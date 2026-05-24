Dünkü yazıda, Özgür Özel'in yola yedekte tutulan Ekim Partisi'yle devam etmek yerine parti içi muhalefette kalmayı tercih etmesinin partinin fiilen bölünmesini engelleyemeyeceğini, çünkü genel merkez ve TBMM grubu olmak üzere içeride fiilen iki blokun oluşacağını yazmıştım.

Mutlak butlan kararı çıktıktan hemen sonra Kılıçdaroğlu ile yaptığı telefon görüşmesini, "Arkadaşlarla istişare edip size döneceğim" diye kapatan Özel'in dünkü hamlesi bu projeksiyonu doğruladı.

Sabahın ilk saatlerinde milletvekillerini genel merkezde kapalı oturuma çağıran Özel, yeniden CHP'nin grup başkanı seçildiğini ilan etti.

Oylamaya katılan 96 milletvekilinden 95'inin oyuyla seçildiğini, mazeret bildirenlerin de kendisini desteklediğini söyleyen Özel, Meclis'te istediği zaman CHP grubunu toplayacağını anlattı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkan sıfatıyla grup toplantılarına katılmasının mümkün olmayacağını da tatlı sert bir üslupla araya sıkıştırdı.

Özel'in ekibi, Özgür Bey'in genel başkan olarak TBMM Grubu'nun başkanı da olduğunu ancak mutlak butlan kararı sonrasında hukuki bir sorun yaşanmaması için grup başkanlığı seçimini yeniden yaptıklarını söylüyor.

Ayrıca, seçim tutanağının Meclis Başkanlığı'na bildirilmesiyle sonuçların resmiyet kazanacağının altını çiziyorlar.

Kimi yorumcular göre Özel'in grup başkanlığının onay makamı TBMM değil; iade edildiği genel başkanlık sıfatı nedeniyle CHP'nin Grup Başkanı da olan Kılıçdaroğlu.

Ne var ki bu gibi durumlarda prosedürün nasıl işlediğini sorduğum Meclis kaynakları, "Partilerin milletvekilleri 'Seçim yaptık, grup başkanımız budur' diyerek genel sekreterliğe gerekli başvuruyu yapar, süreç böyle işler. Konu bizim tasarrufumuzda değil, partilerin içişleri" diyorlar.

Bu gelişmelerin ardından çalışma ofisine geçmek üzere konutundan ayrılırken basın mensuplarına açıklama yapan Kılıçdaroğlu da Özel'in restini "Yeni görevi hayırlı olsun" diye karşıladı fakat sözlerine de "Ama" diye devam etti:

"...Özgür Bey, benimle görüşeceğini ifade etmişti. Şu ana kadar görüşme gerçekleşmedi. Umarım bugün veya önümüzdeki günlerde bir görüşme gerçekleşir. Kendisi arayacaktı. Bana, 'Ben arkadaşlarımla görüştükten sonra sizi arayacağım ve görüşeceğim' demişti. Bu görüşme henüz gerçekleşmedi, belki bugün gerçekleşir."

Kılıçdaroğlu'nun beklediği telefon sonrası nasıl bir karşı hamle yapacağını göreceğiz.

Kendisine "Meclis grubuna gelme" mesajı veren Özel'e o da "Genel merkeze davetsiz gelme" der mi bilinmez. Ancak Kemal Bey'in, Özel'in toplantıya çağıracağım dediği PM'yi de ele geçirmesine karşı hukuki hazırlık yaptığı biliniyor.

Genel merkezde Kılıçdaroğlu'nun, Meclis'te ise Özel'in başını çektiği iki başlı CHP'ye hazır olun.