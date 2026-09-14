Netflix, birkaç gün önce Trump'ın Türkiye'deki NATO Zirvesi dönüşünde havalimanında gizlice uçak değiştirmesiyle ilgili bir belgeselin tanıtımını yapmaya başladı.

Konu günlerce ABD'nin ilk gündemlerinden biri oldu. Bizde de belgeselin Türkiye'yi güvensiz ülke olarak gösterdiğine dair haberler yapıldı.

O belgeseli izledim.

Sündür Allah sündür, 28 dakikanın doldurulduğu ve Türkiye'de "Trump'ın uçak oyunu" adıyla yayınlanan yapımda, Başkan'ın gazetecilerle birlikte bindiği Air Force One uçağının diğer kapısından ikram kamyonetine geçirildiği anlatılıyor.

Daha sonra Trump kamyonetle aprondaki başka bir uçağa bindiriliyor ve İngiltere'de yeniden gazetecilerin bulunduğu uçağa binerek ABD'ye doğru hareket ediyor.

Belgeselde Türkiye'nin güvensiz ülke olduğuna dair bir mesaja rastlamadım.

Ama gün gibi ortada olan, ABD istihbaratının Başkan'la çocuk gibi oynadığı.

Dahası da var.

Üstüne de sahibi malum dizi platformuyla işbirliği halinde Trump'ı dalga konusu yapmak için alelacele seçim öncesine yetiştirilen bu belgeseli yayına soktular.

Zira belgeselde Trump'ın ABD'de uğradığı suikast girişimlerinin sorumlusu olarak açıkça İran'a işaret ediliyor.

Delil olarak da Tahran'daki sokak gösterilerinde açılan "Trump'a ölüm" pankartları falan gösteriliyor.

Türkiye'ye komşu olan İran'ın ABD başkanının uçağını düşüreceğine dair güçlü istihbaratlar sonucunda Trump'ın bir ikram kamyonetinin kasasına binmeye ikna edildiği vurgulanıyor.

Evet, Trump'ın aciz duruma düşürüldüğü kesin. Jimmy Fallon'un NBC'deki şovuna kabin servis arabasıyla çıkması ülkedeki havayı özetliyor.

Adam ne yapsın? Güvenliğinden sorumlu olan ajanlara itimat etmekten başka şansı yok.

Doğru, ilk döneminde her sabah kendisine rapor sunmak için Beyaz Saray'a gelen ajanlara "Artık sizi istemiyorum. Diğer başkanlara yaptığınız gibi beni de manipüle ediyorsunuz" diyerek yerinde bir adım atmıştı.

Ancak yabancı topraklarda ve ajanların bu kez doğru söylüyor olabilme ihtimalini göz ardı etmesi de alınacak bir risk değil.

Yoksa kendisinin de ülke içinde bile kontrolü sağlayamayan İran'ın ABD başkanının uçağını Avrupa hava sahasında vurma kapasitesine sahip olmadığını adı gibi bildiğine şüphe yok. İçerden komplolarla bu işe muktedir yegâne ülkenin hangisi olduğunu hepimizden iyi bildiğine de...

Tanıdığımız Trump, istihbarata da Netflix'e de bunların ipini tutanlara da bu komplonun bedelini ödetir.