının en kolay girdiği ülkelerden biri. Örneğin Bizim Emirdağlıların mitili attığı Antwerp üzerinden Avrupa'ya dağıtım çok ucuz ve hızlı.

Evet, en güçlü bağ da insan bağı. Belçika'da yaklaşık 200 bin Türk yaşıyor; büyük çoğunluğu 1960'larda "misafir işçi" olarak giden Emirdağlılar. Bugün Gent, Brüksel, Antwerpen'te kahvehaneler, fırınlar, dernekler Emirdağlılarla dolu. Pek çok mahallenin adı "Küçük Emirdağ."

Yazın Türkiye'ye giden kamyonlar, kışın Belçika'ya dönen paralar, bayramlarda kurulan sofralar...

Peki, Kraliçe Emirdağ'a, Nam-ı diğer Küçük Brüksel'e uğrar mı dersiniz?

Resmi programda yok tabii. Ama neden olmasın? Emirdağlıların torunları Brüksel'de "Bakın kraliçe ülkemizde" diye mesajlaşıyor.

Bence Kraliçe'nin ilgisini çeker. Zira Afyon'un 18 bin nüfuslu ilçesi Emirdağ, yazları Belçika'dan gelen 130 bin kişiyle Brüksel'i aratmıyor.