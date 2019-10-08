Dikkatler yeniden Fırat'ın doğusuna çevrilmiş durumda. ABD gibi küresel bir aktörle müzakere etmenin güçlüğüne karşın, öğretilmiş çaresizliğe kapılmadan, milli menfaatleri savunmanın gerekliliği bu olayda da bir kez daha karşımıza çıkmıştır.

Suriye meselesini, Türkiye'nin stratejik hamlesini, ABD tarafının hesaplarını bilahare analiz etmek üzere bugün, asli konumuz olan ekonomi ile devam edelim.

AK Parti'nin geçtiğimiz hafta Kızılcahamam'da gerçekleşen değerlendirme toplantısına, "Bazı mal ve hizmetlere zam yapılırken nasıl oluyor da enflasyon düşüyor?" sorusu damgasını vurdu. Hakikaten önemli ve cevap bulunması gereken soruydu bu.

Her şeyden önce...

Halkın günlük hayatına doğrudan tesir eden hususlarda, polemiği bir kenara bırakmayı, samimi olmayı başarabilmemiz lazım.

Artık herkesin ezberlediği gibi...

Enflasyon, fiyatlar genel seviyesindeki artış hızının ölçülmesi ile ilgili.

Hayat pahalılığı ise kişilerin veya hanelerin gelir seviyesi ile bağlantılı.

Enflasyon var ise fiyatlar yine artıyor, enflasyondaki düşüş ise sadece fiyatların artış hızının yavaşlamasını anlatıyor.

2018 yılının son çeyreği ile 2019'un ilk yarısındaki enflasyon, birikimli maliyetleri yansıtırken tek haneye gerileyen enflasyon, ekonomide doğru yönde alınan kararların neticesine işaret ediyor.

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